Viso kraujo perpylimas – tai, kas gyvybiškai svarbu

Nėra naujas metodas
Viso kraujo perpylimas nėra visiškai naujas metodas, veikiau sugrįžimas prie praeityje naudotos praktikos, tačiau su šiuolaikiniais inovatyviais patobulinimais, leidžiančiais užtikrinti didesnį saugumą ir efektyvumą.
Iki šiol Lietuvoje pacientams buvo taikoma vadinamoji komponentinė terapija – kai donoro kraujas yra išskaidomas į dalis: eritrocitus, trombocitus, plazmą ir kt., o pacientui perpilama tik reikalinga kraujo sudedamoji dalis. Galimybė naudoti visą kraują perpylimui masyvaus kraujavimo metu nuo šių metų gegužės įteisinta ir Lietuvoje – kritinės būklės pacientui perpilamas visas kraujas, koks buvo surinktas iš donoro, t. y. neskaidant jo į komponentus.
„Šis pokytis itin svarbus esant masyviam kraujavimui, kai pacientui būtina kuo greičiau atkurti ne tik deguonies pernašą (eritrocitus), bet ir cirkuliuojantį tūrį, krešėjimo funkcijas, kai nėra galimybės pradėti arba iki pradedant transfuziją kraujo komponentais. Viso kraujo perpylimas tokiais atvejais yra efektyvesnis ir greitesnis sprendimas. Tokio kraujo perpylimo taktika naudojama masyviam kraujavimui valdyti, t. y. aktualu ne tik karinėse situacijose, bry ir civilinėje medicinoje: gydant traumas, akušerijoje ar esant kitam sunkiai valdomam kraujavimui“, – sako Santaros klinikų Kraujo centro vadovė Lina Kryžauskaitė.
Sena, bet patobulinta
Nors viso kraujo perpylimas gali atrodyti kaip naujovė, iš tiesų tai yra sugrįžimas prie metodų, kurie buvo plačiai taikomi medicinoje iki komponentinės terapijos įsigalėjimo XX a. antrojoje pusėje. Anksčiau visas kraujas buvo pagrindinis gydymo būdas, tačiau dėl imunologinių reakcijų rizikos, kraujo išteklių taupymo poreikio, tikslinio gydymo efektyvumo ir laikymo optimizavimo buvo pereita prie kraujo komponentų naudojimo. Šiandien, pasitelkus šiuolaikines technologijas ir griežtus saugumo standartus, viso kraujo perpylimas grįžta kaip patobulintas ir saugesnis metodas. Inovacijos, tokios kaip leukofiltracija (tai baltųjų kraujo kūnelių pašalinimas, siekiant sumažinti komplikacijų riziką), mažo antikūnų titro kraujo atranka ir griežtos laikymo sąlygos leidžia sumažinti komplikacijų riziką ir padidinti procedūros efektyvumą.
Santaros klinikų Kraujo centre ruošiamas mažo titro O grupės donorų kraujas: „O grupės donorai atrenkami pagal mažiausią antikūnų kiekį jų kraujyje, donoro kraujas paimamas standartiniu būdu, vėliau naudojant trombocitus išsaugančius filtrus atliekama leukofiltracija, kraujas atvėsinamas ir saugomas +1–6°C laipsnių temperatūroje 21 dieną, – aiškina L. Kryžauskaitė. – Jei toks kraujas nepanaudojamas, jis gali būti perdirbamas į kraujo komponentus.“
Donorams niekas nesikeičia – keičiamės mes, kad galėtume dar greičiau, efektyviau padėti tiems, kuriems to labiausiai reikia.
Kas keičiasi donorui?
Viso kraujo donacija beveik niekuo nesiskiria nuo įprastos. Santaros klinikų Kraujo centras iš anksto įvertina pirmos grupės (O) donorų mėginius – šios grupės kraujas pasirinktas dėl minimalios antikūnų, galinčių atakuoti paciento raudonuosius kūnelius, koncentracijos plazmoje. Kraujo mėginiai yra išsamiai ištiriami, o pati donorystė vykdoma taip pat – paimamas 450 ml kraujo.
„Donorams niekas nesikeičia – keičiamės mes, kad galėtume dar greičiau, efektyviau padėti tiems, kuriems to labiausiai reikia“, – sako gydytoja hematologė L. Kryžauskaitė.
„Būtau jau pakasta“
65 metų pacientei, kuri dėl stipraus kraujavimo iš virškinimo trakto buvo skubiai pervežama iš Varėnos ligoninės į Santaros klinikas Vilniuje, viso kraujo perpylimas buvo atliktas greitosios pagalbos automobilyje.
Moteris iš Varėnos pasakoja, kad į gydytojus kreipėsi keletą savaičių prasikankinusi namuose: „Bijojau daktarų, vis galvojau, kad praeis. Nustojau valgyti, buvo labai silpna. Patekau į Varėnos ligoninę, paskui perkėlė ir į reanimacijos skyrių. Savijauta negerėjo. Tada pasakė, kad veš Vilniun, – dzūkuoja dar Intensyviosios terapijos skyriuje kalbinta moteris. – Kas toliau vyko – neatsimenu. Iš gyvenimo prapuolė pusantros dienos. Kaip vėliau sužinojau, jei ne perpiltas donorų kraujas, tai būtau jau pakasta. Esu labai dėkinga daktarams, kad dar galiu gyventi.“
Buvome pasiėmę ir šaltkrepšį su kraujo produktais, kraujo šildytuvu ir kraujavimą stabdančiais vaistais.
Anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centro gydytoja anesteziologė reanimatologė Greta Patapavičiūtė, dirbdama reanimatologe ir Santaros klinikų Intensyviosios terapijos tarnybos Pacientų transportavimo poskyryje (PTP), vyko pervežti pacientės: „Kai pacientas būna kritinės būklės ir regiono intensyviosios terapijos skyriuose nėra galimybės jam tinkamai suteikti diagnostikos ar gydymo paslaugos, PTP komanda vyksta tokio ligonio pervežti į Santaros klinikų intensyviosios terapijos skyrių. Mūsų komandą sudaro gydytojas anesteziologas reanimatologas, intensyviosios terapijos slaugytoja ir reanimobilio vairuotojas. Reanimobilyje yra reikalingos priemonės kritinės būklės pacientams pervežti: monitorius gyvybinėms funkcijoms stebėti, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, specialios pompos vaistams injekuoti ir kitos tik intensyviajai terapijai naudojamos priemonės, – pasakoja G. Patapavičiūtė. – Buvome pasiėmę ir šaltkrepšį su kraujo produktais, kraujo šildytuvu ir kraujavimą stabdančiais vaistais.“
Pacientė buvo gydoma Varėnos ligoninės Intensyviosios terapijos skyriuje – nustatytas kraujavimas iš virškinimo trakto, kraujospūdis buvo žemas, todėl reikėjo specializuoto pervežimo reanimobiliu.
Pervežimo iš Varėnos ir Vilnių metu pacientės būklė kelyje tapo kritinė: „Pusiaukelėje pacientei prasidėjo smarkus kraujavimas, negalėjome išmatuoti kraujospūdžio, reikėjo specialių vaistų jam padidinti. Teko pacientę prijungti prie kvėpavimo aparato ir taikyti anesteziją (narkozę), – pasakoja gydytoja G. Patapavičiūtė. – Masyvaus kraujavimo metu įprastų tirpalų lašinti negalėjau, buvo reikalingas donorinis kraujas, todėl nusprendžiau pirmą kartą jais pasinaudoti kelyje.“
Pasak II intensyviosios terapijos skyriaus gydytojo anesteziologo reanimatologo Raimundo Stasiūnaičio, atliktos mažo antikūnų titro nulinės grupės kraujo transfuzijos jos būklę stabilizavo ir leido laimėti laiko, kol buvo galimybė atlikti kitas gydymo procedūras: „Endoskopu buvo rastas kraujavimo židinys, kraujavimas sustabdytas. Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu pacientė buvo gydoma II intensyviosios terapijos skyriuje. Būklė pagerėjo, komplikacijų pavyko išvengti, ji jaučiasi gerai. Toliau gydyti pacientė perkelta į Gastroenterologijos skyrių.“
Naujoji praktika patvirtinta Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu, ji taikoma smarkaus kraujavimo atvejais. Tokia tvarka veikia JAV, Izraelyje, Norvegijoje, Estijoje.
