 Vienerių metų mažyliui atlikta eutanazija

Vienerių metų mažyliui atlikta eutanazija

2026-09-30 11:28 kauno.diena.lt inf.

Nyderlanduose neįgaliam vienerių metų mažyliui atlikta eutanazija. Vaikas tapo jauniausiu žmogumi pasaulyje, kuriam atliktas sąmoningas gyvybės nutraukimas.

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<span>Vienerių metų mažyliui atlikta eutanazija</span>
Vienerių metų mažyliui atlikta eutanazija / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

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Dar birželio mėnesį Nyderlandų pareigūnai pranešė, kad praėjusiais metais vaikui buvo atlikta eutanazija, tačiau nepateikė jo amžiaus ar būklės, skelbė „Euronews“.

Rugsėjį paaiškėjo, kad gyvybė nutraukta vienerių metų mažyliui. Paskelbtoje oficialioje vyriausybės ataskaitoje rašoma, kad nenurodytos lyties vaikas gimė neišnešiotas, sirgo sepsiu ir būdamas vos keturių mėnesių amžiaus patyrė didžiulį smegenų pažeidimą. Vaikui taip pat buvo diagnozuota sunki cerebrinio paralyžiaus forma, o vėliau nustatyta ir sunki epilepsijos forma.

Anot „CBS News“, prieš antrąjį vaiko gimtadienį, gydytojai apskaičiavo, kad jo raidos amžius yra apie šešios savaites.

Ataskaitoje priduriama, kad tėvai paprašė gydytojo nutraukti vaiko gyvybę, kai paaiškėjo, kad vilčių būklei pagerėti nebėra.

„Kaip gydytojas, atsiduri itin pažeidžiamoje padėtyje, nes to dar niekada nebuvo nutikę. Vis dar atrodo lyg Damoklo kardas virš galvos kabėtų jau beveik metus“, – sakė vaiko gyvybę nutraukęs gydytojas laidoje „NOS/Nieuwsuur“.

Gydytojas išreiškė viltį, kad šis sprendimas padės kitoms panašiose situacijose atsidūrusioms šeimoms.

„Manau, kad yra tėvų, kurie niekada anksčiau nedrįso aptarti galimybės nutraukti savo [vaiko] gyvybę. Tikiuosi, kad šis sprendimas padės tėvams aptarti šią galimybę su gydančiu gydytoju“, – teigė jis. 

2002 m. Nyderlandai tapo pirmąja šalimi pasaulyje, legalizavusia eutanaziją, o 2024 m. šalyje įteisinta eutanazija sunkiai sergantiems vaikams nuo 1 iki 12 metų amžiaus.

Šiame straipsnyje:
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eutanazija
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