Vienas požymis aplink akis siejamas su didesne infarkto ir insulto rizika

Stanfordo universiteto mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad žmonėms, kuriems pasireiškia ksantelazma, infarkto, insulto ir kitų kraujotakos sutrikimų rizika gali būti didesnė net ir tuomet, kai jų kraujyje nenustatomas neįprastai didelis riebalų kiekis.
Kas yra ksantelazma?
Ksantelazma vadinamos gelsvos riebalinės sankaupos, dažniausiai atsirandančios ant viršutinių arba apatinių vokų. Jos susiformuoja, kai imuninės sistemos ląstelėse – makrofaguose – ima kauptis cholesterolis ir kitos riebalinės medžiagos.
Tokie pakitimai neretai siejami su padidėjusiu cholesterolio kiekiu kraujyje.
Tačiau naujas Stanfordo universiteto mokslininkų tyrimas rodo, kad ksantelazma gali būti susijusi ir su didesne aterosklerozės bei rimtų širdies ir kraujagyslių sutrikimų rizika.
Aterosklerozė vystosi tuomet, kai arterijų sienelėse kaupiasi riebalinės plokštelės. Kraujagyslės palaipsniui siaurėja, o kartu didėja pavojingų kraujo krešulių susidarymo rizika. Ilgainiui tai gali prisidėti prie infarkto, insulto ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų.
Aterosklerozė dažnai progresuoja pamažu ir ilgą laiką nesukelia aiškių simptomų. Todėl išoriniai požymiai, galintys būti susiję su didesne rizika, mokslininkams kelia vis daugiau susidomėjimo.
Išanalizavo beveik aštuoniolikos tūkstančių žmonių duomenis
Žurnale „Atherosclerosis“ paskelbtame tyrime buvo analizuojami 17 925 žmonių, kuriems diagnozuota ksantelazma, sveikatos duomenys.
Jų rezultatai buvo palyginti su tokio pat dydžio žmonių grupe, kuriai buvo nustatyta toliaregystė, tačiau ksantelazmos nebuvo.
Per pirmuosius stebėjimo metus infarktą patyrė 178 žmonės, turėję gelsvų sankaupų aplink akis. Tai sudarė maždaug 1 proc. ksantelazmos grupės.
Insultą patyrė 0,95 proc. šios grupės žmonių, o dar 0,6 proc. ištiko trumpalaikis smegenų kraujotakos sutrikimas – vadinamasis praeinantysis smegenų išemijos priepuolis.
Palyginamojoje grupėje infarktą per tą patį laiką patyrė 63 žmonės, arba 0,35 proc. dalyvių.
Insultas užfiksuotas 0,3 proc., o praeinantysis smegenų išemijos priepuolis – 0,19 proc. šios grupės žmonių.
Nors absoliutūs skaičiai abiejose grupėse buvo nedideli, skirtumas tarp jų buvo ryškus.
Didesnė rizika išliko ir po dešimties metų
Mokslininkai nustatė, kad žmonės, turintys ksantelazmą, dažniau patyrė širdies ir smegenų kraujotakos sutrikimų nepriklausomai nuo to, ar jų kraujyje buvo nustatytas neįprastai didelis riebalų kiekis.
Tai leidžia kelti prielaidą, kad ksantelazma gali būti ne vien padidėjusio cholesterolio požymis.
Laikui bėgant skirtumas tarp grupių šiek tiek sumažėjo, tačiau ksantelazmą turėjusių žmonių infarkto ir insulto rizika išliko didesnė ir po penkerių bei dešimties metų.
„Ksantelazma yra susijusi su didesniu rimtų širdies ir smegenų kraujotakos įvykių dažniu tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu – iki dešimties metų“, – rašė tyrėjai.
Jų teigimu, tokios sankaupos ateityje galėtų būti vertinamos kaip vienas iš klinikinių požymių, padedančių anksčiau pastebėti žmones, kuriems gali grėsti didesnė širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
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