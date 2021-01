A. Veryga sveikatos apsaugos ministrui: atsakomybės neprisiėmėt, vakcinas išpylėt

„Tai jau antras kartas, kuomet galima būtų sakyti: „sakiau, kad taip bus“, – penktadienio popietę feisbuke rašė A. Veryga. – Dabar jau praktiškai oficialu, kad EMA (Europos vaistų agentūra) pritarė, kad „Pfizer“ vakcinos buteliuke yra ne penkios, o šešios dozės. Kai kurios šalys to nelaukė, nes viskas buvo daugiau nei akivaizdu, ir pasiskiepijo daugiau gyventojų. Mes išpylėm taip lauktas vakcinas lauk. Dėl ko taip atsitiko? Tai atsitiko dėl to, kad ministerijos vadovybė bijo ne to, kad nepavyks gerai suvaldyti pandemijos, bet bijo baudžiamosios ar administracinės atsakomybės. Tą labai aiškiai įvardino viceministrė. Baimės kaina – tūkstančiai dozių tiesiog išmesta, nors galėjo būti panaudota tų pačių medikų, mokytojų ar slaugos ir globos namų gyventojų skiepijimui.“

Anot A. Verygos, ekstremali situacija ne tas laikas, kuomet galima vadovautis auditorių logika. Kartais tenka priimti neįprastus, niekur neparašytus ar dar netaikytus sprendimus. „Ar manote, kad persirgusiųjų COVID-19 kraujo plazmos panaudojimas sergančiųjų gydymui buvo pilnai kliniškai ištirtas ir patvirtintas, kai medikai jo ėmėsi? Tai galvokite iš naujo. Tie patys medikai COVID-19 pandemijos metu mokėsi ir studijavo ligą, ją pažino ir turėjo daryti tai, ką tik dabar surašinėja į vadovėlius. To reikia, kad išgelbėtų gyvybes ir tokia, deja, yra medicina. Tai ne buhalterinė knyga, kur visi stulpeliai susiveda į tvarkingas sumas, sutampančias centų tikslumu. Ir naujoji vadovybė to nesuprato, – aiškino buvęs ministras. – O dabar norėčiau grįžti prie minties –sakiau, kad taip bus. Dabar atsistoję galim paploti visiems oficialiems ir neoficialiems tyrėjams, kurie pavasarį netradicinius, rizikingus, bet reikalingus sprendimus priiminėjusius žmones pradėjo tampyti įvairiuose tyrimuose. Tada sakiau, kad baisiausia, kas iš to išeis, tai, kad atsakingi žmonės, kuomet reikės netradicinių ir greitų sprendimų, bijos juos priimti. Čia tiksli viceministrės citata: „Mes turėtumėte, ministras turėtų prisiimti atsakomybę, turbūt ir baudžiamąją, ne tik administracinę, tai jei kas norite su ministru susikeisti vietomis ir prisiimti baudžiamąją ar administracinę atsakomybę už šeštą ar septintą dozę, tai... Aš suprantu, bet tiesiog supraskime, ką siūlome“, – sakė viceministrė. Atsakomybės neprisiėmėt, vakcinas išpylėt. O gal neišpylėt? Gal jos kam nors vis gi atiteko? Kam nors, kas nėra jokiame prioritetų sąraše?“

Anot A. Verygos, dar vienas atvejis, kuris demonstruoja tyrėjų sukurtos baimės pasekmes, yra greitųjų antigenų testų pirkimas. „Savaites trukęs Nacionalinės laboratorijos susirašinėjimas su Viešųjų pirkimų tarnyba, bandant gauti pritarimą šiems testams pirkti neskelbiamų derybų būdu, baigėsi kelių puslapių atgal siunčiamais raštais su daugybe pacituotų teisės aktų, kuriais iš esmės bandoma pasakyti, kad nepirkit, o rašto pabaigoje iš esmės parašant, kad gal spręskit patys, bet mes prieš. Prašoma buvo žinant, kad įprastinės viešųjų pirkimų procedūros nuolat susiduria su apskundimais, atidėjimais ir t.t. Jei karo metu kariuomenė šovinius pirktų viešųjų pirkimų būdu ir kokia firmelė pirkimą apskųstų, tai ir kariauti nebereikėtų. Taigi, visa šita persekiojimo baimė nuvedė į negautą patvirtinimą iš Viešųjų pirkimų tarnybos, į pirkimo sustabdymą, naujo konkurso skelbimą ir terminų nukėlimą. Nors jei būtų pagaliau nustota žiūrėti bukai buhalteriškai, testus būtų galima gauti kitą savaitę, o ne vasario mėnesį“, – rašė A. Veryga.

Primename, kad EVA leido medikams iš kiekvieno „BioNTech/Pfizer“ vakcinos nuo pandeminio koronaviruso buteliuko paimti šešias preparato dozes, pranešė Vokietijos sveikatos apsaugos ministerija.

EVA praėjusį mėnesį nurodė svarstanti bendrovių prašymą leisti iš vienos vakcinos talpos paimti daugiau dozių nei leidžiamos penkios dozės.

Penktadienį agentūra patvirtino, kad rekomendavo atnaujinti vakcinos informaciją nurodant, kad kiekvienoje talpoje yra šešios preparato dozės. Vokietijos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Hanno Kautzas (Hanas Kaucas) penktadienį žurnalistams Berlyne sakė, kad šis pakeitimas įsigalios nedelsiant ir 20 proc. padidins dozių skaičių.

Daugelis medikų Europos Sąjungoje dar iki šio sprendimo iš vieno „BioNTech/Pfizer“ vakcinos flakono išgaudavo po šešias dozes. Jau anksčiau tai daryti leido Jungtinės Valstijos ir Jungtinė Karalystė.

Farmacijos bendrovės paprastai į vakcinos talpas supila didesnį kiekį preparato nei būtina, kad jo pakaktų, jei šiek tiek preparato nutekėtų.