A. Veryga: Lietuva neatitinka dviejų epidemiologinių rodiklių

„Tai kol kas tie patys du kriterijai išlieka blogesni negu gegužės 22 dieną, bet bendrai situacija, jeigu vertinsime sistemiškai, yra daugiau–mažiau stabili, tikrai be kažkokio reikšmingo pablogėjimo“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė jis.

Vyriausybė protokoliniu sprendimu yra patvirtinusi Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlytus epidemiologinius karantino atšaukimo kriterijus. Pagal juos suminis sergamumo koronavirusu rodiklis 100 tūkst. gyventojų per pastarąsias 14 dienų neturi didėti nuo kriterijų patvirtinimo dienos, ne mažiau nei 90 proc. per savaitę nustatytų naujų koronaviruso atvejų turi būti susiję su lokalizuotais ir valdomais ligos protrūkiais, vidutiniškai per savaitę teigiamų naujų koronaviruso atvejų dalis turi neviršyti 0,5 proc., palyginus su visais atliktais tyrimais ir per savaitę turi būti nustatyti ne daugiau nei penki įvežtiniai atvejai.

Lietuvoje su lokalizuotais ir valdomais ligos protrūkiais šiuo metu siejama 83 proc. atvejų, taigi, mažiau nei numatyta reikalavimuose.

Taip pat per praėjusią savaitę nustatyti aštuoni įvežtiniai atvejai – daugiau nei numatyta.

Suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojui per 14 dienų šiuo metu siekia 3,5. Gegužės 22 dieną, kai buvo apsispręsta stebėti šias reikšmes, jis siekė 5,9.

„Tai išlieka daugiau mažiau toks pat“, – sakė A. Veryga.

Šimtui tiriamųjų šiuo metu nustatoma 0,2 teigiamų atvejų.

„Praėjusią savaitę buvo 0,11, o kai buvo pradėti stebėti tie kriterijai, buvo 0,22. Tai jis išlieka kol kas normos ribose, pasvyruojantis, bet didesnių problemų nėra“, – teigė ministras.

Karantinas Lietuvoje nutraukiamas nuo birželio 17 dienos.