A. Veryga įgėlė organizuojantiems vakcinaciją: dirbkit, o ne svajokit

„Šiek tiek COVID-19 vakcinacijos tematika. Pažiūrėjau naujausią statistiką ir galiu konstatuoti, kad skirtingai, nei buvo teigiama, per vasarą darbai taip ir nebuvo padaryti. Pasižiūrėjus į 80+ amžiaus grupės vakcinacijos procentą matosi, kad per vasarą buvo paskiepyta labai nedaug. Vakcinacijos lygis šitoje grupėje yra net žemesnis nei bendras suaugusiųjų vakcinacijos lygis. Vadinasi, pati pažeidžiamiausia grupė iki šiol neapsaugota. Todėl iki šiol reikia kalbėti, kad jiems virusą parneš mokyklas lankantys vaikai ar anūkai ir vėl kalbama apie visokius apribojimus. Pabandžiau pažiūrėti kokie čia skaičiai. Statistikos departamento pateikiamoje 2020 metų gyventojų statistikoje galima rasti, kad Lietuvoje gyvena apie 165 tūkstančiai 80+ metų amžiaus gyventojų. Jei apie 60 proc. jų jau paskiepyta, tai lieka apie 66 tūkst. Prisimenant planus per parą paskiepyti 30 tūkst. žmonių, tai realiai būtų savaitės darbas jei jam suteikti tikrą prioritetą. Šitų žmonių galimybių pasais neišgąsdinsi“, – teigė politikas.

Pasak A. Verygos, vertėtų plėsti ir vietų skaičių, kuriose būtų galima pasiskiepyti nuo COVID-19.

„Seimo sveikatos reikalų komitete ministerijos atstovams uždaviau klausimus dėl galimybės pasiskiepyti kiekviename šeimos gydytojo kabinete ir vaistinėje. Atsakymai buvo nuviliantys. Šeimos gydytojai dėl centralizuotos vakcinų logistikos neturėjo vakcinų, nors jiems buvo žadamas finansinis skatinimas už paskiepijimą. Vos keliasdešimt vaistinių iš daugiau nei tūkstančio realiai skiepijo. Dabar jau ruduo, prasidės peršalimo ligų sezonas, visi grįšime dirbti į uždaras patalpas. Laikas tiksi mūsų nenaudai“, – socialiniame tinkle rašė A. Veryga.

„Pakartotinas paraginimas pandemijos valdymą organizuojantiems:

– nedelsiant įveiklinkite skiepijimui visas šeimos klinikas, kad kiekviena šeimos gydytojo komanda turėtų vakcinų. Net jei dalį jų atidarius nepanaudos ir išpils, turint pilnus sandėlius ir jas dalinant kitoms šalims tai bus mažesnis nuostolis nei nepaskiepyti gyventojai;

– dar kartą peržiūrėkite tvarkas ir finansines paskatas, kad skiepytis būtų galima visose vaistinėse, tai tūkstantinis tinklas, kuriame kasdien lankosi senjorai. Padarykite taip, kad jie ten ne tik galimybių popiergalio atsispausdinti eitų, bet ir realią vakciną gautų;

– radote pinigų tvoroms ir nameliams, raskite pinigų, kad ir 200 proc., o jei reikia ir didesniam priedui medikų komandoms, kurios nuvažiuos ir senolius paskiepys tiesiog namuose. Apmokėkite jiems transporto išlaidas ir sumokėkit priedą. Turėtų suveikti. Dirbkit, o ne svajokit“, – taip įrašą socialiniame tinkle baigė A. Veryga.

Praėjusią parą nuo koronaviruso paskiepyta 9217 žmonių: 3880 iš jų gavo pirmąją, 5337 – antrąją skiepo dozę, trečiadienį pranešė Statistikos departamentas.

Šalyje nuo COVID-19 mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyti 1 mln. 684 tūkst. 679 žmonės, visiškai vakcinuoti – 1 mln. 546 tūkst. 956 asmenys.

Šiuo metu mažiausiai viena doze paskiepyta daugiau nei ketvirtadalis 12–15 metų paauglių. Pasiskiepiję yra maždaug šeši iš dešimties 16-24 bei 25-34 metų žmonės, taip pat patys vyriausi gyventojai, kuriems yra per 80 metų.

Amžiaus grupėse tarp 35-erių ir 79-erių viršytas 70 proc. vakcinacijos lygis, o 65–69 ir 70–74 metų grupėse ši dalis yra didžiausia ir siekia po 78,6 procento.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 60,3 proc. žmonių, tarp vyresnių nei 12 metų gyventojų paskiepyta 68,7 proc. žmonių. Iš viso Lietuva yra sulaukusi apie 4,47 mln. skiepų dozių, iš jų sunaudota daugiau nei 3,05 mln. dozių.