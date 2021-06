Vakcinacija nuo COVID-19: šešiose savivaldybėse jau paskiepyta pusė ir daugiau gyventojų

Pagal vakcinuotų gyventojų procentą lydere išlieka Neringa, kur pasiskiepiję 79 proc. gyventojų. Birštone pasiskiepijo 56,1 proc. gyventojų, Alytaus rajone – 51,6 proc. gyventojų, Akmenės rajone – 51,5 proc., Anykščių rajone – 50,5 proc., Druskininkuose – 50 procentų.

Mažiausiai – 22,3 proc. – žmonių pasiskiepijo Šalčininkų rajone, Visagine – 29,5 proc. ir Vilniaus rajone – 31,1 procento.

Tarp didmiesčių į priekį nežymiai išsiveržė Alytus, čia pasiskiepiję 46,1 proc. gyventojų. Iki šiol lyderiu buvęs Kaunas atsilieka menkai – paskiepytųjų čia 46 procentai. Vilniuje pasiskiepijo 43,8 proc. gyventojų, Panevėžyje – 43,7 proc., Šiauliuose – 38,8 proc., Klaipėdoje – 33,2 procento.

Per savaitę nuo praėjusio penktadienio iki šio ketvirtadienio pirmąja vakcinos doze paskiepyta 76,5 tūkst. žmonių – vidutiniškai 10,9 tūkst. per dieną. Šie skaičiai yra sumenkę, palyginti su savaite anksčiau, kai pirmąja doze paskiepyta 85,5 tūkst. žmonių ir vidutiniškai 12,2 tūkst. žmonių per parą.

Iš viso per savaitę pirmu arba antru skiepu vakcinuota 161,4 tūkst. žmonių – keliais tūkstančiais mažiau nei prieš savaitę, kai paskiepytųjų buvo 165,3 tūkst.

Tarp amžiaus grupių daugiausiai – 69,5 proc. – vakcinuotųjų yra tarp 70–74 metų žmonių. Vyriausių gyventojų, vyresnių nei 80 metų grupėje vakcinuotųjų – 53,1 proc. Jauniausių šalies gyventojų iki 24-erių jau paskiepyta 34,1 procento.

Iš viso šalyje iki šiol paskiepyta 41,3 proc. gyventojų.