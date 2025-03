Vaistų prekyba internetu susiduria su iššūkiais: ar tai saugu?

Ar tai saugu, plačiau pakomentavo sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.

– Kaip manote, ar prigis nuotolinė prekyba?

– Trumpas atsakymas – taip. Manau, kad ji tikrai prigis, panašiai kaip tai įvyko su maisto prekėmis ar drabužiais. Be to, ši prekybos forma turi tam tikrų privalumų. Visų pirma, žmogus gali užsisakyti prekes tiesiai į namus. Pavyzdžiui, jei vaistinė yra labai toli, nebereikia eiti iki jos. Tai ypač aktualu vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems judėti gali būti sudėtinga. Kitas privalumas – galimybė vaistus užsakyti ne tik sau, bet ir savo artimiesiems. Jei suteikiate leidimą e.sveikatos sistemoje, galite prisijungti prie jos iš bet kurios šalies ir užsakyti reikiamus vaistus, pavyzdžiui, savo močiutei. Taip ji gaus vaistus be būtinybės pačiai vykti į vaistinę. Dar vienas svarbus aspektas – privatumas. Mažesniuose miesteliuose ar kaimuose žmonės dažnai pažįsta vieni kitus, o vaistinėje gali jaustis nepatogiai, jei kas nors matys, kokius vaistus jie perka. Nuotolinė prekyba leidžia išvengti tokios situacijos.

– Bet ar saugu pirkti vaistus internetu?

– Taip, visų pirma dėl to, kad pirkimas vyksta per e.sveikatos sistemą, kuri užtikrina, kad vaistai įsigyjami tik iš patikimų vaistinių. Europos Sąjungoje yra specialus ženklinimas, leidžiantis atpažinti patikimas internetines vaistines. Mūsų valstybės Vaistų kontrolės tarnyba patikrina tokias vaistines, o jų interneto svetainėse galima rasti specialų ženkliuką. Paspaudus jį, atsidaro oficialus patvirtintas puslapis. Šis pirkimo būdas yra kur kas saugesnis nei įsigyti neaiškios kilmės vaistus turguje, pavyzdžiui, baltarusiškus ar kitus nelegalius produktus.

Dar vienas svarbus aspektas – pristatymo procesas. Šiuo metu ne visi vaistai gali būti pristatomi paštomatais, nes kai kuriems iš jų reikalingas specialus temperatūrinis režimas. Tai galima palyginti su pieno produktų transportavimu – jei pienas per ilgai laikomas karštoje aplinkoje, jis surūgsta. Panašiai ir su vaistais – jei jų laikymas nėra tinkamai kontroliuojamas, jie gali prarasti savo savybes. Tačiau ateityje tikimasi, kad šią problemą išspręs specialūs paštomatai su temperatūros kontrole, o tai dar labiau palengvins vaistų įsigijimą internetu.

O kas ir ar daug žmonių naudojasi galimybe įsigyti vaistus nuotoliu, papasakojo „Eurovaistinės“ komunikacijos projektų vadovė Kamilė Šoblinskė.

– Ar daug žmonių naudojasi šia galimybe?

– Iš tiesų pastebime, kad žmonės vis dažniau renkasi įsigyti receptinius vaistus internetu. Šiandien jie tai daro net dvigubai dažniau nei tais metais, kai tokia galimybė atsirado.

– Bet kai kurie žmonės sako, kad internetu pirkti gali būti sudėtinga, nes reikia prisijungti prie e.sveikatos sistemos, kuri ne visada veikia sklandžiai. Koks yra pats prisijungimo ir vaistų įsigijimo procesas?

– Viskas prasideda nuo to, kad žmogus prisijungia prie savo paskyros e.sveikatos portale. Sistema automatiškai parodo jo galiojančius elektroninius receptus ir pagal juos klientas gali nuspręsti, iš kurios internetinės vaistinės nori įsigyti vaistus. Tada klientas yra nukreipiamas tiesiai į pasirinktą internetinę vaistinę, kur jo pirkinių krepšelis jau būna suformuotas pagal receptus. Labai svarbu, kad prieš patvirtinant užsakymą klientas gauna gyvą konsultaciją su vaistininku susirašinėjimo būdu. Vaistininkas paaiškina, kaip teisingai vartoti vaistus, atsako į visus iškilusius klausimus. Tik po šios konsultacijos užsakymas yra patvirtinamas ir klientui belieka laukti, kol vaistai bus pristatyti į pasirinktą fizinę vaistinę arba tiesiai į namus per kurjerį.

– Ar vaistininkams dėl to išauga darbo krūvis? Kartais žodžiu galima greičiau paaiškinti nei raštu.

– Taip, dėl to internetinėse vaistinėse dirba speciali vaistininkų komanda, kuri konsultuoja klientus tiek susirašinėjimo, tiek skambučių būdu. Tai užtikrina, kad klientai gautų visą reikiamą informaciją patogiu jiems būdu.