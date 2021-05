Vaistininko patarimai, kaip įveikti penkias dažnas pavasario problemas

1. Pavasarinis nuovargis. Tai gana dažnai pavasarį užklumpanti būsena, todėl naudinga leisti daugiau laiko gryname ore, nuotaiką gali praskaidrinti ir saikingos saulės vonios, 15 minučių tikrai nepakenks odai, bet nuotaika pagerės. Dažnai pavasarinis nuovargis išduoda kad trūksta vitamino D, esame šiauriečiai ir nesuvalgome pakankamai žuvies ir žuvų taukų. Rekomenduočiau atlikti tyrimus, kurie parodys vitamino D trūkumą arba kreiptis į vaistininkus, jie patars, kuriuos preparatus pasirinkti. Suaugusiems profilaktiškai rekomenduojama vartoti 4000TV o vaikams – 1000TV. Vartojamo vitamino D formą kiekvienas gali pasirinkti pagal patogumą – vieniems patinka kapsulės, kitiems – purškalai ar tokios formos, pavyzdžiui, tokios, kur pakanka vartoti tik kartą per savaitę. Per žiemą gali suprastėti geležies ir hemoglobino kokybė kraujyje, todėl lėtinį nuovargį, apatiją gali padėti įveikti ir geležies preparatai su folio rūgštimi, jie užtikrina hemoglobino gamybą ir deguonies patekimą į smegenis.

2. Peršalimas. Nėra blogo oro – tik bloga apranga. Atšilus orui, mes neįvertiname oro ir per daug anksti pasirenkame per atvirus ar per plonus rūbus. Peršalimas užklumpa, kai atsiranda didelis lauko ir patalpų oro temperatūros kontrastas ir mūsų organizmas nespėja adaptuotis, be to po žiemos mūsų imuninė sistema dažniausiai būna nusilpusi. Peršalimo pirmi simptomai gali būti 37–37,5 temperatūra, gerklės, galvos skausmas, sloga, kosulys. Susirgus peršalimu svarbu išprakaituoti temperatūrą, būtų idealu, kad galėtume „išsirašyti“ sau poilsio, vartoti daugiau skysčių, valgyti citrusinių vaisių ir tiesiog leisti laiką namuose.

3. Vabzdžiai. Repelentus galime skirstyti į natūralius ir sintetinius. Jie skirti atbaidyti erkes, uodus, mašalus, juos reikėtų naudoti vos tik prasidėjus erkių sezonui. Taip pat galima rasti apyrankių, impregnuotų vabzdžius atbaidančiomis priemonėmis – tai labai patogus pasirinkimas. Repelentų nerekomenduojama purkšti tiesiai ant odos, nes tai gali sukelti alergines reakcijas, juos purkškite ant rūbų, nes netepa, o skleisdami kvapą tiesiog atbaido vabzdžius, galima repelentu purkšti ir plaukus. Ar neparsinešame erkių rekomenduojama pasitikrinti dar miške ar parke, nes to nepadarius jos gali likti automobilyje ir vėliau nukeliauti kartu į namus. Baigus pasivaikščiojimą gamtoje, svarbu apsižiūrėti, persirengti, drabužius sudėti į krepšį ir vežti namo skalbti.

4. Alergija. Kartais taip nutinka, kad mes turime alergiją iki 17 metų, o tada ji sustoja, bet atėjus, pavyzdžiui, šešiasdešimtmečiui mes ir vėl vaikštome paburkusiomis akimis, čiaudime – tai reiškia, kad mūsų organizmas grįžo prie pradinio taško. Vėl tie patys žirgynėliai mūsų nebedžiugina ir į tai nereikėtų numoti ranka.

5. Papildomi kilogramai. Siekdami atsikratyti papildomų kilogramų, užsiimkite veikla, kuri jus džiugina, aklai neimkite pavyzdžio iš kitų, nes kas tinka vieniems, nebūtinai tinka kitiems. Jeigu jus džiugina vaikščiojimas – eikite, jeigu plaukimas – plaukiokite. Mes turėtume turėti kuo vienodesnius valgymus – trys pagrindiniai valgymai ir trys užkandžiai (sauja riešutų, bananas ar dietinės salotos). Planuojant tris pagrindinius valgymus reikėtų atkreipti dėmesį, kad pirmoje dienos pusėje rekomenduojama suvartoti daugiau angliavandenių, kad turėtume energijos, o antroje – baltymų. Galima turėti vieną dieną, kai leidžiam sau valgyti ne tik sveiką maistą