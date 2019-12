Vaistininkės receptas prie švenčių stalo: valgykite dažnai ir po labai nedaug

Vis dėlto „Eurovaistinės“ vaistininkai rekomenduoja dėl dažno valgymo per šventes nesijaudinti, daug svarbiau skirti dėmesio suvalgomo maisto porcijoms.

Nors įprastai sau kartojame, kad reikia valgyti tik sveiką ar mažiau kaloringą maistą, vaistininkai sako, kad per šventes kai kurias taisykles galima ir sulaužyti, svarbiausia rinktis tai, kas jums skanu arba pasiilgta, nes gaminama tik per šventes. „Daug svarbiau saikas, o ne konkrečių patiekalų vengimas“, – nuramina „Eurovaistinės“ vaistininkė Regina Molotkova.

Vis dėlto tam tikrų patiekalų specialistai rekomenduoja ragauti sakingai, nes priešingu atveju, gali tekti susidurti su įvairiomis sveikatos problemomis. Vienas tokių – silkė, kurios gausu ant kiekvieno Kūčių stalo. Pasak vaistininkės, ji gali turėti įtakos kraujospūdžiui, nes tai sūrus patiekalas, o dėl druskos, ypač vyresniems žmonėms, ima kauptis skysčiai – tai skatina aukštesnį kraujospūdį.

Vaistininkė R. Molotkova įsitikinusi: didžiausia blogybė, kuri skatina persivalgymą – sėsti prie šventinio stalo labai išalkus, o per šventes dažnai taip ir nutinka. Visą dieną bėgte ir skubant ruošiamasi, o vakare prie stalo bandoma atsigriebti ragaujant visko. R. Molotkovos teigimu, net jei šventės diena labai įtempta ir esate užsiėmę pasiruošimo darbais, svarbu laikytis įprasto valgymo režimo.

Valgykime akimis

R. Molotkova akcentuoja, kad ruošdami šventinį stalą turėtumėte nepamiršti vizualaus maisto pateikimo – tai padidina pasitenkinimą maistu, todėl jo suvalgoma mažiau. Be to verta daugiau dėmesio skirti maisto aromatui ir skoniui. Dengiant stalą rekomenduojama rinktis mažesnes lėkštes, nes vizualiai atrodys daugiau maisto ir suvalgysite mažesnę porciją.

Pasak vaistininkės, dauguma mūsų net nesusimąsto, kokio dydžio iš tiesų turėtų būti suvalgomo maisto porcija. „Pagrindinių maisto produktų porcijas lengviau nustatyti pagal santykį su jūsų plaštaka. Pavyzdžiui, angliavandenių porcija turėtų būti jūsų kumščio dydžio. Bet kokios mėsos porcija turėtų būti jūsų delno (plaštakos be pirštų) dydžio“, – paaiškina vaistininkė. Nepamirškite, kad kalorijų kiekį gali padidinti papildomas padažo kiekis.

Jeigu per šventes norite išvengti nemalonių virškinimo problemų, pasak vaistininkės, turėtumėte pasistengti maistą gerai sukramtyti, nes priešingu atveju, jis yra sunkiai virškinamas, pūva organizme, sukeldamas nemalonius pojūčius, tai gali būti ir įvairių ligų priežastis.

Vaistininkė pataria prie stalo vengti nemalonių temų ir jeigu tik yra galimybė valgant visą dėmesį skirti valgymui, pasistengti nekalbėti. Pasak jos, labai svarbu mėgautis valgymo procesu, tai daryti neskubant, nes sotumo jausmas ateina neiškart, o po maždaug 10 minučių.

Norint išvengti virškinimo problemų taip pat svarbu valgyti kiek galimą šviežesnį maistą, laikyti jį tinkamoje temperatūroje, vengti greitai gendančių produktų. „Šaldytuve ar šaldiklyje laikomų produktų nereikėtų kambario temperatūroje palikti ilgiau nei dviem valandoms, o virtų produktų nelaikyti šaldytuve ilgiau nei keturias paras. Taip pat svarbu nepamiršti higienos – plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu, tinkamai nuplauti panaudotus stalo įrankius, peilius, pjaustymo lenteles“, – svarbiausiais patarimais dalinasi vaistininkė.

Vis dėlto, jeigu per šventes apsinuodijote, vaistininkė pataria vengti sunkesnio maisto, vaisių ir daržovių, alkoholio, cukraus bei kofeino turinčių gėrimų. Rekomenduojama bent kuriam laikui atsisakyti sūraus maisto, šokolado, prieskonių, makaronų, dešros ir riebios žuvies. Nedelsiant kreiptis į medikus reikėtų prasidėjus infekciniam apsinuodijimui maistu, kai šalia įprastų simptomų atsiranda karščiavimas, padidėjusi kūno temperatūra, gleivės išmatose, taip pat ir tuo atveju, kai ilgesnį laiką be pertraukos viduriuojama ar vemiama, nes tokiu atveju žmogus netenka itin daug skysčių ir paprasto vandens jo organizmui jau būna per mažai.

Vaistininkės patarimai:

1.Ant stalo serviruokite mažesnes lėkštes.

2.Patiekalai turėtų būti švieži ir ištraukti iš šaldytuvo nestovėti ilgiau nei dvi valandas.

3.Kiekiui nustatyti laikykitės rankos plaštakos taisyklės.

4.Maistą gerai sukramtykite, taip išvengsite virškinimo sutrikimų.

5.Ruošdami vakarienę užkandžiaukite.