Vaistinėse katastrofiškai trūksta šio vaisto

Fiziniam skausmui kiekvienas pakantus skirtingai, tačiau yra atvejų, kai nebepadeda niekas – tuomet leidžiamas morfinas.
„Jis naudojamas pooperaciniams ir traumatologiniams skausmams malšinti“, – aiškino RVUL vaistinės vedėjo pavaduotoja Kristina Indriūnienė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Lazdynų ligoninėje morfino vienam ar kitam pacientui prireikia kasdien, tačiau nuo spalio vidurio fiksuojamas tiekimo sutrikimas.
„Šiuo metu yra tiekimo sutrikimas, jis paskelbtas iki 2026 metų sausio, pagal šiandienos duomenis“, – teigė K. Indriūnienė.
Ligoninė atsargų turėjo ir dar spėjo jų užsisakyti į priekį, todėl spėja, kad iki sausio mėnesio ištemps. Tačiau situacija vaistinėse priešinga – čia griežta apskaita ir ypatingos laikymo sąlygos.
„Vaistinės turi turėti atskirą licenciją narkotiniams preparatams, kurie laikomi atskirame seife“, – paaiškino „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Lina Stočkutė-Plytnikė.
„Pastaruoju metu trūksta būtent kompensuojamo morfino injekcijų“, – sakė „Eurovaistinės“ atstovė Kamilė Šoblinskė.
Leidžiamas morfinas skiriamas tik gydytojo sprendimu, reikalingas ir receptas. Jis būtinas onkologiniams ir paliatyviosios slaugos pacientams.
„Šis vaistas malšina ne migreninius ar sąnarių, o rimtų ligų sukeltus skausmus“, – paaiškino K. Indriūnienė.
Dabar trūkumą ypač pajuto žmonės, kurie gydosi namuose.
„Tokių pacientų Lietuvoje, kuriems morfinas reikalingas kasdien, yra nuo kelių šimtų iki tūkstančio“, – sakė Baltijos paliatyviosios pagalbos asociacijos prezidentas Marius Čiurlionis.
Jei viename tinkle trūksta kompensuojamo vaisto, kitose vaistinėse – visiškas štilis: seifai tušti, morfino nėra net už pinigus.
„Situacija bloga – šio vaisto šiuo metu nėra. Vieno gamintojo morfinas Lietuvoje kompensuojamas, kito – ne. O nėra nei kompensuojamo, nei mokamo“, – patvirtino L. Stočkutė-Plytnikė.
„Toks dalykas, kai vaistas dingsta iš prekybos, yra nedovanotinas“, – pridūrė M. Čiurlionis.
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos duomenimis, leidžiamą morfiną Lietuvoje tiekia du registruoti tiekėjai, ir abu jie informavo apie laikinus tiekimo sutrikimus.
„Abu registruotojai yra pranešę apie numatomą vaisto tiekimo sutrikimą, tačiau pateikė prašymus leisti pakuotes ne lietuvių kalba – leidimai išduoti“, – teigė tarnybos atstovė Aistė Tautvydienė.
Anot tarnybos, per pastaruosius kelerius metus tokių būtent šio vaisto tiekimo sutrikimų iki šiol nėra buvę.
„Farmacijos įstatymas įpareigoja vaistų registruotojus, pranešant apie numatomą laikiną arba visišką vaisto tiekimo sutrikimą, nurodyti priežastis, dėl ko taip nutiko, bet ne visada ta informacija pateikiama“, – aiškino A. Tautvydienė.
„Ko labiausiai trūksta tokiose situacijose – tai aiškios žinutės žmonėms, ką daryti tokiu atveju“, – pabrėžė M. Čiurlionis.
Vaistų kontrolės tarnyba ramina – šiuo metu jau gautas vaistų papildymas, sandėliuose jų yra.
„Vaistas iš sandėlių iškeliauja į vaistines ir gydymo įstaigas – turėtų šiomis dienomis išsispręsti“, – sakė A. Tautvydienė.
Kol problema dar neišsisprendė, ieškoma alternatyvų.
„Tokiais atvejais vaistai perrašomi į kitą formą – tabletinę, arba skiriamas kitas vaistas, pavyzdžiui, morfinas keičiamas į tramadolį, jei tai įmanoma ir padeda“, – aiškino L. Stočkutė-Plytnikė.
„Tam tikrais atvejais, priklausomai nuo gydytojo ir paciento būklės, galima pakeisti fentaniliu“, – sakė K. Indriūnienė.
Pasak M. Čiurlionio, didžiausias trūkumas jaučiamas ne Vilniuje, o Kauno vaistinėse. Anot pašnekovo, esant tokioms situacijoms, kai lentynose nebelieka kompensuojamo vaisto ir jei dar yra likę už pinigus, žmogui išleista suma vėliau galėtų būti kompensuojama.
Tiekimo problemos dažniausiai kyla dėl gamybos ar logistikos iššūkių, padidėjusio vartojimo arba veikliosios medžiagos trūkumo.
