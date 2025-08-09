Vaistas sukels proveržį stabdant Alzheimerio ligą?

Tarptautinėje Alzheimerio asociacijos konferencijoje, Toronte paskelbta, kad trontinemabas šalina su lėtine neurodegeneracine liga susijusias smegenų apnašas. Klinikiniai bandymai parodė, kad vaistas gali būti galinga priemonė kovojant su demencija.
Šiuo metu mokslininkai tiria, ar vaistą galima būtų skirti žmonėms, kuriems dar nėra pasireiškę ligos simptomai. Itin laukiamais tyrimais bus siekiama nustatyti, ar vaistas gali visiškai užkirsti kelią alinančiai Alzheimerio ligai.
Ekspertai tikisi, kad dėl šių pokyčių pagerės ir atmintis bei smegenų veikla.
90 proc. trontinemabo gavusių pacientų per 28 savaites išnyko patologinė baltyminė medžiaga – amiloidas, t. y. išnyko matomi ligos žymenys. Ekspertai tikisi, kad dėl šių pokyčių pagerės ir atmintis bei smegenų veikla.
Londono universitetinio koledžo Neurologijos instituto neurologijos molekulinės biologijos katedros vedėjas prof. seras Johnas Hardy’is tikisi, kad šis vaistas gali sukelti proveržį gydant Alzheimerį.
„Tai puiki žinia. Jis labai greitai išsiurbia apnašas iš smegenų, daug greičiau nei lekanemabas ar donanemabas“, – profesorius sakė leidiniui „The Telegraph“.
„Tikimės, kad iš anksto skirdami šiuos vaistus, galėsime sustabdyti ligos progresą dar prieš pasireiškiant ligos simptomams. Dabar turime nustatyti klinikinio poveikio mastą“, – pridūrė jis.
Vyriausiasis Alzheimerio tyrimų Jungtinės Karalystės (JK ) organizacijos gydytojas prof. Jonathanas Schottas tvirtino „The Telegraph“, kad Toronto konferencijoje pristatyti trontinemabo tyrimų rezultatai yra daug žadantys.
„Vaistas gali veiksmingai ir greitai pašalinti amiloidą iš smegenų ir, atrodo, sukelia labai mažą šalutinį poveikį“, – teigė jis.
„Dabar reikia patikrinti, ar šie ankstyvojo etapo rezultatai pasitvirtins vėlesniuose klinikiniuose tyrimuose, kuriuos planuojama pradėti dar šiemet, taip pat ir JK. Šie tyrimai atskleis ne tik tai, ar vaistas yra saugus, bet ir jo poveikį atminčiai, mąstymui ir gyvenimo kokybei“, – pridūrė profesorius.
Kaip rašo „The Telegraph“, šiuo metu atliekamas tyrimas, kuriame dalyvauja 1,6 tūkst. žmonių.
Ekspertai prognozuoja, kad šalutinio poveikio beveik neturintis trontinemabas gali tapti pirmuoju vaistu nuo Alzheimerio ligos, kurį finansuotų JK valstybinė sveikatos apsaugos sistema.
Naujausi komentarai