Vaikų ortodontinėms paslaugoms numatomas papildomas finansavimas

Kaip pranešė SAM, atnaujintoje tvarkoje aiškiau nustatoma, kokias paslaugas gali teikti gydytojai odontologai ir gydytojai ortodontai, taip pat nuamtomas papildomas šių paslaugų finansavimas.
„Kartu su ministerijos specialistais padarėme tai, ką šiuo metu buvo įmanoma padaryti greičiausiai – nustatėme aiškią paslaugų tvarką, numatėme papildomą finansavimą ir atvėrėme kelią pirminės grandies specialistams prisiimti dalį krūvio. Tai realus žingsnis, kuris padės gydymo įstaigoms geriau planuoti darbą, o šeimoms suteiks daugiau galimybių paslaugas gauti greičiau“, – pranešime teigė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Iki šiol reikiamų kompetencijų turintys gydytojai odontologai galėjo diagnozuoti bei gydyti dalį vaikų sąkandžio anomalijų išimamais ortodontiniais aparatais bei taikyti profilaktinius aparatus. Tačiau šių paslaugų finansavimas ir jų teikimo reikalavimai nebuvo aiškiai reglamentuoti.
Tikimasi, kad naujasis finansavimas padės anksčiau koreguoti sąkandžio problemas ir padės išvengti sudėtingesnio bei brangesnio ortodontinio gydymo ateityje.
Be to, šis pokytis taip pat leis gydymo įstaigoms geriau planuoti specialistų darbą bei finansinius išteklius.
Anot ministerijos, naujoji tvarka bus įgyvendinama etapais. Pirminio lygio odontologinės priežiūros įstaigoms, turinčioms sutartį su Valstybine ligonių kasa, ji bus taikoma nuo šių metų lapkričio 1 dienos, o antrinio lygio paslaugas teikiančioms įstaigoms – nuo 2027 m. balandžio 1 dienos.
Siekiant, kad įstaigos spėtų pasirengti, numatytas pereinamasis laikotarpis pirminiam lygiui. Iki 2030 m. sausio 1 d. sąkandžio anomalijų gydymą išimamais aparatais privalės teikti tik tos pirminės įstaigos, kuriose jau dirba reikiamas kompetencijas turintys gydytojai odontologai, baigę atitinkamas studijas arba išklausę specialius universitetinius mokymus.
Kitos įstaigos šiuo laikotarpiu galės įvertinti specialistų poreikį ir pasirengti, o nuo 2030 m. sausio 1 d. šių paslaugų teikimą turės užtikrinti visos pirminės odontologinės priežiūros įstaigos.
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