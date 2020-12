A. Užkalnis apie vestuves: mes visą laiką surasdavome kitų prioritetų

Lapkričio mėnesį Andrius atšventė ir savo jubiliejų, jam sukako 50 metų. Šį antradienio vakarą, 20 val., per LNK laidoje „Bus visko“ kalbėdamas apie savo metus, vyras prisipažins: šiandien ši sukaktis skamba visiškai kitaip, nei tais laikais, kai penkiasdešimtmečius švęsdavo tėvai. Ir nuotaikos visiškai kitokios. Vyras sako, kad kuo toliau, tuo labiau norisi viską veikti, o apie sėslumą nė negalvoja.

„Atsimenu, mano vaikystėje, kai mano tėvams, seneliams, dėdėms sukakdavo 50 metų, į tai buvo žiūrima kaip tikriausiai į priešpaskutinį jubiliejų gyvenime. Kadangi sekantis jau bus 60. Žinokit, žilė galvon, velnias uodegon. Kuo toliau, tuo labiau absoliučiai nesinori sėdėt vietoj“, – sako A. Užkalnis.

Laidos metu bus kalbama ir apie koronaviruso situaciją Lietuvoje, o Andrius negailės kritikos Lietuvos valdžiai. „Buvę sprendimai mane erzino dėl savo nenuoseklumo ir beprasmiškumo. Absoliučiai nepelnytai buvo susidorota su visuomeninio maitinimo įstaigomis, nors jose buvo vienas ar du patvirtinti atvejai, mažiausios rizikos vieta. Tuo pat metu vyko mugės, visokios jūros šventės, ir, kol nepradėjo visi bliauti kaip išprotėję ir baksnoti pirštais, vyko ir krepšinio varžybos. Arba susirinko žmonės eglutės įžiebimo pažiūrėti, kuri, tarp kitko, nėra net eglutė – ant karkaso kažkokių eglišakių priraišiota“, – sako žinomas vyras.

Andrius bus atviras ir kalbėdamas ir apie savo asmeninį gyvenimą ir net prabils apie vestuves: „Mes visą laiką surasdavome kitų prioritetų, ką veikti ir kur išleisti pinigus. Kad bus, tai tikriausiai bus vestuvės. Bet kai jos bus, žiniasklaida sužinos paskutinė. Aš norėčiau, kad nedalyvautų niekas. Marketingine prasme daryti kažkokį šou, pasirodyti, ką mes galim, kaip mes čia padarėm kitaip – man norėtųsi be šito apsieiti“.

Andrius prisimins ir tą etapą, kuomet vis skrisdavo į JAV ir ten praleisdavo daugiau nei pusę savo laiko. Vyras su mylimąja gyvendavo Vakarinėje pakrantėje esančiame Los Andžele ir jo apylinkėse. Paklausus, kiek pinigų reikia turėti, kada galėtum ten gyventi, vyras sako: „Namo nuoma kainuodavo nuo 2 iki 3 tūkstančių per mėnesį. Prieš keliaujant aš visada parašydavau keliems nuomotojams, kad man patinka jūsų namas, kokią geriausią kainą galėtumėte pasiūlyti? Jeigu tu parašai 10-čiai žmonių, kuris nors vienas visada pasiūlo gerą kainą. Ir kai aš kalbu apie 2-3 tūkstančius per mėnesį, normali tokio namo kaina paprastai yra 5-7 tūkstančiai per mėnesį“, – sako vyras.