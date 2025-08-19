Uždraudžia geliniam lakavimui naudojamą medžiagą

Sukėlė nepasitenkinimą
TPO – fotoiniciatorius, pagrindinė gelį kietinanti medžiaga, naudojama gelinėms nagų dangoms.
Netikėtas draudimas sukėlė manikiūro ir pedikiūro meistrų, klientų nepasitenkinimą, nes grožio salonams tai gresia nuostoliais dėl nepanaudotos TPO, be to, kol kas neaišku, kuo reikės pakeisti plačiai naudojamą medžiagą.
Manikiūro meistrė Agnė Ulerienė sakė, kad gelinis lakavimas – vis dar populiariausias. Nors į madą grįžta įprastas, dauguma klienčių renkasi patvaresnį, ilgiau išliekantį gelį.
„90 proc. mano klienčių renkasi ilgalaikes procedūras, iš jų 30 proc. sudaro nagų priauginimai, likusios renkasi ilgalaikį lakavimą, 10 proc. – paprastą lakavimą“, – sakė manikiūro meistrė.
Iki šiol dirbę su įprastomis priemonėmis manikiūro meistrai sulaukė netikėtos žinios: liepą pranešta, kad pagrindinė gelį kietinanti medžiaga TPO – pavojinga sveikatai. Lakas, kuriame yra šios medžiagos, turi būti išmestas iki rugsėjo 1 d.
„Didžiulis sąmyšis, gaunu krūvas laiškų, užklausų, ką daryti. Įrašytas draudimas, o kur dėti produktus, ką su jais daryti, kaip utilizuoti? Eilinį kartą instancijos mus stumdo viena nuo kitos“, – nurodė Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos manikiūro sektoriaus vadovė Vaida Kamarauskienė.
Visuomenės sveikatos centras įspėja: ši medžiaga – itin pavojinga sveikatai.
„Tai kancerogeninė, mutageninė, toksiška ir kenksminga reprodukcijai medžiaga. Kuo grindžiamas klasifikavimas? Moksliniu vertinimu“, – aiškino NVSC Produktų vertinimo skyriaus specialistas Ričardas Norkus.
Šalutinio poveikio rizika
Kai kurie meistrai pripažįsta – jautresniems klientams bet kokios cheminės priemonės gali sukelti šalutinį poveikį.
„Turėjau klientę – atsisakėme ilgalaikio lakavimo, nes jai nustatė alergiją hemai – nagų formavimo medžiagai. Atliko tyrimus, nes berdavo odą“, – pabrėžė A. Ulerienė.
Grožio specialistų asociacijos prezidentė kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, prašydama leisti sunaudoti esamas priemones ir taip išvengti didelių nuostolių, tačiau sulaukė neigiamo atsakymo.
„Buvo ištrauktas protokolo nuorašas, kad reikia laikytis direktyvų, nes ES nuo rugsėjo 1 d. uždraudžiama. Kiek pasidomėjome, latviai leidžia pabaigti likučius“, – kalbėjo Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė.
Pasak NVSC, jokie reikalavimų pakeitimai negalimi, nes tai ne Lietuvos įstatymas, o visos ES sprendimas.
„Čia yra Europos Komisijos teisės aktas, tiesioginio taikymo reglamentas, privalomas visoms valstybėms. Nėra teisinių galimybių pakeisti įsigaliojimą“, – sakė R. Norkus.
Eis bandymų keliu
Manikiūro ir pedikiūro meistrai dabar privalo pakeisti priemones, kuriose yra draudžiamo ingrediento. Rinkoje – sumaištis: naujų medžiagų atsiranda, bet klientai tampa tarsi bandomaisiais triušiais.
Tai kancerogeninė, mutageninė, toksiška ir kenksminga reprodukcijai medžiaga. Kuo grindžiamas klasifikavimas? Moksliniu vertinimu.
„Eisime bandymų keliu – kokios medžiagos stingsta, kokios lempos tinka. Rasime sprendimų, bet turėsime daryti greitai. Manome, kad dėl to nukentės klientai“, – teigė V. Kamarauskienė.
Asociacijos prezidentė sako, kad manikiūro kabinetuose dar yra šimtai buteliukų draudžiamų priemonių.
„Tai tiesiausias kelias į pogrindinius darbus. Abejoju, ar prisipirkę produktų to nedarys“, – sakė J. Mačiulienė.
ES uždraudė TPO naudoti tik kosmetikoje. Nors šis fotoiniciatorius naudojamas ir plombuojant dantis, dokumentuose kalbama tik apie pavojų, slypintį nagų lake.
Naujausi komentarai