Tyrimas: rekomenduojamo vandens kiekio per dieną neišgeria nė dešimtadalis Lietuvos gyventojų

„Jau antrus metus iš eilės tyrimas rodo, kad 25 proc. gyventojų per dieną išgeria vos 3–4 stiklines vandens. 17 proc. apklaustųjų tvirtina išgeriantys 4–5 stiklines vandens, o po 15 proc. respondentų teigė kasdien suvartojantys tik 1–2 arba 5–6 stiklines vandens“, – pranešime cituojamas „Vilniaus vandenų“ Klientų aptarnavimo tarnybos direktorius Martynas Augaitis.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, suaugusiems vyrams rekomenduojama per parą suvartoti apie 2,5–3,7 litro skysčių, o moterims – apie 2–2,7 litro. Savo ruožtu kiti šaltiniai, remdamiesi sveikos ir tvarios mitybos principais, nurodo, kad per parą patariama išgerti apie 6–8 stiklines, arba 1,5–2 litrus vandens.

„Jūsų kūnas turi puikų ir patikimą būdą pasakyti, kad jam trūksta vandens. Tai – troškulys. Tačiau troškulio nereikėtų malšinti gazuotais ar saldintais gėrimais – tam geriausiai tinka paprastas vanduo“, – sako Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Jugnė Jūnė Jonušaitė.

Kita vertus, pasak specialistės, vyresnio amžiaus žmonės troškulį gali jausti silpniau, todėl rizikuoja dehidratuoti to net nepastebėdami. Be to, kaip pažymi J. J. Jonušaitė, kartais žmonės troškulį supainioja su alkiu.

„Svarbu prisiminti, kad vanduo – geriausias gėrimas. Karštomis dienomis, taip pat intensyviai judant, karščiuojant, nėštumo ar žindymo laikotarpiu vandens reikia gerti dar daugiau“, – pažymi pašnekovė.

Taip pat, pasak jos, labai svarbu užtikrinti, kad pakankamai vandens reguliariai gertų vaikai – ypač šiltuoju metų laiku, kai daug laiko praleidžiama lauke ir užsiimama aktyvia veikla.

Anot „Vilnius sveikiau“, 4–8 metų vaikams rekomenduojama per parą išgerti apie 6 stiklines vandens – tai yra 1,1–1,3 litro. Tiesa, vandens poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių: oro sąlygų, fizinio aktyvumo, amžiaus ir kitų individualių ypatybių.