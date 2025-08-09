Tyrimas: gyventojai nepritaria priemokų naikinimui

Pacientų teisių suvaržymas
„Absoliuti dauguma neigiamai vertina pacientų teisių suvaržymą savo iniciatyva pasirinkti brangiau kainuojančius ar papildomus tyrimus, medžiagas, medicinos paslaugas, už tai primokant“, – rašoma pranešime.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad SAM planams panaikinti galimybę pacientams savo iniciatyva pasirinkti brangesnes sveikatos priežiūros paslaugas nepritaria 69 proc. gyventojų.
„Dažniau tai nurodė moterys ir aukštesnio išsilavinimo šalies gyventojai. Mažiau nei ketvirtadalis (24 proc.) asmenų, dalyvavusių tyrime, tokios galimybės panaikinimą vertina teigiamai, o dar 7 proc. nuomonės neišreiškė“, – rodo tyrimas.
„Didžioji dauguma (81 proc.) tyrime dalyvavusiųjų šalies gyventojų neigiamai vertina ir SAM užmojus panaikinti galimybę pacientams įsigyti papildomus tyrimus, medicinos paslaugas ar procedūras, patiems už juos susimokant. Teigiamą nuomonę šios galimybės panaikinimui išreiškė 15 proc. gyventojų, dažniau – vyrai nei moterys. 4 proc. atsakymo nepateikė“, – akcentuojama pranešime.
Remiantis tyrimo rezultatais, 7 iš 10 tyrimo dalyvių taip pat nurodė nepritariantys ir SAM planams panaikinti galimybę pacientams greičiau gauti sveikatos priežiūros paslaugas, už tai primokant papildomai. Tokią nuomonę dažniau nurodė moterys, aukštesnio išsilavinimo ir didesnes mėnesines pajamas per mėnesį gaunantys šalies gyventojai.
25 proc. asmenų apie tokius planus atsiliepė teigiamai, o 4 proc. respondentų nuomonės šiuo klausimu neturėjo.
Apklausė per 1 tūkst.
Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Spinter research“ internetinę gyventojų apklausą vykdė šių metų birželio 27–liepos 4 d. Jos metu buvo apklausti 1 028 Lietuvos gyventojai nuo 18 iki 80 metų amžiaus.
Kaip skelbta, nepaisant aštrių diskusijų parlamento plenarinių posėdžių salėje, birželio 10 d. Seimas nusprendė svarstyti siūlymą naikinti papildomas priemokas už gydymą, nepaisant to, kad, Seimo kanceliarijos Teisės departamento vertinimu, ši iniciatyva prieštarauja Konstitucijai. Visgi, tokia teisininkų išvada parlamento Teisės ir teisėtvarkos komiteto narių palaikymo nesulaukė. Anot jų, šioje situacijoje prieštaravimo pagrindiniam šalies įstatymui nematyti.
Priminė motyvus
Kaip jau anksčiau teigė įstatymo pakeitimus inicijavusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, įsigaliojus naujai tvarkai, iš pacientų nebebūtų reikalaujama papildomų mokesčių už valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas.
Be to, tikinama, kad tokie pokyčiai prisidėtų ir prie strateginių Vyriausybės tikslų – didinti skaidrumą sveikatos sistemoje, paslaugų prieinamumą, valdyti eiles gydymo įstaigose, gerinti medikų savijautą, mažinti pacientų atskirtį.
Tiesa, siekiama užtikrinti, kad odontologinės paslaugos vaikams ir socialiai remtiniems asmenims ir toliau būtų teikiamos ta pačia tvarka, kaip ir šiuo metu.
Visgi, opozicijoje dirbantys parlamentarai tokį SAM ir Vyriausybės parengtą projektą kritikuoja. Pasak politikų, jis pažeidžia laisvos demokratinės valstybės principus, todėl dėl šio valdančiųjų sprendimo labiausiai nukentės pažeidžiamiausios visuomenės grupės.
Jei naujai tvarkai parlamentarai vis dėlto pritartų, ji įsigaliotų nuo 2026-ųjų pradžios.
