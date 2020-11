Tyrimas: ES jaunimas vartoja mažiau alkoholio, o tabaką keičia į kanapes

„Tarp 15–16 metų moksleivių rūkymo ir alkoholio vartojimo tendencijos mažėja, bet susirūpinimą kelia potencialiai pavojingas kanapių vartojimas ir naujų priklausomybių keliami iššūkiai“, – skelbia tarptautinio tyrimo apie mokinių alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimą (ESPAD) autoriai.

ESPAD tyrime 2019 metais dalyvavo 100 000 15–16 metų moksleivių iš 35 Europos valstybių. Tai buvo jau septinta apklausa nuo 1995 metų, atlikta siekiant įvertinti paauglių priklausomybę sukeliančius įpročius.

Tarptautinis ESPAD tyrimas, atliktas bendradarbiaujant su ES Tarptautine narkotikų stebėsenos agentūra (EMCDDA), parodė, jog sugriežtinus alkoholio pardavimų nepilnamečiams įstatymus alkoholio vartojimas mažėja.

Daugiau nei trys ketvirtadaliai apklaustųjų prisipažino vartoję alkoholio, o 47 proc. nurodė gėrę per pastarąsias 30 dienų. Tuo metu 2003 metais šie skaičiai atitinkamai buvo 91 proc. ir 63 procentai.

Kasdien rūkantys nurodė tik 10 proc. apklaustųjų, tuo metu prieš 25 metus jų buvo dvigubai daugiau.

Kas penktas mokinys prisipažino parūkantis gana dažnai, o 1995 metais tokių buvo trečdalis.

Tačiau šie rodikliai skirtingose šalyse labai skiriasi. Islandijoje kasdien rūkantys prisipažino tik 2 proc. apklaustų paauglių, tuo metu Bulgarijoje tokių buvo ketvirtadalis.

Pirmą kartą šiame tyrime respondentai turėjo atsakyti į klausimus apie elektroninių cigarečių rūkymą.

Tyrimas parodė, kad 40 proc. apklaustųjų yra pabandę tokių cigarečių, o kasdien jas vartoja 14 procentų.

Be to, 14 proc. apklaustųjų, kurie sakė niekada nerūkę tradicinių tabako cigarečių, yra bandę elektroninių per pastarąsias 30 dienų.

Populiarėja kanapės

Nors alkoholio ir tabako vartojama mažiau, daugėja vartojančiųjų narkotikus. Šešiolika procentų apklaustųjų prisipažino pabandę kanapių; 1995 metais tokių buvo 11 procentų.

Septyni procentai respondentų prisipažino jas vartojantys kiekvieną mėnesį. Italijoje šis skaičius išaugo iki 15 procentų.

Prancūzijoje 24 proc. apklaustųjų prisipažino bent kartą bandę nelegalių narkotikų.

Prancūzijos jaunimas taip pat, nors tik nedidelė jo dalis (2,8 proc.), turi didžiausią kokaino vartojimo patirtį.

„Paauglių receptinių vaistų vartojimas nemedicininiais tikslais ir toliau kelia susirūpinimą“, – perspėjo tyrimo autoriai. Jie atkreipė dėmesį, kad 6,6 proc. apklaustųjų yra vartoję raminamųjų ir migdomųjų vaistų.

Mokslininkai vertino ir kitas priklausomybes, įskaitant priklausomybę nuo kompiuterinių žaidimų ir socialinių tinklų, prie technologijų lengvai prieinantiems paaugliams žaidimams skiriant iki 6 val. per dieną.