2025-11-08 17:22
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Du trečdaliai Lietuvos gyventojų bent kartą per metus apsilanko privačioje gydymo įstaigoje, norėdami gauti mediko konsultaciją ar siuntimą tyrimams, rodo „Lietuvos draudimo“ užsakymu atlikta „Spinter tyrimai“ apklausa.

Tyrimas: du iš trijų gyventojų bent kartą per metus apsilanko privačioje gydymo įstaigoje / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

Kaip rodo tyrimo rezultatai, beveik pusė (45 proc.) šalies gyventojų privačiuose medicinos centruose lankosi iki dviejų kartų per metus, o maždaug kas šeštas (17 proc.) – nuo trijų iki penkių kartų.

Pažymima, jog aktyviausi privačių klinikų pacientai yra aukščiausio išsilavinimo ir aukštesnių pajamų darbingo amžiaus gyventojai, priklausantys amžiaus kategorijoms nuo 26 iki 35 m. ir nuo 36 iki 45 m.

Tyrimo rezultatai parodė, kad tarp vyresnių nei 45 metų amžiaus gyventojų privačiose gydymo įstaigose iki dviejų kartų per metus lankosi panaši dalis kaip ir kitose amžiaus grupėse. Tuo metu jauniausi, 18–25 metų amžiaus, respondentai šią galimybę renkasi kiek rečiau (40 proc.).

Gyventojų apklausą „Lietuvos draudimo“ užsakymu atliko tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Tyrimo metu, 2025 metų rugsėjo mėnesį, buvo apklausti 1017 šalies gyventojų nuo 18 iki 75 metų amžiaus.

