2025-12-31 23:40
Miglė Marteckaitė

Va­sa­ros ato­sto­gos – lai­ko­tar­pis, kai pa­si­kei­čia vai­kų die­nos ru­ti­na, nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka su­griū­va, o tė­vai to­li gra­žu ne vi­sa­da ga­li bū­ti ša­lia ir tin­ka­mai pasirūpinti atžalomis. Me­di­kai at­krei­pia dė­me­sį, kad per ato­sto­gas ypač svarbus vaikų dienos režimas ir tinkama mityba.

Tvar­ka vaikų gyvenime svar­bi net per ato­sto­gas

Ju­dė­ti bū­ti­na

Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės Vai­kų sku­bio­sios pa­gal­bos, in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos ir kon­sul­ta­ci­jų sky­riaus vai­kų kar­dio­lo­gės Si­mo­nos Be­rei­kie­nės tei­gi­mu, va­sa­ros ato­sto­gos – poil­sio, žai­di­mų ir nuo­ty­kių me­tas. Ta­čiau to­li gra­žu ne vi­siems ji reiš­kia ak­ty­vias pra­mo­gas gry­na­me ore.

„Kai ne­be­rei­kia kas­dien ei­ti į mo­kyk­lą ar da­ly­vau­ti fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­ko­se, na­tū­ra­lus vai­kų ak­ty­vu­mas daž­nai su­ma­žė­ja, – pa­ste­bi gy­dy­to­ja. – Ne­ma­žai vai­kų, pa­si­kei­tus įpras­ti­nei die­not­var­kei, pa­si­ren­ka pa­sy­ves­nes veik­las ir di­džią­ją die­nos da­lį pra­lei­džia prie ek­ra­nų: kom­piu­te­rių, te­le­vi­zo­rių ar mo­bi­lių­jų įren­gi­nių. Toks el­ge­sys ke­lia rim­tą grės­mę fi­zi­nei ir emo­ci­nei svei­ka­tai.“

Simona Bereikienė
Simona Bereikienė

Anot S. Be­rei­kie­nės, moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad il­ges­nis nei dvie­jų va­lan­dų sė­dė­ji­mas vie­no­je vie­to­je, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo sto­ka vai­kys­tė­je tie­sio­giai sie­ja­ma su pa­di­dė­ju­sio ant­svo­rio ar net nu­tu­ki­mo, dis­li­pi­de­mi­jos, pir­mi­nės ar­te­ri­nės hi­per­ten­zi­jos, lai­ky­se­nos su­tri­ki­mų, są­na­rių pa­to­lo­gi­jų, mie­go su­tri­ki­mų ri­zi­ka. Iš­var­dy­ti veiks­niai ga­li tap­ti ir psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mų tie­sio­gi­ne prie­žas­ti­mi, blo­gin­ti vai­ko emo­ci­nę pu­siaus­vy­rą. Sut­ri­kus die­nos ir mie­go rit­mui, vai­kai ga­li jaus­ti di­des­nį nuo­var­gį, tap­ti van­ges­ni, ma­žiau lin­kę rink­tis ak­ty­vias fi­zi­nes veik­las.

Fi­zi­nis ak­ty­vu­mas ge­ri­na krau­ja­gys­lių elas­tin­gu­mą ir šir­dies rau­mens to­nu­są, pa­de­da pa­lai­ky­ti op­ti­ma­lų ar­te­ri­nį krau­jos­pū­dį, me­džia­gų apy­kai­tą ir op­ti­ma­lią kū­no ma­sę. Re­gu­lia­rus ju­dė­ji­mas ge­ri­na griau­čių ir rau­me­nų sis­te­mos būk­lę, imu­ni­nės sis­te­mos funk­cio­na­vi­mą.

Pa­gal Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas, 5–17 me­tų vai­kams kas­dien re­ko­men­duo­ja­mas ma­žiau­siai 60 mi­nu­čių vi­du­ti­nis ar in­ten­sy­vus fi­zi­nis ak­ty­vu­mas. Tai ga­li bū­ti bė­gi­mas, va­ži­nė­ji­mas dvi­ra­čiu, plau­ki­mas, ak­ty­vus žy­gis su šei­ma ar įvai­rių spor­to ša­kų bū­re­lių lan­ky­mas. Svar­biau­sia, kad fi­zi­nis ak­ty­vu­mas bū­tų re­gu­lia­rus, įvai­rus ir įdo­mus vai­kui.

Ro­dy­ki­te pa­vyz­dį

S. Be­rei­kie­nės tei­gi­mu, vai­kai daž­nai yra suau­gu­sių­jų at­spin­dys, to­dėl svar­bu, kad fi­zi­nis ak­ty­vu­mas bū­tų bend­ra šei­mos ver­ty­bė. Ro­dy­ki­te vai­kams pa­vyz­dį – ei­ki­te kar­tu pa­si­vaikš­čio­ti, žais­ti ka­muo­liu, leis­ti lai­ką lau­ke su au­gin­ti­niais ir t. t. Paaug­liams su­da­ry­ki­te są­ly­gas spor­tuo­ti, ska­tin­ki­te ak­ty­vų so­cia­li­nį gy­ve­ni­mą ir įtrau­ki­te juos į ak­ty­vias va­sa­ros sto­vyk­las ar už­siė­mi­mus.

„Va­sa­ra – pui­kus me­tas iš­nau­do­ti ge­rą orą ir il­gas die­nas ak­ty­viam lais­va­lai­kiui, – sa­ko gy­dy­to­ja. – Ry­ti­nis pa­si­vaikš­čio­ji­mas, po­pie­tė dvi­ra­čiu ar va­ka­ri­niai jud­rūs žai­di­mai kie­me ga­li tap­ti kas­die­nės ru­ti­nos da­li­mi. Ak­ty­vi die­not­var­kė – ne tik ga­li­mų svei­ka­tos su­tri­ki­mų pre­ven­ci­ja, bet ir prie­mo­nė emo­ci­nei svei­ka­tai stip­rin­ti: fi­zi­nis ak­ty­vu­mas ma­ži­na ne­ri­mą, ge­ri­na nuo­tai­ką ir mie­go ko­ky­bę.“

Vaikai dažniausiai yra suaugusiųjų atspindys, todėl svarbu, kad fizinis aktyvumas būtų bendra šeimos vertybė.

Me­di­kė ak­cen­tuo­ja, kad va­sa­rą tu­ri­me steng­tis iš­lai­ky­ti pa­grin­di­nius die­nos ir nak­ties re­ži­mo prin­ci­pus. Kad tai bū­tų veiks­min­ga, ji pa­ta­ria įtrauk­ti vai­ką į veik­los pla­na­vi­mą, pa­vyz­džiui, pa­siū­ly­ti kar­tu su­si­da­ry­ti die­not­var­kę su jam pa­tin­kan­čio­mis veik­lo­mis. Svar­bu kur­ti svei­ka­tai pa­lan­kius ek­ra­nų nau­do­ji­mo įpro­čius: tu­rė­ki­te aiš­kias tai­syk­les ir ska­tin­ki­te vai­kus sa­vo pa­vyz­džiu, li­kus 1–2 va­lan­doms iki nak­ties mie­go ne­si­nau­do­ki­te mo­bi­liai­siais įren­gi­niais. Pa­si­rū­pin­ki­te, kad net per ato­sto­gas vai­kas lai­ky­tų­si nak­ties mie­go re­ži­mo – ei­tų mie­go­ti tuo pa­čiu me­tu ir mie­go­tų ne trum­piau kaip aš­tuo­nias va­lan­das.

„Kas­die­nis vai­kų fi­zi­nis ak­ty­vu­mas va­sa­ros se­zo­no me­tu, tė­vų pa­stan­gos kar­tu leis­ti lai­ką su sa­vo vai­ku, jam ski­ria­mas pa­kan­ka­mas dė­me­sys ne tik kom­pen­suo­ja struk­tū­ruo­tos mo­kyk­li­nės veik­los ne­bu­vi­mą, bet ir yra in­ves­ti­ci­ja į svei­ką vai­ko atei­tį ir psi­cho­so­cia­li­nį vys­ty­mą­si“, – sa­ko S. Be­rei­kie­nė.

Svar­bi mi­ty­ba

Kaip per atostogas pasirūpinti tinkama vaikų mityba? Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės gy­dy­to­ja vai­kų gast­roen­te­ro­lo­gė Ži­vi­lė Mak­se­lie­nė ak­cen­tuo­ja, kad apie svei­ką mi­ty­bą su vai­kais reikia kal­bė­ti nuo ma­žens, kad bū­tų su­for­muo­ti tin­ka­mi įpro­čiai. Tuo­met ir pa­čiam vai­kui bus pa­pras­čiau per ato­sto­gas.

Živilė Makselienė
Živilė Makselienė / Živilės Makselienės asmeninio archyvo nuotr.

Gy­dy­to­ja pa­ta­ria: kad li­kęs vie­nas na­muo­se vai­kas ne­si­mai­tin­tų bet kuo, planuokite jo die­nos me­niu, ap­tar­kite tai su pa­čiu vai­ku, at­si­žvel­gdami į jo no­rus. Pa­tar­ti­na pa­ruoš­ti mais­to iš anks­to (jei pa­vyks­ta – įtrauk­ite ir vai­kus), su­dė­ti jį į in­de­lius, kad ga­lė­tų pa­pras­tai pa­si­šil­dy­ti. Už­kan­džiams ska­tin­ti rink­tis vai­sius, rie­šu­tus, dar­žo­ves, veng­ti sal­du­my­nų, ger­ti van­de­nį, o ne sal­džius gė­ri­mus.

Apie sveiką mitybą su vaikais reikia kalbėti nuo mažens, kad būtų suformuoti tinkami įpročiai.

Vis dėl­to le­dai va­sa­rą – vie­nas di­des­nių ma­lo­nu­mų, pro­duk­tas, ke­lian­tis daug ge­rų emo­ci­jų ir pa­de­dan­tis at­si­gai­vin­ti. Pa­sak Ž. Mak­se­lie­nės, tai nė­ra di­de­lis blo­gis, jei­gu mė­gau­ja­ma­si jais sai­kin­gai. Ta­čiau ge­riau­sia rink­tis vai­si­nius le­dus ar šer­be­tus – juo­se ma­žiau cuk­raus. Gal­būt ir pa­tiems ga­li­ma pa­si­ga­min­ti le­dų na­muo­se iš jo­gur­to ir vai­sių – juo­se ne­bus da­žik­lių ir kon­ser­van­tų. Le­dus rei­kė­tų val­gy­ti ne­sku­bant, nes šal­tis ga­li kel­ti pa­vo­jų gerk­lei.

Kaip pa­si­ruoš­ti  sto­vyk­lai

Sto­vyk­los daž­nam neat­sie­ja­ma va­sa­ros ato­sto­gų da­lis, ta­čiau joms rei­kia at­sa­kin­gai ruoš­tis. Daž­niau­siai or­ga­ni­za­to­riai su­teik­ia in­for­ma­ci­ją, ko­kių daik­tų, dra­bu­žių įsi­dė­ti. Jei­gu trūks­ta in­for­ma­ci­jos, štai ke­li pa­ta­ri­mai:

  • pa­rin­ki­te vai­kui dra­bu­žius pa­gal orą ir pa­si­rū­pin­ki­te, kad jų bū­tų pa­kan­ka­mai (ke­pu­rė nuo sau­lės, striu­kė nuo lie­taus, pa­to­gi ava­ly­nė ir t. t.);

  • ne­pa­mirš­ki­te hi­gie­nos reik­me­nų (dan­tų še­pe­tė­lis, rankš­luos­tis, kre­mai nuo sau­lės ir t. t.);

  • jei­gu vai­kas aler­giš­kas, in­for­muo­ki­te sto­vyk­los or­ga­ni­za­to­rius ir įdė­ki­te vais­tų nuo aler­gi­jos; paaiš­kin­ki­te vai­kui, kaip juos vartoti;

  • jei­gu sto­vyk­los tai­syk­lės lei­džia, įdė­ki­te svei­kų ir ne­gen­dan­čių už­kan­džių;

  • jei­gu vai­kui tai pir­ma sto­vyk­la, pa­si­kal­bė­ki­te apie jo lū­kes­čius, nu­ra­min­ki­te, pa­drą­sin­ki­te, leis­ki­te pa­čiam su­si­krau­ti kup­ri­nę, gal­būt įsi­dė­ti mėgs­ta­mą žai­di­mą ir t. t.

