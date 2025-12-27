Trys natūralūs būdai, kaip apsaugoti žarnyną

Pasak gastroenterologės Leybelis Padilla, vos keli kasdieniai, natūralūs įpročiai gali turėti realų poveikį – padėti palaikyti subalansuotą mikrobiomą ir sustiprinti virškinimo sistemos atsparumą.
Nors žarnyno sveikata pirmiausia siejama su pilvo srityje esančiais organais, ji pabrėžia, kad norint ją išsaugoti būtinas visuminis požiūris į žmogų – apimantis protą, kūną ir emocinę gerovę.
L. Padilla pasidalijo trimis natūraliais būdais, kaip apsaugoti savo žarnyną.
Skaidulos
„Daugumai žmonių labai trūksta skaidulų“, – aiškino L. Padilla. Rekomenduodama per dieną suvartoti bent 25 gramus skaidulų arba rinktis bent penkių skirtingų augalinių produktų derinį kasdien.
Ankstesni tyrimai parodė, kad mityba, turtinga skaidulomis iš pupelių, ankštinių augalų, daržovių, vaisių, viso grūdo produktų, riešutų ir sėklų, gali skatinti naudingų žarnyno bakterijų augimą ir padėti organizmui kovoti su potencialiai pavojingomis infekcijomis.
„Skaidulų turintys maisto produktai yra pagrindas žarnyno mitybai – jie ne tik aprūpina skaidulomis, kurios padeda storajai žarnai gaminti apsaugines trumpųjų grandinių riebalų rūgštis (SCFA), bet ir suteikia kitų mikroelementų, pavyzdžiui, uždegimą slopinančių junginių“, – leidiniui „Newsweek“ sakė L. Padilla.
Streso valdymas
Amerikos psichologų asociacijos (APA) apklausa „Stress in America“ parodė, kad dauguma amerikiečių jaučiasi patiriantys daugiau streso nei prieš penkerius metus, o maždaug 75 proc. teigia, jog stresas pasireiškia fiziniais ar emociniais simptomais.
Tyrimai rodo, kad stresas gali sutrikdyti įprastą smegenų ir žarnyno komunikaciją, o tai gali sukelti įvairių virškinimo problemų – tokių kaip uždegiminės žarnyno ligos, dirgliosios žarnos sindromas (DŽS), opos, su maistu susijusios reakcijos ar rūgšties refliuksas (GERL).
„Streso valdymas pasitelkiant tokias priemones kaip meditacija ar kvėpavimo pratimai leidžia tiesiogiai veikti autonominės nervų sistemos simpatinę ir parasimpatinę šakas“, – teigė L. Padilla.
Tyrimai rodo, kad žarnyno bakterijos gali daryti įtaką smegenų veiklai ir bendrai sveikatai, o ilgalaikė meditacijos praktika gali padėti subalansuoti šias bakterijas, taip potencialiai gerinant tiek fizinę, tiek psichologinę savijautą.
„Meditacija – tai praktika, kuri, kaip nustatyta, turi daug teigiamų poveikių virškinimo sveikatai. Ji aktyvina parasimpatinę nervų sistemą, todėl slopinami streso signalai ir mažėja virškinamojo trakto simptomai, tokie kaip padidėjęs žarnyno pralaidumas ar dirgliosios žarnos sindromas“, – sakė L. Padilla.
Dar vienas streso valdymo būdas – sąmoningas kvėpavimo ritmo keitimas atliekant įvairius pratimus, vadinamas kvėpavimo praktikomis (angl. breathwork), kurios padeda paveikti fizinę, psichinę ir emocinę būseną.
L. Padilla rekomenduoja išbandyti paprastą kvėpavimo ritmą – šešias sekundes įkvėpti ir šešias sekundes iškvėpti.
„Toks kvėpavimas gali pagerinti širdies ritmo variabilumą (ŠRV), kuris parodo, kaip lanksčiai organizmas reaguoja į stresą. Lėtinant ir suvienodinant kvėpavimą, galima pereiti iš nereguliaraus, streso veikiamo širdies ritmo į labiau subalansuotą būseną, o tai taip pat gali padėti stiprinti žarnyno atsparumą“, – pabrėžė L. Padilla.
Fizinis aktyvumas
Anksčiau „Newsweek“ rašė, kad fizinis aktyvumas palaiko tiek psichinę, tiek fizinę sveikatą, įskaitant ir žarnyną, o sėslus gyvenimo būdas gali prisidėti prie tokių problemų kaip vidurių užkietėjimas, hemorojus ar perteklinis svorio augimas.
„Ne visada galvojame apie kepenis kaip apie žarnyno dalį, tačiau kepenys yra neatsiejama virškinimo sistemos dalis“, – nurodė L. Padilla.
Ji pabrėžia, kad svarbu saugoti kepenis – riboti alkoholio vartojimą ir užsiimti vidutinio intensyvumo fizine veikla. Nesveika mityba ir sėslus gyvenimo būdas taip pat gali lemti su medžiagų apykaitos sutrikimais susijusią suriebėjusių kepenų ligą (MASLD).
MASLD (anksčiau vadinta nealkoholine suriebėjusių kepenų liga, NAFLD) – tai per didelis riebalų kiekis kepenyse, nesusijęs su alkoholio vartojimu. Apie suriebėjusias kepenis kalbama tuomet, kai riebalai sudaro daugiau nei 5–10 procentų šio organo.
L. Padilla paaiškino, kad fizinis aktyvumas naudingas ne tik širdžiai, bet ir:
virškinimo sistemai;
gerina virškinimą ir žarnyno judrumą (peristaltiką);
mažina uždegiminius procesus;
padeda formuotis sveikesniems žarnyno mikrobiomos pokyčiams – didesnei pusiausvyrai ir įvairovei.
Nors vieno „stebuklingo“ sprendimo nėra, maži, nuoseklūs kasdieniai pasirinkimai ilgainiui veikia kartu, palaikydami mikrobiomos pusiausvyrą ir stiprindami virškinimo sistemą.
