Trumpo pasisakymai privertė išsižioti medikus ir mokslininkus

Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas D. Trumpas, panašu, gali kalbėti visomis temomis. Šį kartą – žinia nėščiosioms.
Gali būti nelengva, bet jeigu esate nėščia – kovokite iki galo.
„Nevartokite „Tylenol“. Gali būti nelengva, bet jeigu esate nėščia – kovokite iki galo, kad nevartotumėte šio vaisto“, – ragino JAV prezidentas.
Pagrindinė „Tylenol“ veiklioji medžiaga – paracetamolis. Anot D. Trumpo, nėščiosios turėtų pakentėti ir net kovoti, kad vaisto nevartotų, nes jis neva turi sąsajų su autizmu.
„Jie rado porą publikacijų, kur lyg ir atrandamas ryšys, bet yra daugybė rimtų tyrimų, kurie rodo, kad jokio priežastinio ryšio nėra“, – pabrėžė Santaros klinikų vaikų psichiatras-psichoterapeutas Dainius Pūras.
„Manau, čia atsiskleidžia ir požiūris į moteris bei jų teises. Kai vyrai sako – jūs kentėkite, verta labai susimąstyti“, – pridūrė psichiatras-psichoterapeutas.
Tiek D. Pūras, tiek autizmo asociacija teigia, jog svarbiau yra priežastys, dėl kurių moterys publikacijose minėtais atvejais vartojo „Tylenol“. Būtent to D. Trumpas taip ir neakcentuoja.
„Moksliškai įrodyta, kad jeigu nėštumo metu moteris patiria karščiavimą, uždegimą ir tai negydoma, kyla reali rizika nėštumui“, – aiškino autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil.
„Negalėčiau komentuoti politikos, bet džiugu, kad iškeliamas klausimas apie sveikatą ir ji rodoma kaip prioritetas“, – teigė Lygiagretaus vaistų importo asociacijos direktorius Donatas Parulis.
D. Trumpo pasisakymai sukėlė tikrą cunamio bangą – kyla klausimas, kaip dabar elgsis nėščiosios, ar neatsiras kaltinančių gimdyves ar net savigraužos.
Sureagavo ir atlikėjas, muzikos prodiuseris Deivydas Zvonkus, auginantis sūnų, kuriam nustatytas autizmo spektro sutrikimas.
„Kadangi su autizmo reiškiniu susiduriu šeimoje, esu daug prisiskaitęs. Jo priežastys mokslui vis dar yra mįslė. O kai yra mįslė, atsiranda vietos įvairioms teorijoms – viena jų ir paracetamolis“, – kalbėjo muzikos prodiuseris D. Zvonkus.
Pasaulio sveikatos organizacija sąsajas tarp paracetamolio ir autizmo kategoriškai neigia. Lietuvos ekspertai tik patvirtina tokią poziciją.
„Daug ir pavienių ekspertų, ir organizacijų – akušerių ginekologų, psichiatrų, pediatrų – pareiškė, kad ši žinia nieko bendro su mokslu neturi“, – priminė D. Pūras.
„Paracetamolis daugiausia vartojamas skausmui ir karščiavimui mažinti. Tokiose situacijose jis reikalingas ir šiuo metu pripažįstamas kaip saugiausias vaistas nėščiosioms“, – paaiškino VU Medicinos fakulteto Farmacijos centro vadovė Kristina Garuolienė.
„Ibuprofeno nėščiosioms vartoti nerekomenduojama“, – pridūrė Santaros klinikų vaikų psichiatras-psichoterapeutas.
Didžiausias tyrimas iki šiol atliktas Švedijoje – jame dalyvavo 2,5 milijono vaikų. Jis taip pat paneigia D. Trumpo teiginius.
Autizmas ir jo priežastys išlieka nuolatinių medikų ir mokslininkų diskusijų objektu.
„Tyrėjai daugelį metų dirba, nes svarbūs ir biologiniai, ir genetiniai, ir aplinkos faktoriai“, – komentavo K. Košel-Patil.
Farmacija yra didžiulis verslas, todėl bet koks pareiškimas gali turėti įtakos vienoms ar kitoms korporacijoms.
Mūsų specialistai teiginius, esą autizmo itin sparčiai daugėja, vertina kitaip – jie pabrėžia, kad statistiką iškelia pagerėjusi diagnostika.
„Jie dar tuo pačiu reklamuoja vieną vaistą, kuris taikomas onkologijoje, kad sumažintų pašalinius reiškinius chemoterapijoje. Bet tai labai neatsakinga, nes autizmas nėra liga, kurią gali išgydyti vaistais – tai raidos sutrikimas“, – aiškino D. Pūras.
D. Trumpas taip pat paragino keisti standartines vakcinas, kuriomis skiepijami kūdikiai, pridurdamas, kad jie vakcinomis neva „pumpuojami kaip arkliai“.
