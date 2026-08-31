– Kodėl po žiemos daugeliui žmonių sunku grįžti prie fizinio aktyvumo – tiek fiziškai, tiek psichologiškai?
– Žiema – sėslesnis laikas, kai žmonės dėl žemos temperatūros dažniau renkasi būti namie. Trūksta saulės šviesos, greitai temsta, tad energijos lygis daug žemesnis ir sunkiau prisiversti užsiimti fizine veikla. Juk visada lengviau būti ten, kur šilta, jauku, nereikia daug fizinių išteklių, tad natūralu, kad šaltuoju periodu sunkiau išlikti fiziškai aktyviam.
– Nuo ko iš tiesų reikėtų pradėti žmogui, kuris žiemą beveik nesportavo?
– Galbūt skambės stereotipiškai, tačiau svarbu pradėti pamažu. Rekomenduojama pradėti nuo žemo intensyvumo jėgos pratimų, nuo mažos apimties, žemo intensyvumo pasivaikščiojimo ar kitos aerobinės veiklos. Svarbu paminėti, kad jėgos pratimai nereiškia pratimų su sunkiais svarmenimis. Jėgos pratimais galime vadinti net pratimus su savo kūno svoriu – pritūpimai, atsispaudimai ar vadinamoji lenta gali būti puiki jėgos paskata tam tikro fizinio pasirengimo asmenims.
– Kokių klaidų dažniausiai daro žmonės, bandydami per greitai grįžti į sportą po ilgesnės pertraukos?
– Dažniausiai viską daro per intensyviai ir per didelės apimties. Dėl to patiriama traumų, jaučiamas skausmas, gresia perdegimas. Taip dažnai dingsta ir motyvacija, todėl tampa labai sunku išlaikyti nuoseklumą. Neretai žmonės drastiškai pakeičia ir savo mitybos įpročius, o sumažėjus kalorijų, atsiranda irzlumas, energijos trūkumas, alkis. Galiausiai motyvacija krinta, fizinė veikla nustumiama į šalį, o mitybos įpročiai pablogėja. Viso to padariniai – padidėja riebalinė masė ir sumažėja fizinis aktyvumas.
– Kaip atrodo saugus ir palaipsnis grįžimas prie fizinio aktyvumo? Ką tai reiškia praktiškai?
– Svarbu pradėti nuo žemo intensyvumo pratimų. Pamažu, kai kūnas adaptuojasi, galima didinti intensyvumą. Svarbu nuolat stebėti savo emocinę ir fizinę būklę: ar gera nuotaika, miego kokybė, mažas streso lygis ir raumenų skausmas. Žinoma, jei įprastai asmuo tuo nesiskundžia.
– Kiek kartų per savaitę ir kokio intensyvumo judėjimo pakanka pradžioje?
– Bet koks judėjimas yra daug geriau nei sėdėjimas. Pradžioje gali pakakti ir 1–2 kartų atliekant jėgos pratimus, 2–3 kartų vidutinio intensyvumo aerobinės veiklos. Kaip visada, svarbiausia klausyti savo kūno siunčiamų sgnalų ir pagal tai vertinti, ar kūnas atsigauna, ar vis dėlto labiau judama pervargimo link.
– Kokie signalai rodo, kad kūnas dar nepasiruošęs didesniam krūviui?
– Jei panašaus intensyvumo treniruotę atlikti tampa sunkiau, jau ženklas, kad kūnas jaučia nuovargį. Padidėjęs raumenų skausmas taip pat indikuoja reakciją į krūvį. Tokiu atveju geriau atlikti žemo intensyvumo pratimus – tai gali būti ėjimas, tempimai, mobilumo pratimai, užtikrinantys geresnę kraujotaką ir mažinantys raumenų skausmą. Net ir sąnarių skausmas gali perspėti apie nervų sistemos jautrumą ir nuovargį. Svarbu vartoti daugiau baltymų, jeigu atliekame jėgos pratimus, ir daugiau angliavandenių, jeigu atliekame vidutinio ar aukšto intensyvumo aerobinę veiklą. Taip kūnas neišseks, o turės resursų adaptuotis prie krūvio.
– Ką daryti, jeigu po pirmų treniruočių atsiranda nuovargis, skausmas ar nusivylimas? Kaip vėl iškart visko nemesti?
– Pirmiausia, labai svarbu suprasti, kad tai yra natūrali kūno reakcija į krūvį. Nereikia visko atlikti maksimaliu intensyvumu, svarbiausia nuosekliai užsiimti fizine veikla ir suprasti, kad kasdienės energijos lygis nuolat kinta: vieną dieną jausiesi energingesnis, kitą – labiau pavargęs. Svarbu klausyti savo kūno ir pagal tai rinktis fizinės veiklos intensyvumą. Žinoma, reikšminga ne tik tai, kiek aktyvus esi, bet ir tai, kaip padedi organizmui atsigauti, – svarbu optimali miego trukmė ir tinkami mitybos įpročiai. 7–9 valandos miego per parą užtikrins geresnį energijos lygį ir kokybiškesnį atsigavimą. Jeigu nemalonūs simptomai (raumenų, sąnarių skausmas, stresas, suprastėjusi miego kokybė) užsitęsia ilgiau, verta į tai atkreipti dėmesį.
– Kokios fizinio aktyvumo formos labiausiai tinka pradedant sportuoti po žiemos?
– Rekomenduočiau pradėti nuo mažo intensyvumo jėgos pratimų: sustiprinti atskiras raumenų grupes, sąnarius, pažadinti giliuosius raumenis, paruošti kūną didesniems krūviams. Per dieną reikėtų nueiti bent 8–10 tūkst. žingsnių. Tai solidus pagrindas, leidžiantis progresyviai didinti krūvius ir saugiai artėti prie aukštesnio intensyvumo fizinės veiklos.
– Ar svarbiau reguliarumas, ar intensyvumas, kai tik pradedame judėti?
– Svarbiausia išlaikyti reguliarumą, o tik tada pamažu didinti intensyvumą. Kitu atveju sunku neprarasti motyvacijos sportuoti. Tik pradėjus judėti aukšto intensyvumo veikla gali kelti riziką patirti traumų ar skausmą. Tad, tik turint tvirtą pamatą, reguliariai stiprinant kūną, galima didinti intensyvumą, kai kūnas paruoštas tiek psichologiškai, tiek fiziškai.
– Ką pasakytumėte žmogui, kuris nori pradėti judėti, bet bijo, kad vėl nepavyks, pritrūks motyvacijas? Kaip pamėgti sportą?
– Fizinė veikla – ne tik išvaizdos pokyčiai. Daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad fizinis aktyvumas teigiamai veikia smegenis – didina hipokampo tūrį, kuris atsakingas už atmintį ir mokymąsi, mažina uždegiminių biologinių žymenų. Fizinis aktyvumas didina kaulų tankį, apsaugo nuo sarkopenijos ir depresijos, lemia geresnę gyvenimo kokybę. Silpnumo akimirką svarbu prisiminti priežastis, dėl ko verta tai daryti. Visa tai padės pamėgti sportą ir išlikti fiziškai aktyviems. Atminkite: bet koks judėjimas yra geriau nei jokio.
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