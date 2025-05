Tikslinis manipuliavimas arterine kraujotaka – kas tai?

Svarbios aplinkybės

Straipsnyje bus kalbama apie išeminę širdies ligą ir nuotolinę neinvazinę kardioprotekciją.

Išemija – arterinio kraujo pritekėjimo sumažėjimas į audinius arba į bet kurį organą dažniausiai dėl susiaurėjusių kraujagyslių. Tuomet audiniai kenčia nuo maisto medžiagų ir deguonies stokos, t. y. hipoksijos. Paprastumo dėlei išemijos terminą tekste pakeisime audinių ar organų dusinimu, kurio atsiradimą lemia širdies kraujagyslių obturacinės (kraujagyslių užsikimšimo dėl mechaninių kliūčių) ligos, aterosklerotiniai, pirmiausia su pacientų amžiumi susiję arterijų pokyčiai, spazmai arba kitos mechaninės kliūtys.

Nuojauta sako, kad nebus lengva perprasti santykinai modernų gydymo būdą, vadintiną profilaktiniu arba prevenciniu. Skaitytojui, nutolusiam nuo medicinos, prireiks susikaupti stengiantis sekti mintį ir suprasti specifinę terminiją, be kurios išaiškinti neįprasto terapijos būdą su jo sudėtingu poveikio mechanizmu tiesiog neįmanoma.

Pradžioje išsiaiškinkime, kas nutinka bet kurio organo ląstelėms, kai staiga, būtent staiga (!), normalizuojama visavertė arterinė kraujotaka, prieš tai buvusi nevisavertė.

Vos tik paleidę kraujo srovę, tarkim, širdies vainikinėmis arterijomis, jei prieš tai kraujas jomis tekėjo per kliūtis, sulauksime – net sunku patikėti – neigiamų padarinių: staiga gavusios deguonies įsotinto kraujo, širdies ląstelės (miocitai, miokardas) patiria stresą, medicininėje literatūroje vadinamą išemine reperfuzija, lydimą nelabai malonių padarinių. Tai įsidėmėtina. Kritiškai pablogėjusi kraujo cirkuliacija širdies arterijomis gresia gyvybei rizikingos deguonies stokos padariniais. Skubus kraujotakos atkūrimas, panaudojant trombolitinę terapiją (ištirpinus trombus) arba atliekant transkateterinį kliūties pašalinimą išpučiamu balionu arba stentu, yra esminiai, lemiantys momentai, keliantys, kaip nekeista, infarkto zonos padidėjimą. Šios dvi priemonės – medikamentinė ir instrumentinė-invazinė, pagal pranešimus, pacientų mirštamumą sumažina 50 proc. su sąlyga, jei klinicistai sugeba išvengti staigaus arterinio kraujo tėkmės normalizavimo fenomeno. Didysis paradoksas, anot M. Billah, yra tai, kad greitas deguonies įsotinto kraujo patekimas į infarkto zoną padidina žalą audiniams (miokardui) dėl reiškinio, vadinamo išeminiu reperfuziniu pažeidimu. Tad pribloškia tai, kad, iš esmės pagerinus miokardo kraujotaką ir jį visavertiškai aprūpinus deguonies įsotintu krauju, situacija pabloginama! Taip įvyksta dėl minėto išeminio reperfuzinio sindromo, tad pabandykime jį perprasti.

Išeminė reperfuzija, arba išeminis reperfuzinis pažeidimas, dėl savo sudėtingo mechanizmo vadinamas fenomenu, tuo pasakant, kad tai specifinis, unikalus ir, beje, grėsmingas reiškinys. Žvilgtelėkime į šio fenomeno ypatumus, kad galėtume suprasti kardioprotekcijos esmę, t. y. kaip ir kokiais būdais galėtume apsisaugoti nuo minėtos išeminės reperfuzijos, t. y. širdies ląstelių – miocitų – poišeminio streso, kuris, jei nesutramdomas, sukelia įvairių neigiamų padarinių, įskaitant pačių įvairiausių aritmijų proveržius.

Pabrėžtina, kad išeminė reperfuzija iš esmės yra grėsmingas, rimtą riziką provokuojantis reiškinys. Jo apibūdinimas kaip širdies raumens ląstelės stresas yra išties atsargus, netgi diplomatiškas, nes faktiškai vystosi ląstelių žūtis (apoptozė), įvyksta infarktas arba prasiplečia jau įvykusio infarkto zona ir tai žymiai lemia paciento prognozę. Pabrėžtina, kad apoptozė, priešingai negu nekrozė (audinių mirtis), yra lėta ląstelės, jos intraląstelinių struktūrų (mitochondrijų ir t. t.) degeneracija ir žūtis. Kaip teigiama, išeminė reperfuzija pasauliniu mastu yra viena svarbiausių mirties priežasčių. Taigi, praėjus kritiniam periodui po visiško širdies vainikinės arterijos užsikimšimo, dėl staiga atkurtos kraujotakos (pvz., po trombų ištirpdymo, arterinių susiaurėjimų mechaninio pašalinimo ir pan.) smarkiai nukenčia miocitai, vystosi miokardo infarktas, širdies nepakankamumas, išryškėja priblokšto miokardo sindromas su jį lydinčiu gyvybingo miokardo kontrakcinės funkcijos susilpnėjimu, atsiranda gyvybei pavojingų aritmijų ir visa tai gali baigtis blogai.

Petras Stirbys / Asmeninio archyvo nuotr.

Šių pavojingų situacijų konstatavimas vertė ieškoti strategiškai naujų terapijos metodų, kad būtų galima apsaugoti širdį nuo išeminės reperfuzijos sukeliamų dramatiškų išeičių ir pagerinti ligonių, sergančių ūmiu miokardo infarktu, prognozę. Vienas iš šių srateginių terapijos veiksmų yra vadinamoji išeminė prekondicija, arba išeminis kondicinis miokardo apdorojimas (angl. conditioning). Tai turėtų iš esmės pagerinti ūmaus infarkto išeitis. K. Przyklenk ir P. Whittakeris 1993 m. paskelbė intriguojantį atradimą – deklaravo, kad išeminė prekondicija ir jos efektyvumas neapsiriboja vien tik ta miokardo zona, žuvusia arba žūstančia dėl arterijos, atsakingos už šios zonos mitybą, užsikimšimo, bet apima ir teigiamo poveikio zoną, kurią lemia išeminės prekondicijos įtrauktas miokardo laukas, jis išsiplečia ir apima gretimas sritis. Tai įsidėmėtinas ir be galo daug vilčių teikiantis atradimas.

Reperfuzija ir prekondicija

Su išemine reperfuzija, arba išeminiu reperfuziniu miocitų pažeidimu, kasdien susiduria kardiochirurgai, kurie kovai su juo turi gana efektyvų ginklą – širdies raumens atšaldymą, t. y. hipotermiją, naudojamą operacinės intervencijos metu, būtent tame etape, kai atliekama radikali širdies kraujotakos korekcija, suformuojant jungtis, įgalinančias kraujui aplenkti kliūtis, atsiradusias vainikinių arterijų spindžiuose. Tai kraujagyslinė šuntavimo operacija su šalčio kardioplegija, kitaip širdies sustabdymu šalčiu, arba kardioprotekcija šalčiu.

Pažymėtina, kad išeminio reperfuzinio miokardo pažeidimo patofiziologinis mechanizmas yra labai sudėtingas ir, kai kurių autorių teigimu, dar galutinai neišaiškintas. Tiesą pasakius, žinoma gana daug. Tam, kad būtų apsisaugota nuo miocitų streso, atskirų raumens ląstelių ir viso širdies raumens (miokardo) pragaištingos disfunkcijos, miokardą reikia iš anksto profilaktiškai paruošti būsimai išemijai. Moksliškai toks laipsniškas organo pripratinimas prie grėsmingai artėjančių rizikų yra vadinamas pasiruošimu išeminiam persitvarkymui, arba prisitaikymui ištikus krizei (angl. ischemic preconditioning). Ši išeminės prekondicijos, arba miokardo išankstinės adaptacijos koncepcija yra visuotinai pripažįstama ir atsirado kaip rezultatas ieškant galingo protekcinio mechanizmo, galingos apsaugos nuo mirtinai pavojingų išeminių / reperfuzinių širdies pažeidimų. Būtent išeminė prekondicija ir jos praktinis realizavimas leidžia sumažinti audinių pažeidimo laipsnį, nesvarbu, apie kurį organą kalbėtume: galvos smegenis, širdies raumenį, inkstus, kepenis ir pan. Širdį, beje, kaip ir kitus žmogaus organus, galima įvairiais būdais treniruoti, vaizdžiai kalbant, atitinkamą organą galima periodiškai pridusinti (nepersistengiant, nesutrikdant organų gyvybiškumo), sukeliant trumpalaikių išemijos epizodų ir šitaip paruošti širdies raumenį būti atsparesnį ilgiau užsitęsusiam ir kritiškai pavojingam išemijos, t. y. deguonies stokos, periodui. Taip padidinama viso organo tolerancija būsimoms išeminėms atakoms ir tai palyginti naujas požiūris į galimą išemijos sutramdymą, kaip tuoj įsitikinsime, net neinvazyviomis priemonėmis.

Vos tik paleidę kraujo srovę, tarkim, širdies vainikinėmis arterijomis, jei prieš tai kraujas jomis tekėjo per kliūtis, sulauksime – net sunku patikėti – neigiamų padarinių.

Grūdina audinius

Taigi, trumpi išeminiai (pridusinimo) periodai bet kurį organą tarsi treniruoja, ruošia ekstremaliems išbandymams, o tai nauja kardioprotekcinė strategija, mažinanti didelių išeminių padarinių rizikas. Tai išties įdomu. Kardiologijos mokslas apie tokį ląstelių adaptavimąsi prie naujų sąlygų kalba jau nuo 1986 m., kai pasirodė C. E. Murry ir bendraautorių pranešimas. Kasmet apie šį fenomeną pateikiama vis naujų duomenų, supratimas apie jį vis stiprėja, o informacijos apie tai vis daugėja. Beje, tie patys autoriai kalba ir apie organus maitinančių arterijų periodinių (protarpinių) spazmų tam tikrą naudą, mat, laikui bėgant, audiniai apsipranta su hipoksinėmis sąlygomis, tad lengviau ištveria staiga užklupusius marginalius išbandymus. Tai tarsi paties organizmo, tiksliau, kurio nors organo, autotreniruotė, leidžianti išsigelbėti, tarkime, miokardui, kai susidarys nepalankios, kritinės sąlygos. Tai vadinama protekciniu efektu, suteikiančiu vilties pacientui. Protekcinio efekto pojūčio dydis ir jo apčiuopiama klinikinė nauda gali varijuoti dideliu diapazonu, priklausomai nuo autotreniruotės (apie kurią straipsnyje rašoma toliau) trukmės ir įdirbio, kraujagyslių spazmų pasireiškimo dažnumo ir pan. Visa tai skatina išprovokuoti apsaugines reakcijas, kurios sušvelnintų išeminės reperfuzijos padarinius.

Anksčiau paminėti tyrėjai mano, kad miokardui teikiama nauda galbūt pasireiškia tuo, kad protarpinė miokardą treniruojanti reperfuzija padeda išskalauti iš ląstelių (miocitų) metabolitus ir katabolitus (medžiagų apykaitos produktus), susikaupusius per besikartojančius išeminius epizodus. Šis prekondicijos mechanizmas yra kur kas sudėtingesnis, negu čia paminėta. Didžiulis vaidmuo tenka būtent ląstelių medžiagų apykaitos kataboliniam momentui, ypač kai metabolizmas vyksta hipoksijos, t. y. deguonies stokos, sąlygomis. Tuomet vystosi metabolinė acidozė, kaupiasi pieno rūgštis, greičiau išsenka ATF (adenizintrifosfato, vieno iš pagrindinių ląstelės makroenerginių junginių) atsargos, ir tai pražūtingai veikia mitochondrijas ir kitas intraląstelines struktūras.

Pagaliau, išsiaiškinus, kuo gresia įvairiausios kraujagyslių būklės – arterijų spazmai ir mechaninių kliūčių buvimas jų spindžiuose, galima pereiti prie šių kliuvinių šalinimo ir kovos su išemine širdies liga, taip pat prie kovos su aritmijomis. Žinant, kad širdies aritmijai atsirasti yra inkriminuojamas išeminis fonas (nepakankamas miokardo aprūpinimas krauju ir deguonimi), tai reiškia, kad, panaikinus išemiją, iš esmės pakirsime ir pagrindą kilti kai kurioms aritmijoms, tiesa, ne visoms, tačiau bent jau daliai. Visi kovos būdai, faktiškai gydymo metodai, yra medikų rankose ir jie gali pasinaudoti pačiomis įvairiausiomis priemonėmis: antiaritminiais vaistais, invazinėmis procedūromis (susiaurėjusių arterijų spindžių praplėtimu, stentavimu, abliaciniais, chiruginiais veiksmais ir pan.). Šie išvardyti metodai priskiriami tiesioginiams, arba endogeniniams, kraujotakos gerinimo būdams. Ar yra netiesioginių? Pasirodo, esama.

Poveikis per atstumą

Kadangi šis straipsnis skirtas nuotolinei kardioprotekcijai, pamėginkime suprasti, kaip per atstumą ir dargi neinvazyviai galima padidinti širdies ir kitų organų toleranciją išemijai ir išvengti išeminės reperfuzijos visuose gyvybiškai svarbiuose organuose. Taigi, nuotolinė išeminė prekondicija (sutrumpintai NIP) yra naujas, be galo įdomus, intriguojantis ir dar iki galo neištyrinėtas metodas. Jau daug metų klinicistai ir kiti tyrinėtojai pastebi, kad, pripučiama manžete užspaudus žasto ar kojos arterijas ir kartu aplink esančius raumenis, galima pasiekti būtent tokių tikslų. D. C. Hessas tai pavadino fiziniu pratimu prietaise (angl. exercise in a device). Naudojami įvairūs protokolai, tačiau daugeliu atvejų arterijos yra užspaudžiamos manžete viršsistoliniu dydžiu iki 200–300 mm/Hg. Užspaudimo trukmė – 5 minutės, kartojami 4–5, kiek rečiau – 8 ciklai. Didesnis kartojamų ciklų kaičius, kaip teigiama, efekto nepadidina. Įvairių tyrinėtojų duomenimis, kraujagyslių okliuzijos (uždarymo) efektas tęsiasi nuo 24 iki 72 valandų. Kai kas nurodo, kad efektas dingsta po kelių valandų, o po 24 valandų vėl atsinaujina ir gali dar tęstis iki 3 parų. Atrodo, optimali audinių ir arterijų užspaudimo metodika dar nebaigta.

Tenka prisipažinti, kad, pirmą kartą išgirdus apie galimybę per atstumą paveikti akivaizdžiai nutolusius organus, visa tai asocijavosi su šarlatanizmu. Juk, logiškai galvojant, užspaudžiant ir atpalaiduojant žasto arteriją, kokio nors efekto turėtume laukti toliau už užspaudimo vietos esančiuose galūnės audiniuose: dilbyje, rieše ar plaštakoje, t. y. tose srityse, kuriose mankštinama arterija yra atsakinga už visavertę kraujotaką. Įtartinai atrodė ir tai, kad pakanka užspausti tik vienos galūnės arteriją ir jau galima sulaukti generalizuoto, sisteminio ir, be to, teigiamo atsako beveik visuose organuose. Labiau įsigilinus į šią problemą, ėmė ryškėti neįtikėtini dalykai.

Jau beveik baigiama išsiaiškinti mechanizmus, kaip NIP efektas realizuojamas klinikinėje praktikoje. Tas poveikis hipotetiškai gali pasireikšti trejopai: 1) tai bene svarbiausias priežastinis ryšys, susijęs su kraujo biocheminių rodiklių pokyčiais, kai dėl arterijos užspaudimo manžete iš kraujo išsiplauna (išsiskalauja) susidarę aktyvūs biocheminiai mediatoriai. Tos protekcinės medžiagos, atsipalaidavusios iš pridusintų audinių ir toliau cirkuliuodamos kraujyje, pasiekia tikslinius organus, jų receptorius, intraląstelines struktūras ir juos atitinkamai paveikia – sukelia NIP efektą. Dėl hipoksijos atsiradusios aktyvios biologinės medžiagos yra pačios įvairiausios: proteinkinazė, kalcio laktatas, adenozinas, pieno rūgštis ir daugelis kitų metabolinės acidozės komponentų, kurių koncentracija kraujyje pakinta ir tai objektyviai dokumentuojama, beje, tiek laboratoriniuose eksperimentuose su gyvūnais, tiek ir įvairiose pasaulio klinikose. Tie išprovokuoti mediatoriai įsikomponuoja į humoralinės reguliacijos sistemą, palaikančią organizmo homeostazę (daugybės aktyvių biologinių medžiagų sąveikos darną), koordinuoja svarbius procesus per skysčius (kraują, limfą, tarpląstelinę terpę) ir per chemoreceptorius, nervinius centrus pasiekia vykdomuosius organus. Bene įdomiausia ir svarbiausia žinia, kad visiškai primityviu būdu, manipuliuojant paprasta manžete, pavyksta sumažinti troponinų koncentraciją kraujyje, o troponinai (specifiniai biožymenys) daugeliu atveju atspindi širdies ląstelių žūtį (nekrozę), įvykus infarktui. Troponinų sumažėjimas rodo, kad infarkto zona nustojo didėjusi, plėtusis, situacija stabilizuojama, ir visa tai konstatuoja daugybė tyrėjų, pavadindami tai infarktą limituojančiu efektu; 2) neurogeninis mechanizmas, kuris yra svarbus perduodant apsauginius signalus per nervinius aksonus atitinkamiems organams ir jų ląstelėms. Tyrėjų nuomonės dėl galimos nervinės įtakos įvairių organų nuotolinei išeminei prekondicijai šiek tiek skiriasi. Esama ir šalininkų, ir skeptikų; 3) sisteminis, arba generalizuotas, poveikis, pasireiškiantis antiuždegiminiais efektais, o tai svarbu daugelio uždegiminės kilmės ligų atvejais. Antiuždegiminis efektas dažnai būna vidutiniškas. Taip pat randama informacijos apie trombogeninių reakcijų slopinamą poveikį. Taigi, metodas, jei jis išties veiksmingas, yra neįtikėtinai įdomus, vos ne stebuklingas. Juk užspausdami ir atpalaiduodami bet kurios galūnės arterijas, pasiekiame teigiamą poveikį nutolusiuose organuose ir audiniuose, mat tą realų išankstinės treniruotės darbą atlieka biologiškai aktyvios medžiagos, atsipalaidavusios iš pridusintų audinių. Galima sakyti, unikalu ir neįtikėtina.

Leipcigo universiteto kardiologijos centro klinicistas J. Kosiukas su kolegomis, ištyrę 146 ligonius, pranešė, kad manžetinių treniruočių metu pakinta kai kurie prieširdinio raumens elektrofiziologiniai parametrai: refrakterinis periodas, impulsų sklidimo greitis, sulėtėja laidumas. Manoma, kad būtent elektrofiziologinių parametrų palanki dinamika, kai manžete suaktyvinama išeminė prekondicija, leidžia sumažinti prieširdžių virpėjimo atakas net 54 proc. ligonių po kardiochirurginių intervencijų. Šis skaičius išties daro įspūdį. Stebina A. Spannbauerio ir bendradarbių pastebėjimai, liudijantys, kad dėl NIP įtakos sumažėja ST tarpo pakilimas (šis tarpas elektrokardiogramoje smukteli) ūmaus infarkto atveju, – tai rodo itin veiksmingą pokytį.

Paprasta: manžete, kuri pirmiausiai asocijuojasi su kraujospūdžio aparatu, periodiškai užspaudžiant žasto ar kojos arterijas galima padidinti širdies ir kitų organų toleranciją išemijai ir išvengti išeminės reperfuzijos gyvybiškai svarbiuose organuose. / freepik.com nuotr.

Nuotolinė kardioprotekcija

Neretai domimasi, kodėl kardiologinių brigadų gydytojai savo praktiniame darbe vis dėlto nesinaudoja protokoliniu rankos manžetiniu užspaudinėjimu, ypač kai gabenami ligoniai su ūmiu miokardo infarktu ar insultu ir būtina sumažinti infarkto arba insulto pakenkimo (nekrozės) zonas. Juk visur deklaruojama, kad reikia stengtis kiek tik įmanoma labiau sumažinti laiką nuo ligonio namų durų iki pirmos adatos klinikoje (angl. door-to-needle time). Turimas omenyje brangaus laiko išnaudojimas iki kraujotakos atkūrimo starto klinikoje – trombolizės ar balioninės arterijų kateterizacijos. Pasirodo, ligonį atvežti į klinikas galima daug greičiau, negu „žaisti“ su manžete, nes šiam metodui pritaikyti reikia viso pusvalandžio. Paaiškėjo, kad Danijos medikai pabandė išnaudoti auksinę valandą (angl. golden hour) ir manžetės pripūtimo metodą pritaikyti greitosios pagalbos automobilyje – rezultatai geri ir, kaip jie patys įvertino, pratęsė auksinę valandą.

Yra atlikta daugybė klinikinių tyrimų užspaudžiant žasto, dilbio arba kojos arterijas. Kai kurios išplėstinės studijos turi originalius pavadinimus – RIC-STEMI, RICO, CONDI-PET, CONDI-2, ERIC-PPCI, ERIC-LYSIS, RIPPAF ir kt. Esama kelių studijų, kurių rengėjams nepavyko aptikti teigiamų nuotolinės kardioprotekcijos efektų. Gal todėl dauguma tyrėjų savo optimistines išvadas neretai papildo užuominomis apie būtinumą tęsti stebėjimus, gilinti įžvalgas tikslinant NIP veikimo mechanizmus, ieškant metodo pranašumų ir labiau juos pagrindžiant, be to, pasigendama biomolekulinio ir genetinio lygmens tyrimų. Verta pacituoti vieną išvadą, kurią paskelbė K. Veighey ir R. J. MacAllisteris, tiesa, apie pastebėtus NIP efektus ne širdžiai, o inkstams: „Nuotolinė išeminė prekondicija paleidžia galingą vidinį protekcinį mechanizmą, skirtą išeminiams pakenkimams įveikti.“ Pabrėžtina, kad, eksperimentuojant su gyvūnais, kai jiems išpreparuota atitinkama arterija yra tiesiogiai užspaudinėjama spaustuku ar ligatūra, gaunami įtikinamesni išeminės prekondicijos rezultatai nei klinikinėje praktikoje. Nors esama abejojančių šio metodo nauda, tačiau daugelis tyrėjų į jį žiūri kaip į daug žadantį terapijos metodą, leidžiantį pagerinti ūmaus miokardo infarkto išeitis.

Staiga gavusios deguonies įsotinto kraujo, širdies ląstelės (miocitai, miokardas) patiria stresą, medicininėje literatūroje vadinamą išemine reperfuzija, lydimą nelabai malonių padarinių.

Kadangi naudojantis paprasta manžete, kuri yra kraujospūdžio matavimo prietaiso sudėtinė dalis, patiriama šiokių tokių sunkumų, siekiant kokybiškai nuotoliniu būdu apdoroti širdies raumenį, atsirado specialaus aparato poreikis, nes rankinis būdas, deja, nepatogus, nepraktiškas, nešiuolaikiškas. Jau yra sukurtas automatiškai veikiantis prietaisas „AutoRIC Device“, kuris pagal programą atlieka 4 ciklų manžetės pripūtimus (kiekvieno trukmė – 5 minutės), esant 200 mm/Hg slėgiui. Kas 5 minutes oras iš manžetės išleidžiamas ir tuoj pat ji vėl pripildoma suspaustu oru 5 minutėms. Trumpinys RIC (angl. remote ischemic conditioning) reiškia nuotolinį išeminį kondicionavimą. Aparato praktinio panaudojimo protokolai, jų optimizavimas yra nuolatinio dėmesio centre.

Jeigu galutinai pasitvirtins visi norimi klinikiniai efektai, išsipildys entuziastų lūkesčiai, o pacientai galbūt apsitarnaus ir apsisaugos nuo čia aprašytų grėsmių be pašalinių pagalbos (angl. self-protection). Viešumoje pranešimų apie namuose besitreniruojančius pacientus dar nepasirodė.

Šiuo straipsniu norėta ne tik sudominti skaitytojus, bet ir suteikti jiems daugiau ir išsamesnės informacijos apie gana intriguojančią išeminę reperfuziją ir nuotolinę kardioprotekciją. Giliau suprasti šiuos reiškinius gali būti naudinga.