Tarti paskutinį žodį galite ne jūs: šį sprendimą svarsto palikti tik gydytojams

Paliatyviosios pagalbos pacientai Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospise įprastai skaičiuoja paskutines gyvenimo dienas. Čia guli įvairaus amžiaus žmonės, sergantys nepagydomomis, progresuojančiomis ligomis.
Jauniausiai pacientei čia – pusantrų metukų.
„Dauguma – tai onkologine liga sergantys asmenys, kuriems jau nebelieka aktyvaus gydymo ligoninėse ir belieka paliatyvioji pagalba“, – pasakojo palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso direktoriaus pavaduotoja Aneta Gurnevič.
Tai dažnai būna paskutinis jų gyvenimo etapas – liga jau nepagydoma ir jos sustabdyti nebepavyksta.
Tačiau net ir tokiems beviltiškos būklės pacientams, kai padėti jau nebėra jokių galimybių, gali būti taikomas gaivinimas. Klausimas tik, ar visada jo reikia? O nuspręsti nepradėti gaivinimo galima tik gavus paciento ar jo artimojo sutikimą.
„Nes tas gaivinimo procesas... Na, gaivinti į ką? Gaivinti į didesnę kančią? Ar žmogui leisti oriai išeiti tuo metu, kai jau atėjo ta paskutinioji?“ – svarstė palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso psichologė Asta.
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Todėl medikai buriasi į iniciatyvinę grupę ir sieks, kad tais atvejais, kai gaivinimas nebegali realiai padėti žmogui, sprendimą galėtų priimti gydytojai, o ne paciento artimieji.
„Būtent tais atvejais, kurie iš tiesų neturės jokios realios įtakos žmogaus gyvenimui, ir būtent tais atvejais priimti sprendimą dėl paciento gaivinimo arba negaivinimo“, – aiškino Baltijos paliatyviosios pagalbos asociacijos pirmininkas Marius Čiurlionis.
Problema kyla ne tik dėl to, kad artimieji nežino, kada gaivinimas iš tiesų gali padėti pacientui. Ne visi pacientai ir jų artimieji žino ir apie galimybę atsisakyti gaivinimo.
Pasitaiko, kad su paciento artimaisiais apskritai neįmanoma susisiekti.
„Bet labai dažnai su paciento artimaisiais neįmanoma susisiekti arba jų tiesiog nėra, arba žmogus yra vienišas. Ir kas tada atstovauja jo interesams?“ – klausė Santaros klinikų gydytoja anesteziologė reanimatologė profesorė Ieva Jovaišienė.
Dalis kalbintų gyventojų pritaria, kad sprendimą dėl gaivinimo galiausiai turėtų priimti medikai.
„Be abejo, medikams. Aš galvoju, kad tam yra medikai, tam yra kiti žmonės, kurie užsiima kitų darbu“, – sakė vyras.
„Didumą, 90 proc., kaip sakoma, duočiau medikui, o ne artimiesiems“, – teigė pašnekovas.
„Manau, kad medikas turėtų nuspręsti. Nemanyčiau, kad turėtų paciento artimieji spręsti, ką reikia daryti“, – svarstė moteris.
Tačiau yra manančių kitaip.
„Manau, kad kažkoks susitarimas turėtų būti, o šiaip tai pats pacientas turėtų spręsti. Jeigu labai sudėtingos būklės, galbūt netgi mirtį rinktis, jeigu labai kenčia“, – kalbėjo moteris.
„Aš manyčiau, kad vis dėlto turėtų ne vien tik medikai nuspręsti, bet ir žmonės, kurie yra šeimos nariai, artimieji. Nes artimieji tik žino, kaip pats žmogus jaučiasi tokioje stadijoje, nes jie būna kartu su juo. Tai turėtų būti bendras sprendimas, ne vien tik medikų sprendimas“, – aiškino kita pašnekovė.
Anot medikų, priimti sprendimą negaivinti – sudėtinga. Artimiesiems sunku susitaikyti su artėjančia paciento mirtimi, todėl jie dažnai dar tikisi stebuklo.
„Vis dėlto didžioji dalis artimųjų būna nesusitaikymo, neigimo stadijoje dėl paciento mirties. Ir čia ypač svarbus klausimas, kai kalbame apie artimųjų paruošimą“, – pabrėžė M. Čiurlionis.
Pasitaiko ir situacijų, kai su pacientu ir jo artimaisiais jau seniai aptarta, ką daryti kritiniu atveju. Tačiau atėjus paskutinei akimirkai artimieji vis tiek prašo gelbėti.
„Natūralus instinktas, kad prašoma gaivinti, jeigu tai vyksta šalia, kad yra daug ašarų, daug emocijų. Ir, mano akimis žiūrint, tai yra natūralu, tas prašymas“, – pasakojo hospiso psichologė Asta.
Tokiu atveju gydytojai privalo paklusti artimojo valiai.
„Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, vėlgi, ir pacientas, ir šeima gali bet kada nubraukti tą savo nuomonę ir pasakyti, kad dabar mes jau galvojame kitaip“, – aiškino I. Jovaišienė.
Taip pat medikai atkreipia dėmesį, kad žmonės ne visada žino, kaip vyksta pats gaivinimas ir kokią žalą jis gali padaryti.
Dažnai gaivinimo metu pacientas intubuojamas, jam gali būti sulaužomi šonkauliai.
„Tačiau žmogų, kuris yra labai pažengusios ligos būklės ar labai trapus, tai šitie veiksmai gali tiesiog arba labai stipriai sužaloti, arba sukelti tokią situaciją, kai žmogus tampa priklausomas nuo gyvybę palaikančių aparatų“, – įspėjo I. Jovaišienė.
Medikų bendruomenė žada artimiausiu metu dėl beviltiškos būklės pacientų gaivinimo kreiptis į sveikatos apsaugos ministrą.
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