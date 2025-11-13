Tarnybinis pranešimas: spaudos konferencija apie mitybos nepakankamumą

Jos metu bus pristatyta pasiekta pažanga bei sistemos trikdžiais, su kuriais vis dar susiduriama Lietuvoje.
Specialistai aptars tiek suaugusiųjų, tiek vaikų situaciją, bus pristatytos pacientų istorijos ir raginama imtis sprendimų, kad mityba taptų visavertė sveikatos priežiūros dalimi.
Europos klinikinės mitybos ir metabolizmo draugijos (ESPEN) duomenimis, mitybos nepakankamumą patiria daugiau nei trečdalis vyresnių nei 70 metų pacientų ligoninėse, taip pat daugelis onkologinių ir lėtinėmis ligomis sergančių žmonių, nepakankama mityba blogina gydymo rezultatus, ilgina sveikimo laiką, didina komplikacijų ir mirštamumo riziką.
Šiemet Lietuvoje įsigaliojo sprendimas enterinės mitybos mišinius kompensuoti 100 procentų pacientams, kuriems jie reikalingi namų priežiūroje, tačiau pacientams, kuriems reikalinga parenterinė mityba, situacija lieka sunki: jie mėnesiais laukia, kol gaus gyvybiškai būtinas priemones.
Spaudos konferencijoje dalyvaus gydytoja anesteziologė-reanimatologė, Lietuvos parenterinės ir enterinės mitybos draugijos valdybos narė Ingrida Lisauskienė, dietologė, viena iš klinikinės mitybos Lietuvoje pradininkių Edita Gavelienė ir Vaikų klinikinės mitybos specialistė, dietologė Justė Parnarauskienė.
Spaudos konferencija vyks ketvirtadienį, lapkričio 13 dieną, 10 val. naujienų agentūros BNS spaudos centre (Kęstučio g. 25, Vilnius).
Numatoma ir tiesioginė transliacija naujienų portale „15min“.
Naujausi komentarai