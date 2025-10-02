„Tai vienas neprotingiausių dalykų“: ar imbiero „šotukai“ tikrai gelbėja nuo ligų?

Ar jie tikrai apsaugo nuo ligų ir kaip dažnai imunitetą šotukais reikėtų stiprinti, plačiau pakomentavo dietistė Vaida Kurpienė.
– Kiek jie naudingi?
– Kiekvienas augalas turi vertingų medžiagų. Ta pati citrina turi vitamino C, bet mes apie ją dar pakalbėsime. Imbieras turi specifinių medžiagų, kurios, teigiama, padeda mažinti uždegimus ir stiprinti imunitetą, bet ne visiems.
– Kiek to imbiero realiai galima rasti tame viename šote?
– Tai, jeigu imbiero arba citrinos įdedame į karštą vandenį ir dar įdedame medaus, tai vienas neprotingiausių dalykų, ką galima padaryti, todėl, kad faktiškai visas gerąsias medžiagas nužudome karštu vandeniu. Tai faktas, kad yra geriau valgyti juos šaltu, kambario temperatūros pavidalu.
Kitas dalykas, ką verta žinoti – kada mes augalą apdorojame: sutarkuojame, sutriname, išspaudžiame sultis, tai antioksidantai, skirtingai negu mineralai arba skaidulos, su kiekviena diena, o kartais ir su valanda, jei kontaktuoja su deguonimi, jų mažėja. Taip, kad pats sveikiausias dalykas yra pasitarkuoti, nepilti karšto vandens, o, pavyzdžiui, tas pačias salotas ar garnyrą su jogurtu sumaišyti, padažą pasidaryti.
– Ar visiems tai galioja?
– Tik reikėtų atkreipti dėmesį, kad mityboje niekada nebūna tik „gerai“ arba tik „blogai“. Tiesa visada kažkur per vidurį, o dar tiksliau – ji yra labai individualizuota. Pavyzdžiui, teigiama, kad imbieras turi šiek tiek kraują skystinančių savybių, kas daugeliu atvejų yra gerai.
Tačiau jeigu žmogus vartoja kraują skystinančius vaistus, ypač ankstesnės kartos, kurie ganėtinai stipriai reaguoja į tai, ką mes darome ir valgome, reikėtų, ypač jei sugalvojome vartoti kasdien, pasitarti su gydytoju.
Taip pat nėščiosioms rekomenduojama imbiero ne daugiau kaip 1 g vidutiniškai per dieną. Nors jis gali labai padėti pirmame nėštumo trimestre, kai būna pykinimas, bet vėlgi, nesistengti visos šaknies suvalgyti, o dalinti.
– Kam rekomenduotumėte atkreipti dėmesį?
– Kam tikrai rekomenduočiau atkreipti dėmesį – tai pastaruoju metu, ypač po COVID susirgimų, daug kam atsiranda rėmuo. Jis gali pasireikšti įvairiai – nebūtinai graužimu, gali būti gumulas gerklėje, krenkštimas, kitąkart atrodo, kad čia virusas, o tai yra rėmuo. Tai jeigu mes ant rėmens, t. y. sudirgusio skrandžio, pilsime dar imbiero sulčių, situacija pablogės. Tai jeigu jaučiate, kad negerai, verta pasitarti su gydytoju. Gal reikėtų ir pas gastroenterologą apsilankyti.
– Jeigu dabar žmogus serga, niekada tų imbiero šotų nevartojo – pirkti ar nepirkti?
– Dėl karštų gėrimų – šilti gėrimai turėtų būti. Nes jeigu geriame karštą arbatą, o gerklėje yra uždegimas, tai nuo karščio uždegimas negerėja, o blogėja. O imbiero šotai gali prisidėti prie sveikimo, bet kad nuo jų pasveikti – nelabai.
Sakyčiau, jie labiau tinka profilaktiškai. Ką reikėtų daryti – tai nuolat vartoti įvairių spalvų daržovių. Jeigu valgysime vien bandeles ir gersime imbierų gėrimą, efekto nebus. Sveikatą duoda bendra mityba. Deja, nėra tokio dalyko, kad mažas dalykas, daromas trumpai, duotų ilgalaikę naudą.
– Pereiname prie citrinos.
– Citrinos sureikšminimas man yra mistika. Jeigu paklaustume, kodėl vartojama, žmonės sako – dėl vitamino C. Tačiau brokolyje vitamino C 100 g yra beveik dvigubai daugiau nei citrinoje. O raudonojoje paprikoje, kurią, beje, vaikai labai mielai valgo, yra 5 kartus daugiau nei citrinoje.
Viena paprika sveria maždaug apie 300 g, tai yra didžiulis kiekis vitamino C. Susipjausčius ją kubeliais – labai skanu suvalgyti. O jeigu pagalvotume apie citriną – 300 g citrinos tikrai suvartoti labai sudėtinga. Kai mes norime gauti tam tikros medžiagos, visada verta pasidomėti ir pažiūrėti, kur galime jos gauti lengviausiai ir daugiausiai.
