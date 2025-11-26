Sveikatos sistema keičiasi: už valstybės apmokėtas paslaugas mokėti papildomai nebereikės

Vienos privačios klinikos vadovas atskleidė, kiek kainuoja gimdyti privačiai.
„Vidutiniškai per metus turime iki 100 gimdymų. Pasirenka tie, kas vertina privatumą ir komfortą. Natūralaus gimdymo paslauga kainuoja apie 10 tūkstančių“, – aiškino Baltijos–Amerikos klinikos vadovas Justinas Stašinskas.
Tai – ne priemoka, o visa kaina.
„Neturime sutarties su ligonių kasomis dėl gimdymo paslaugų teikimo“, – teigė J. Stašinskas.
Kaip ir VIP – privati, 350 eurų kainuojanti palata.
Tais atvejais, kai sutartis su ligonių kasa yra, už paslaugą kasa ir apmoka, tačiau iki šiol būdavo, kad tam tikros įstaigos paprašydavo susimokėti dar ir paciento.
Antradienį Seimas apsisprendė – už valstybės jau apmokėtas gydymo paslaugas imti papildomas priemokas nebebus galima.
„Kas bus už tai, jeigu paims papildomai ir gyventojai pasiskųs? Bus atitinkamai sprendžiama“, – komentavo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė.
Kas konkrečiai privačių klinikų galėtų laukti?
„Ne finansinės, o licencijų atėmimai – kitaip nesuvaldysi“, – pabrėžė L. Šukytė-Korsakė.
„Naikinamos priemokos, kurios galėjo kažkiek užtikrinti papildomą finansavimą sistemai. Tai – praktiškai užsmaugiama finansiškai sistema“, – akcentavo Lietuvos medikų sąjūdžio vadovė Auristida Gerliakienė.
Pagal naują tvarką, jeigu pacientas turės šeimos gydytojo siuntimą pas specialistą, gydymas privalės būti suteiktas nemokamai – nesvarbu, klinika privati ar valstybinė.
„Reikia suprasti, kad pinigų srautų arba pajamų dalis visais atvejais sumažės. Ir klausimas – tai bus sprendimas kiekvienos klinikos viduje, kas yra aukojama arba ko atsisakoma“, – aiškino J. Stašinskas.
„Svarbus žingsnis kalbant, kad kokybiška sveikatos priežiūra turi būti prieinama visiems, nepriklausomai nuo to, kokia socialinė padėtis ar kokiomis pajamomis disponuoji“, – tvirtino „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
Ministrė sako, kad pakeitimai duos naudos visiems gyventojams, o svarbiausia – mažins eiles.
„Visi Lietuvos gyventojai galės greičiau ir nemokamai gauti paslaugas privačiose ir viešosiose gydymo įstaigose“, – kalbėjo sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
„Tikrai niekas neįrodė, kad priemokų naikinimas susijęs su eilių mažinimu“, – tikino Seimo narė Agnė Širinskienė.
„Eilės, atsiprašau už pasakymą, bet pirštų spragtelėjimu nesutrumpės. Mėgstu statistiką – yra 2,5 mln. gyventojų, yra per metus 10 mln. siuntimų. 40 procentų yra nepagrįstų siuntimų“, – teigė L. Šukytė-Korsakė.
Prieštaravę sako, kad bus dar didesnė pacientų atskirtis.
„Šiuo atveju skirstome pacientus į tuos, kurie gali susimokėti visą kainą, ir tuos, kurie stovės bendrose eilėse ir gaus nežinia, kokios kokybės paslaugą. Savo ruožtu po priėmimo ketinu kreiptis į Konstitucinį Teismą“, – kalbėjo Sveikatos komiteto narė Jurgita Sejonienė.
„Laikomės fundamentalios nuostatos, kad pacientas turi teisę rinktis“, – komentavo Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
Privatininkai neslepia – laukia iššūkis, pinigų srautas sumažės, nes iš ligonių kasų neužtenka.
„Kol kas yra įkainių, kurie neatitinka realybės ir nepadengia sąnaudų, kurias patiria paslaugų tiekėjai“, – aiškino „Meliva Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Broniukaitis.
Viena iš įstaigų sako, kad finansavimo ypač nepakako dienos chirurgijos paslaugoms.
„Priemokos, kurias mokėdavo pacientai, sudarydavo pusę kainos. Skirtumas pakankamai didelis“, – teigė J. Stašinskas.
Dėl tam tikrų įkainių ir patys Seimo nariai mato problemą.
„Taip, yra juokingi įkainiai šiandien dienai. Gruodžio mėnesio pradžioje ligonių kasos turėtų pristatyti peržiūrėjimą, nes negali būti gydytojo konsultacija 24 eurai – pabaikime šitą“, – pabrėžė L. Šukytė-Korsakė.
Ministrė patvirtina – įkainiai kaip tik šiuo metu peržiūrimi ir kai kurioms paslaugoms bus padidinti.
„Nesuprantu tos ekonominės schemos – kai mažini iki minimumo finansavimą, gali nusipirkti karutį, bet žadi, kad visi važinėsite su „Porsche“, – ironizavo A. Gerliakienė.
Svarbu ir tai, jog panaikinus priemokas pacientai ir toliau galės papildomai susimokėti už brangesnes gydymo priemones ir už komfortą, pavyzdžiui, vienvietę palatą ar geresnį maistą.
„Tie, kurie norės nusipirkti brangesnį lęšiuką ar endoprotezą, už kurį nemoka valstybė, turės galimybę paslaugą gauti“, – akcentavo M. Jakubauskienė.
„Specialistai diskutuoja dėl to sąrašo, bet iš esmės tokie dalykai kaip stentai, naudojami širdies operacijose, stimuliatoriai“, – kalbėjo K. Broniukaitis.
Pacientas pageidavimą gauti brangesnę priemonę privalės pareikšti raštu.
Draudimas imti priemokas įsigalios nuo kitų metų gegužės.
Naujausi komentarai