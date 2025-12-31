sveika gyvensena

 Svei­ka gy­ven­se­na – ga­lin­gas veiks­nys, prail­gi­nan­tis gy­ve­ni­mą

Svei­ka gy­ven­se­na – ga­lin­gas veiks­nys, prail­gi­nan­tis gy­ve­ni­mą

2025-12-31 23:53
Ai­da Va­lins­kie­nė

Lie­tu­vos hi­gie­nos ins­ti­tu­to duo­me­ni­mis, vi­sų mir­čių sta­tis­ti­ko­je krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gos at­si­rie­kia di­džią­ją da­lį ir su­da­ro apie 53 pro­c. mir­čių. In­sul­tas, mio­kar­do in­fark­tas ir šir­dies rit­mo su­tri­ki­mas – pa­grin­di­nės mir­ties prie­žas­tys ša­ly­je. 

Svei­ka gy­ven­se­na – ga­lin­gas veiks­nys, prail­gi­nan­tis gy­ve­ni­mą / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Skai­čiuo­ja­ma, kad 80 pro­c. jų bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti rū­pi­nan­tis mi­ty­ba, fi­zi­niu ak­ty­vu­mu, at­si­sa­kant ža­lin­gų įpro­čių. Apie tai kal­ba­mės su Lie­tu­vos šir­dies aso­cia­ci­jos (LŠA) pre­zi­den­te pro­f. Si­gi­ta Gla­vec­kai­te.

Me­di­ci­na to­bu­lė­ja, žmo­nės sa­vo svei­ka­tai ski­ria lyg ir dau­giau dė­me­sio, ta­čiau ser­ga­mu­mas šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis Lie­tu­vo­je ne­ma­žė­ja. Ko­dėl?

– Kal­bant apie di­de­lį ser­ga­mu­mą šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis svar­bios ke­lios prie­žas­tys. Vi­sų pir­ma, šias li­gas diag­no­zuo­ja­me anks­čiau, va­di­na­mo­jo­je be­si­mpto­mė­je fa­zė­je. Anks­ti nu­sta­tę li­gą ga­li­me anks­ti pra­dė­ti gy­dy­ti ir iš­veng­ti komp­li­ka­ci­jų, su­si­ju­sių su šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis.

Taip pat tu­ri­me su­vok­ti, kad mū­sų gy­ve­ni­mo truk­mė šiek tiek il­gė­ja, o bū­tent šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis daž­niau ser­ga vy­res­ni žmo­nės. To­dėl, il­gė­jant gy­ve­ni­mo truk­mei, vy­res­niems žmo­nėms tų li­gų su­si­kau­pia dau­giau ir bend­ros ser­ga­mu­mo ten­den­ci­jos tai įro­do. 2022 m. vy­rų vi­du­ti­nė ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė bu­vo 70,9 me­tų, mo­te­rų – 79,6 me­tų (2021 m. ati­tin­ka­mai – 69,6 ir 78,9 me­tų). Skir­tu­mas tarp vy­rų ir mo­te­rų vi­du­ti­nės ti­kė­ti­nos gy­ve­ni­mo truk­mės 2022 m., pa­ly­gin­ti su 2021 m., su­ma­žė­jo nuo 9,3 iki 8,7 me­tų.

Tre­čia prie­žas­tis – nu­sta­to­me to­kių li­gų, apie ku­rias anks­čiau ne­ži­no­jo­me. Da­bar daug ge­res­ni diag­nos­ti­kos me­to­dai, da­liai šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų nu­sta­ty­ti tai­ko­me ge­ne­ti­nį ty­ri­mą ir diag­no­zuo­ja­me to­kias li­gas, apie ku­rias anks­čiau net ne­skai­tė­me ir ne­si­mo­kė­me uni­ver­si­te­tuo­se.

Ki­tos di­de­lio ser­ga­mu­mo prie­žas­tys – di­de­lis ri­zi­kos veiks­nių pa­pli­ti­mas, at­sai­nus po­žiū­ris į gy­dy­to­jo re­ko­men­da­ci­jas ir ski­ria­mus vais­tus, gy­dy­to­jų priei­na­mu­mo pro­ble­mos, ypač re­gio­nuo­se.

Mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų statistikoje pastaruoju metu ste­bi­mos tei­gia­mos ten­den­ci­jos. Paž­vel­gę į stan­dar­ti­zuo­tą mirš­ta­mu­mą nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų 100 tūkst. gy­ven­to­jų, ma­to­me, kad si­tua­ci­ja kin­ta. Mirš­ta­mu­mo nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų ro­dik­lis 2019 m. 100 tūkst. gy­ven­to­jų bu­vo 810, 2020 m. – 831, 2021 m. – 805, 2022 m. – jau 785 ir 2023 m. – 659. Va­di­na­si, mirš­ta­mu­mo nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų ro­dik­lis ma­žė­ja. Šiuos džiu­gi­nan­čius skai­čius le­mia me­di­ci­nos pro­gre­sas, gy­dy­mui tai­ko­mi įvai­rūs šiuo­lai­ki­niai vais­tai ir pa­žan­gios in­ter­ven­ci­nės pro­ce­dū­ros. Tai pa­de­da pra­tęs­ti gy­ve­ni­mo truk­mę ir pa­ge­rin­ti jo ko­ky­bę. Žmo­nės vis la­biau su­pran­ta svei­kos gy­ven­se­nos ir gy­dy­to­jų re­ko­men­da­ci­jų svar­bą. Ne ma­žiau svar­bus ir ate­rosk­le­ro­zės pro­gre­sa­vi­mą stab­dan­čių vais­tų (t. y. sta­ti­nų, ku­rie ma­ži­na cho­les­te­ro­lio kon­cent­ra­ci­ją krau­jy­je) pa­ki­tęs priei­na­mu­mas, pa­tvir­ti­nus pa­lan­kias kom­pen­sa­vi­mo są­ly­gas 2016 m. ir kei­čian­tis vi­suo­me­nės po­žiū­riui į šių vais­tų var­to­ji­mą. Tad, ga­li­ma sa­ky­ti, ste­bi­mos tei­gia­mos ten­den­ci­jos ir tik­rai ne vis­kas blo­gai.

Daž­niau­sios šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos iš­lie­ka tos pa­čios?

– Na, mes daž­niau­siai ir šne­ka­me apie ate­rosk­le­ro­zi­nę krau­ja­gys­lių li­gą – ar­te­ri­jų li­gą, ku­rią su­ke­lia ate­rosk­le­ro­zė. Šiai li­gai di­džiau­sią įta­ką tu­ri gy­ven­se­na, ri­zi­kos veiks­nių ko­rek­ci­ja ir vais­tai.

Ta­čiau yra to­kių li­gų, ku­rių šian­dien ne­la­bai ge­ba­me iš­veng­ti. Pa­vyz­džiui, aor­tos vož­tu­vo ste­no­zė, įgim­tas dvi­bu­rio vož­tu­vo ne­san­da­ru­mas, ge­ne­tiš­kai nu­lem­tos šir­dies rau­mens li­gos. Apie jas kal­ba­me ma­žiau, nes nė­ra efek­ty­vių šių li­gų pre­ven­ci­jos prie­mo­nių. Nors ir pa­vel­di­mų li­gų at­ve­ju svei­ka gy­ven­se­na yra ne­pap­ras­tai svar­bi.

Gydyti lėtines ligas yra viso gyvenimo užduotis. Turime pakankamai mokslinių įrodymų, kad sveika gyvensena ir tokie cholesterolį mažinantys vaistai kaip statinai lėtina ir net sustabdo aterosklerozinį plokštelių formavimąsi arterijose.

Iš es­mės pa­grin­di­nės li­gos, ku­rias ga­li­me gy­dy­ti ir nu­ma­ty­ti su jo­mis su­si­ju­sias komp­li­ka­ci­jas, yra tos pa­čios. Daž­niau­sios šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos yra hi­per­ten­zi­ja, dis­li­pi­de­mi­ja, ate­rosk­le­ro­zi­nė šir­dies krau­ja­gys­lių ir sme­ge­nų krau­ja­gys­lių li­ga, šir­dies lai­du­mo ir rit­mo su­tri­ki­mai. Re­tes­nės – šir­dies vož­tu­vų, šir­dies rau­mens li­gos ir įgim­tos šir­dies li­gos.

Ar tie­sa, kad šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis su­ser­ga vis jau­nes­ni žmo­nės? Kas tai le­mia?

– Ne­teig­čiau, kad su­ser­ga vis jau­nes­ni. Tie­siog pa­ge­rė­jo diag­nos­ti­ka, todėl šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gas sugebame diag­no­zuo­ti anksčiau, ge­riau at­pa­žįs­ta­me, ge­riau ži­no­me, kaip šias li­gas nu­sta­ty­ti. Anks­ti pri­tai­ky­tos to­kių li­gų gy­dy­mo ir pre­ven­ci­jos prie­mo­nės lei­džia ap­sau­go­ti nuo įvai­rių, ne­re­tai gy­vy­bei pa­vo­jin­gų komp­li­ka­ci­jų. Pa­vyz­džiui, kar­dio­mio­pa­ti­ja – šir­dies rau­mens li­ga, ku­ri yra ge­ne­tiš­kai nu­lem­ta ir vys­to­si vi­są gy­ve­ni­mą. Nes­pe­ci­fi­niais simp­to­mais ji ga­li pa­si­reikš­ti įvai­raus am­žiaus žmo­nėms. Šian­dien su­ge­ba­me šią li­gą nu­sta­ty­ti la­bai anks­ti – jau vai­kui. Daž­niau­siai il­gą lai­ką jo­kių šios li­gos simp­to­mų li­go­niai ne­jau­čia, bet ži­no­me, kad vai­kas ser­ga li­ga, ku­rios simp­to­mus ir ne­pa­gei­dau­ja­mus pa­da­ri­nius pa­jus po 10–20 me­tų.

Tai­gi, simp­to­mai – virš van­dens ky­šan­ti led­kal­nio vir­šū­nė, o po van­de­niu yra di­džio­ji pa­si­slė­pu­si led­kal­nio da­lis – be­si­mpto­mės šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos.

Ri­zi­kos veiks­niai, su­ke­lian­tys šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gas, iš es­mės lie­ka tie pa­tys. Tai pa­vel­di­mu­mas, ge­nai – jų kol kas ne­su­ge­ba­me pa­keis­ti. Taip pat ly­tis. Ži­no­ma, am­žius – di­dė­jant am­žiui, su­kau­pia­me di­des­nę puokš­tę li­gų.

Svar­būs yra ri­zi­kos veiks­niai, ku­riuos ga­li­me pa­keis­ti: nu­tu­ki­mas, ma­žas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, cuk­ri­nis dia­be­tas, dis­li­pi­de­mi­ja, ne­tin­ka­ma mi­ty­ba, ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja, al­ko­ho­lio var­to­ji­mas, rū­ky­mas. Yra ir nau­jų la­bai svar­bių ri­zi­kos veiks­nių. Tai oro tar­ša, kli­ma­to kai­ta. Įro­dy­ta, kad jie taip pat tu­ri nei­gia­mos įta­kos ser­ga­mu­mui šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis. Kas­met dėl oro tar­šos pa­sau­ly­je nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų mirš­ta apie 18 mln. žmo­nių ir šis skai­čius pa­laips­niui di­dė­ja.

Ta­čiau, tar­ki­me, in­sul­tas, mio­kar­do in­fark­tas, kaip dau­gu­ma įsi­vaiz­duo­da­vo, anks­čiau bu­vo se­ny­vo am­žiaus žmo­nių li­gos. Da­bar vis daž­niau ga­li­ma iš­girs­ti, kad in­sul­tas iš­ti­ko 40-me­tį...

– In­sul­tas ga­li iš­tik­ti bet ku­ria­me am­žiu­je, žiū­rint, koks tai in­sul­tas. Iše­mi­nės kil­mės, ate­rosk­le­ro­zės nu­lem­tas in­sul­tas iš­lie­ka vy­res­nio am­žiaus žmo­nių li­ga. Ta­čiau in­sul­tas iš­tin­ka ir dėl trom­bų mig­ra­ci­jos į sme­ge­nis, pa­vyz­džiui, trin­kant šir­dies rit­mui. Jį ga­li nu­lem­ti ir arterijos aneurizmos ply­ši­mas, o tai tik­rai ga­li įvyk­ti ir jau­na­me am­žiu­je.

Labai svarbu suvokti, kad prevencinė programa neveikia, jeigu nueiname pas kardiologą ir užmirštame. Būtina ne tik laikytis sveikos gyvensenos principų, bet ir vartoti kardiologo skirtus vaistus.

Tad yra li­gų, bū­din­ges­nių jau­nes­niems žmo­nėms, yra – vy­res­niems. Ta­čiau tik­rai ne­ga­li­me sa­ky­ti, bent aš ne­drįs­čiau teig­ti, kad li­gos iš es­mės jau­nė­ja. Tie­siog jau­nų žmo­nių li­gos ir mir­tys su­ke­lia di­des­nį at­gar­sį ži­niask­lai­do­je. Pa­gal il­gė­jan­čią Lie­tu­vos gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo truk­mę ir ma­žė­jan­tį, nors ir ne­daug, mirš­ta­mu­mą nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų ga­li­me spręs­ti, kad ei­na­me tei­sin­ga link­me.

Ka­da ir ko­kių simp­to­mų pa­ju­tus rei­kė­tų su­ne­rim­ti ir gal­būt dau­giau dė­me­sio skir­ti sa­vo šir­dies svei­ka­tai?

– Du­su­lys ar dis­kom­for­tas krū­ti­nė­je, ypač fi­zi­nio krū­vio me­tu, pa­pras­tai yra šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų po­žy­mis. Pvz., žmo­gus anks­čiau ga­lė­da­vo už­lip­ti tris aukš­tus be du­su­lio, o da­bar pir­ma­me ar ant­ra­me rei­kia su­sto­ti, at­si­pūs­ti dėl du­su­lio ar dis­kom­for­to krū­ti­nė­je, kai lyg dramb­lys ant krū­ti­nės at­si­sė­da ir ten­ka ma­žin­ti ar net nu­trauk­ti at­lie­ka­mą fi­zi­nę veik­lą.

Itin pa­vo­jin­gas, esant ra­my­bės bū­se­nos, at­si­ra­dęs už­gu­li­mas, sun­ku­mas už krū­tin­kau­lio ar duo­bu­tė­je, trun­kan­tis 20 mi­nu­čių ar dau­giau, ly­di­mas pra­kai­to py­li­mo, ne­ri­mo, du­su­lio ar silp­nu­mo, kai nit­rog­li­ce­ri­nas ne­pa­de­da ar pa­de­da tik iš da­lies šį dis­kom­for­tą nu­mal­šin­ti. Toks, esant ra­my­bės bū­se­nos, už­tru­kęs dis­kom­for­tas bū­din­gas ūmi­niam mio­kar­do in­fark­tui ir rei­kė­tų ne­del­siant kvies­ti grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą. Juk su­gaiš­tos va­lan­dos – tai mi­ręs šir­dies rau­muo, o pir­mo­ji va­lan­da yra auk­si­nė – per ją at­vė­rus šir­dies krau­ja­gys­lę, ga­li­ma iš­sau­go­ti di­džią­ją da­lį šir­dies rau­mens.

Daž­nai pa­cien­tai ne­ri­mau­ja dėl taš­ki­nio įdū­ri­mo po­jū­čio, esant ra­my­bės bū­se­nos, vie­no­je ar ki­to­je krū­ti­nės ląs­tos vie­to­je, su­si­ju­sio su kū­no ar kvė­pa­vi­mo ju­de­siais, kū­no pa­dė­ti­mi, praei­nan­čio pa­ma­sa­ža­vus skau­da­mą vie­tą ar pa­ju­dė­jus. Toks simp­to­mas daž­niau­siai net ne­su­si­jęs su šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis.

Gal­vos svai­gi­mas, al­pi­mas ar­ba be­veik al­pi­mas taip pat ga­li bū­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių, neu­ro­lo­gi­nių li­gų simp­to­mai. Gal­vos skaus­mas, ypač pa­kau­šy­je ar vir­šu­gal­vy­je, ne­re­tai per­spė­ja apie pa­di­dė­ju­sį krau­jos­pū­dį. Ko­jų ti­ni­mas sig­na­li­zuo­ja apie šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mą, di­de­lis nuo­var­gis ir silp­nu­mas vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms ga­li bū­ti vie­nin­te­lis šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos simp­to­mas.

Daž­nas ir ne­rit­miš­kas ar­ba la­bai re­tas šir­dies pla­ki­mas taip pat yra šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų simp­to­mas. Jei anks­čiau žmo­gaus nor­ma­lus pul­sas bū­da­vo 60–70 šir­dies dū­žių per mi­nu­tę, o stai­ga tam­pa 120 dū­žių per mi­nu­tę, šir­dis ne­tvar­kin­gai pla­ka, tai ga­li bū­ti šir­dies rit­mo su­tri­ki­mo – prie­šir­džių vir­pė­ji­mo – simp­to­mas.

Ta­čiau tu­ri­me su­vok­ti, kad dau­gu­ma šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų ne­tu­ri simp­to­mų. Pa­vyz­džiui, ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja di­džia­jai dau­gu­mai ne­pa­si­reiš­kia jo­kiais simp­to­mais, kaip ir aukš­tas cho­les­te­ro­lis (dis­li­pi­de­mi­ja). Tai li­gos – ne­by­lios žu­di­kės. Nors ir ne­by­lios, ta­čiau hi­per­ten­zi­ja ir dis­li­pi­de­mi­ja nu­sta­to­mos leng­vai – už­ten­ka pa­ma­tuo­ti krau­jos­pū­dį ir at­lik­ti krau­jo ty­ri­mą cho­les­te­ro­lio kie­kiui nu­sta­ty­ti. Kad ser­ga­ma šio­mis li­go­mis, paaiš­kė­ja, kai įvyks­ta komp­li­ka­ci­ja – mio­kar­do in­fark­tas ar­ba in­sul­tas. Ate­rosk­le­ro­zė – krau­ja­gys­lių sie­ne­lės ki­ti­mas, plokš­te­lių for­ma­vi­ma­sis – ir­gi il­gai yra be­si­mpto­mė, kol ar­ba plokš­te­lė neu­žau­ga to­kia, kad reikš­min­gai su­siau­ri­na spin­dį, ar­ba ji įplyš­ta ir su­si­for­muo­ja trom­bas ar­te­ri­jo­je, už­kimš­da­mas ar­te­ri­ją ir su­kel­da­mas in­fark­tą ar­ba in­sul­tą.

Tai­gi, jei li­ga be­si­mpto­mė, il­gai ga­li­me ne­pas­te­bė­ti, kad ji vys­to­si. Ar Šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­nė pro­gra­ma ga­li pa­dė­ti nu­sta­ty­ti li­gą anks­čiau?

– Nea­be­jo­ti­na, kad pre­ven­ci­nė pro­gra­ma yra ga­lin­ga prie­mo­nė be­si­vys­tan­čiai li­gai anks­ti nu­sta­ty­ti. Šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­nė pro­gra­ma su­kur­ta, kad per­spė­tų apie su ate­rosk­le­ro­ze su­si­ju­sias komp­li­ka­ci­jas: in­fark­tą, in­sul­tą, šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mą ir rit­mo su­tri­ki­mus. Į pro­gra­mą įtrauk­ti abie­jų ly­čių as­me­nys nuo 40 iki 60 me­tų. Ri­zi­ką sirg­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­ga – bū­tent ate­rosk­le­ro­ze – įver­ti­na šei­mos gy­dy­to­jas ir, jei­gu ri­zi­ka la­bai di­de­lė, pa­cien­tas siun­čia­mas pacientas nukreipiamas kardiologo konsultacijai, kuris atlieka papildomus tyrimus. Jei­gu ri­zi­ka di­de­lė, šei­mos gy­dy­to­jas su­da­ro pre­ven­ci­jos ir gy­dy­mo pla­ną. Jei­gu ma­ža ar vi­du­ti­nė, taip pat pa­tei­kia­mos šei­mos gy­dy­to­jo re­ko­men­da­ci­jos. Yra nu­ma­ty­ti tam tik­ri ste­bė­ji­mo in­ter­va­lai: jei­gu la­bai di­de­lė ri­zi­ka – kas me­tai, di­de­lė – kas dve­jus me­tus, ma­ža ar vi­du­ti­nė – kas ket­ve­rius.

Sigita Glaveckaitė
Sigita Glaveckaitė / Sigitos Glaveckaitės asmeninio archyvo nuotr.

2023 m. pre­ven­ci­nė­je pro­gra­mo­je da­ly­va­vo 48 pro­c. tiks­li­nės po­pu­lia­ci­jos. Va­di­na­si, ne­pa­kan­ka­mai iš­nau­do­ja­me pre­ven­ci­nės pro­gra­mos pra­na­šu­mus. Iš da­ly­va­vu­sių žmo­nių 13 pro­c. iden­ti­fi­kuo­ti kaip la­bai di­de­lės ri­zi­kos sirg­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis ir bu­vo siun­čia­mi kon­sul­tuo­tis pas kar­dio­lo­gą. Kar­dio­lo­gas at­lie­ka pa­pil­do­mus ty­ri­mus, tarp jų – šir­dies ult­ra­gar­si­nį ty­ri­mą. Šio ty­ri­mo me­tu ga­li­ma nu­sta­ty­ti ir ki­tas su mū­sų ge­nais su­si­ju­sias li­gas: rau­mens li­gas, įgim­tus vož­tu­vų pa­ki­ti­mus, aor­tos iš­si­plė­ti­mą. Tai­gi, pre­ven­ci­nė pro­gra­ma tu­ri ir pa­pil­do­mų pra­na­šu­mų, nes pa­de­da anks­ti nu­sta­ty­ti ne tik be­si­vys­tan­čią ate­rosk­le­ro­zę, bet ir ki­tas šir­dies li­gas.

Rei­kia su­pras­ti, kad į šią pro­gra­mą įtrau­kia­mi tik pa­cien­tai, ne­jau­čian­tys simp­to­mų, nes orien­tuo­ja­ma­si į pir­mi­nę pre­ven­ci­ją. As­muo, ku­ris jau sir­go in­fark­tu, in­sul­tu, jam bu­vo imp­lan­tuo­tas sten­tas ar at­lik­ta šir­dies ope­ra­ci­ja, į pre­ven­ci­nę pro­gra­mą neįt­rau­kia­mas, o yra ste­bi­mas ir pri­žiū­ri­mas šei­mos gy­dy­to­jo ir tam tik­rais in­ter­va­lais kar­dio­lo­go pagal įpras­ti­nę pra­kti­ką.

Asociatyvi freepik.com nuotr.

La­bai svar­bu su­vok­ti, kad pre­ven­ci­nė pro­gra­ma ne­vei­kia, jei­gu nuei­na­me pas kar­dio­lo­gą ir už­mirš­ta­me. Bū­ti­na ne tik lai­ky­tis svei­kos gy­ven­se­nos prin­ci­pų, bet ir var­to­ti kar­dio­lo­go skir­tus vais­tus. Iš es­mės svei­ka gy­ven­se­na (svei­ka mi­ty­ba, re­gu­lia­rus fi­zi­nis krū­vis, nor­ma­laus kū­no svo­rio iš­lai­ky­mas, ža­lin­gų įpro­čių at­si­sa­ky­mas) yra la­bai ga­lin­gas veiks­nys, le­mian­tis ge­res­nę gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir il­ges­nę gy­ve­ni­mo truk­mę, kad ir kaip nuo­bo­džiai tai skam­bė­tų. De­ja, daž­nai nuei­na­ma pas kar­dio­lo­gą kon­sul­ta­ci­jos, vais­ti­nė­je nu­si­per­ka­ma vais­tų, po mė­ne­sio jie ne­be­var­to­ja­mi, nes ti­ki­ma­si, kad pa­di­dė­jęs krau­jos­pū­dis ar per di­de­lė cho­les­te­ro­lio kon­cent­ra­ci­ja krau­jy­je jau iš­gy­dy­ta. De­ja, gy­dy­ti lė­ti­nes li­gas yra vi­so gy­ve­ni­mo už­duo­tis. Tu­ri­me pa­kan­ka­mai moks­li­nių įro­dy­mų, kad svei­ka gy­ven­se­na ir to­kie cho­les­te­ro­lį ma­ži­nan­tys vais­tai kaip sta­ti­nai lė­ti­na ir net su­stab­do ate­rosk­le­ro­zi­nių plokš­te­lių for­ma­vi­mą­si ar­te­ri­jo­se. Vei­kiant sta­ti­nams, plokš­te­lė tam­pa kie­ta, pa­na­ši į kau­lą, o ta­da – ma­žes­nė ti­ki­my­bė, kad ji plyš ir su­kels in­fark­tą ar in­sul­tą.

Pre­ven­ci­nė pro­gra­ma vei­kia ta­da, kai klau­so­ma gy­dy­to­jo re­ko­men­da­ci­jų, lai­ko­ma­si svei­kos gy­ven­se­nos prin­ci­pų. Ki­taip ji ne­vei­kia.

Ži­no­ki­te skai­čius ir juos pa­sa­ky­ki­te gy­dy­to­jui

Krau­jos­pū­dis

Op­ti­ma­lus krau­jos­pū­dis – 120/80 mm Hg. Krau­jos­pū­džio ri­ba, ku­ri ne­tu­rė­tų bū­ti vir­šy­ta, – 140/90 mm Hg. Ta­čiau ga­li bū­ti gy­do­mas ir ma­žes­nis krau­jos­pū­dis, pri­klau­so­mai nuo ri­zi­kos ir ki­tų gre­tu­ti­nių li­gų.

Tad, jei gy­dy­to­jo ka­bi­ne­te pa­ma­tuo­tas krau­jos­pū­dis yra 140/90 mm Hg ar dau­giau, nea­be­jo­ti­na, kad jis per di­de­lis ir jį rei­kia ma­žin­ti. Net jei krau­jos­pū­dis yra tarp 120–139/70–89 mm Hg, pri­klau­so­mai nuo pa­cien­to ri­zi­kos, ga­li bū­ti skir­tas gy­dy­mas.

Pa­vyz­džiui, pa­cien­to, ku­ris ser­ga vai­ni­ki­nių ar­te­ri­jų ate­rosk­le­ro­ze, yra po in­fark­to ar sten­tuo­tas, siek­ti­nas krau­jos­pū­dis – ma­žiau nei 130/80 mm Hg. Ar­ba, jei pa­cien­tui diag­no­zuo­tas reikš­min­gas aor­tos iš­si­plė­ti­mas, taip pat bus sie­kia­ma ma­žes­nio krau­jos­pū­džio, kad di­de­lis krau­jos­pū­dis ne­plės­tų aor­tos la­biau.

Jei­gu žmo­gus ma­tuo­ja krau­jos­pū­dį na­muo­se ir 4–7 die­nas jis vir­ši­ja 130/80 mm Hg, rei­kė­tų pa­si­kon­sul­tuo­ti su šei­mos gy­dy­to­ju ir pa­si­tar­ti, ar ne­rei­kia gy­dy­mo.

Cho­les­te­ro­lis

Va­di­na­mo­jo blo­go­jo cho­les­te­ro­lio (MTL) nor­mos pri­klau­so nuo to, ko­kia žmogaus ri­zi­ka sirg­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis. Sa­ky­ki­me, jei­gu žmogus ne­tu­ri jo­kių ri­zi­kos veiks­nių – yra svei­kas, jau­nas, tris­de­šimt­me­tis, ne­nu­tu­kęs, ne­rū­ko, ne­ser­ga anks­ty­va šir­dies li­ga ir blo­go­jo cho­les­te­ro­lio ro­dik­lis yra apie 3 mmol/l, kar­dio­lo­gai re­ko­men­duos tęs­ti svei­ką gy­ven­se­ną.

Ta­čiau, jei pa­cien­tas sir­go in­fark­tu, jam į vai­ni­ki­nę krau­ja­gys­lę įsta­ty­tas sten­tas ar at­lik­tas šun­ta­vi­mas, blo­ga­sis cho­les­te­ro­lis tu­ri bū­ti ma­žes­nis nei 1,4 mmol/l. Daž­niau­siai mū­sų po­pu­lia­ci­jo­je cho­les­te­ro­lio ro­dik­liai bū­na 3,6–4 mmol/l. To­kio cho­les­te­ro­lio neį­ma­no­ma su­ma­žin­ti iki 1,4 mmol/l jo­kiais mais­to pro­duk­tais ar fi­zi­niu ak­ty­vu­mu. Va­di­na­si, to­kiam pa­cien­tui rei­kės skir­ti gy­dy­mą sta­ti­nais ar ki­tais li­pi­dus ma­ži­nan­čiais vais­tais.

Kū­no ma­sės in­dek­sas (KMI)

KMI tu­rė­tų bū­ti iki 25. Sie­kiant ko­re­guo­ti svo­rį, la­bai svar­bi hi­po­ka­lo­ri­nė die­ta ir re­gu­lia­rus fi­zi­nis ak­ty­vu­mas. Di­na­mi­nis, ae­ro­bi­nis bent jau vi­du­ti­nio in­ten­sy­vu­mo fi­zi­nis ak­ty­vu­mas – vais­tas nuo vi­sų li­gų: pa­lai­ko rau­me­nų to­nu­są, ma­ži­na gliu­ko­zę, cho­les­te­ro­lį ir krau­jos­pū­dį, ge­ri­na nuo­tai­ką, ma­ži­na de­men­ci­jos ri­zi­ką ir kt. La­bai svar­bu su­si­ras­ti to­kį fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, ku­ris pa­tin­ka ir tin­ka: vie­nam tai ga­li bū­ti dar­bas dar­že, ki­tam – vaikš­čio­ji­mas ar na­mų ruo­ša. Vi­soks fi­zi­nis krū­vis skai­čiuo­ja­mas!

Pa­lan­kiau­sia mi­ty­ba – Vi­dur­žie­mio jū­ros die­ta. Jos pa­grin­dą su­da­ro au­ga­li­nis mais­tas, ap­ri­bo­jant gy­vu­li­nės kil­mės rie­ba­lus ir hid­rin­tus, pus­fab­ri­ka­čiuo­se esan­čius rie­ba­lus, tik du kar­tus per sa­vai­tę var­to­jant rau­do­ną mė­są ir bent du kar­tus per sa­vai­tę mė­gau­jan­tis rie­bia žu­vi­mi.

Šiame straipsnyje:
cholesterolio kiekis
širdies sveikata
sveika gyvensena

