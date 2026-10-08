Svarbus įspėjimas vartojantiems vaistus: su šiais trimis prieskoniais reikėtų elgtis atsargiau

Kaip rašo „The Sun“, Kingstono universiteto farmacijos praktikos vyresnioji dėstytoja Dipa Kamdar atkreipia dėmesį, kad prieskoniuose esančios medžiagos gali paveikti vaistų skaidymą organizme arba sustiprinti tam tikrą jų poveikį.
Vis dėlto svarbu atskirti įprastą maisto gardinimą nuo koncentruotų papildų vartojimo. Be to, dalis galimų sąveikų nustatyta tik laboratoriniuose ar su gyvūnais atliktuose tyrimuose, todėl jų reikšmė žmogui dar nėra iki galo aiški.
Cinamonas: mokslininkai tiria poveikį vaistų skaidymui
Misisipės universiteto mokslininkai nustatė, kad cinamone esantis cinamaldehidas laboratorinėmis sąlygomis aktyvina receptorius, dalyvaujančius reguliuojant vaistų skaidymą ir pašalinimą iš organizmo. Tai kelia klausimą, ar dideli cinamono kiekiai galėtų sumažinti kai kurių vaistų veiksmingumą. Tačiau šis tyrimas nepatvirtina, kad toks poveikis pasireiškia žmonėms įprastai vartojant cinamoną maiste.
Reikšmės turi ir cinamono rūšis. Kasijos cinamone paprastai yra daugiau kumarino nei Ceilono cinamone. Ilgai vartojant daug kumarino turinčių produktų, kai kuriems žmonėms, ypač sergantiems kepenų ligomis, gali kilti sveikatos problemų. Įprasti maistui gardinti naudojami cinamono kiekiai paprastai laikomi saugiais.
Tiriamas ir cinamono papildų poveikis gliukozės kiekiui kraujyje. Kai kurie tyrimai rodo galimą jo sumažėjimą, tačiau rezultatai nėra pakankamai nuoseklūs, kad cinamoną būtų galima laikyti patikima diabeto gydymo priemone. Vartojantiems vaistus nuo diabeto dėl tokių papildų reikėtų pasitarti su gydytoju.
Ciberžolė: atsargumo reikia vartojant kraujo krešėjimą veikiančius vaistus
Ciberžolėje esantis kurkuminas gali paveikti fermentus, dalyvaujančius skaidant kai kuriuos vaistus. Dėl to tiriamos galimos jo sąveikos su receptiniais preparatais, įskaitant kai kuriuos chemoterapijai naudojamus vaistus. Vis dėlto nemaža dalis duomenų gauta laboratorijoje, o sąveikų reikšmė žmonėms dar nėra aiški.
Ypač svarbu atsargiai vertinti ciberžolės ar kurkumino papildus vartojant varfariną. Naujosios Zelandijos vaistų saugos tarnyba „Medsafe“ yra pranešusi apie atvejį, kai tokį produktą pradėjusio vartoti paciento kraujo krešėjimo rodiklis smarkiai pakito ir padidėjo sunkaus kraujavimo rizika.
Tarnyba taip pat įspėja apie galimą papildų sąveiką su kitais kraujavimo riziką didinančiais vaistais. Šis perspėjimas netaikomas ciberžolei, įprastais kiekiais naudojamai maiste.
Imbieras: galima sąveika su kraujo krešėjimą slopinančiais preparatais
Imbiero veikliosios medžiagos gali veikti trombocitų sulipimą – vieną iš kraujo krešėjimo procesų. Todėl imbiero papildai, vartojami kartu su antikoaguliantais ar trombocitų veiklą slopinančiais vaistais, pavyzdžiui, aspirinu, gali padidinti kraujavimo riziką.
Tačiau įrodymai nėra vienareikšmiai: aprašyta pavienių galimos sąveikos atvejų, o tyrimų apžvalgos neleidžia tiksliai nustatyti rizikos dydžio.
Pasak D. Kamdar, papildomų tyrimų reikia ir norint išsiaiškinti, kokią reikšmę imbiero vartojimas gali turėti kartu su vaistais nuo diabeto.
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