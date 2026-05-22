Sunkiai sergančio Kajaus svajonė palietė širdis: padėkime ją išpildyti

Socialiniame tinkle „Mamų unija“ pasidalijo jautriu kvietimu prisidėti prie Kajaus svajonės išsipildymo.
„Visi drauge išpildykime Kajaus svajonę.
„Mamų unijos“ draugystė su Kajumi prasidėjo prieš penkerius metus – tada, kai mažam berniukui buvo diagnozuotas smegenų auglys. Tuo metu Kajus buvo kupinas vaikiškų svajonių ir smalsumo pasauliui.
„Nuo tos dienos, kai sūnus susirgo, mūsų šeimos gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis, – jautriai dalijosi Kajaus mama Rasa Paulavičienė. – Tuo metu buvau ką tik susilaukusi dukrytės. Kajui buvo atlikta sudėtinga galvos operacija. Nuo tada mūsų kasdienybė tapo gyvenimu tarp namų ir ligoninės.“
Kajui teko patirti daugiau, nei turėtų iškęsti vaikas. Po operacijos jis turėjo iš naujo mokytis vaikščioti, kalbėti, prisitaikyti prie pasikeitusio pasaulio. Iš dešiniarankio tapo kairiarankiu, sutriko ir jo regėjimas. O kai atrodė, kad sunkiausia jau praeityje – liga sugrįžo. Vėl ligoninės sienos, vėl alinantis gydymas, vėl nežinomybė ir laukimas...
Tačiau net ir sunkiausiomis akimirkomis Kajus neprarado gebėjimo svajoti. Kai tik sveikata leidžia, berniuko akys vėl prisipildo džiaugsmo – jis sėda prie kompiuterio ir 3D spausdintuvu (kurį įsigijo už sutaupytus pinigėlius) kuria. Taip gimsta spalvingi žaislai, mieli suvenyrai ir maži stebuklai, į kuriuos sudėta labai daug Kajaus širdies.
Nors Kajui tenka kasdien kovoti su iššūkiais, jis nepasiduoda. Berniukas turi svajonę – nusipirkti naują 3D spausdintuvą, kuris leistų jam kurti dar daugiau grožio ir mažų stebuklų kitiems. Padėkime Kajui žingsnis po žingsnio priartėti prie jo svajonės – kviečiame įsigyti jo kurtus darbelius ir parodyti, kad šioje kelionėje jis nėra vienas.
Kartais pagalba gali būti visai nedidelė, tačiau vaikui ji tampa apkabinimu, kuris suteikia jėgų sveikti ir gyventi.
Dėl Kajaus kūrinių įsigijimo rašykite Kajaus mamai per „Messenger“ – Rasa Paulavičienė. Prašome pasidalinti šia žinute – tegul gerumo būna dar daugiau.
Kajaus darbelius ir jų kainas rasite ir komentaruose“, – teigiama įraše.
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