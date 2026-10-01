Sunerimusi paauglio mama specialistams atnešė sūnaus „veipą“: jame – sveikatai pavojinga medžiaga

Kaip pranešė NVSPL, mėginį laboratorijai pateikė sunerimusi paauglio mama dėl sūnaus pavartoto galimai nelegaliai įsigyto produkto.
Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad elektroninių cigarečių skystyje yra sintetinio kanabinoido 5F-MDMB-PINACA.
„Atsižvelgiant į dabartinę situaciją ligoninėse, akivaizdu, kad turime didelę problemą su narkotinių medžiagų naudojimu būtent elektroninių cigarečių skysčiuose“, – pranešime sakė NVSPL direktoriaus pavaduotoja Toma Petrulionienė.
Sintetiniai kanabinoidai dažnai platinami kaip įvairūs rūkymui ar garinimui skirti produktai. Jų sudėtis vartotojams ne visada būna žinoma, o poveikis žmogaus organizmui gali būti nenuspėjamas ir kelti rimtą pavojų sveikatai ar net gyvybei.
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