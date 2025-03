Vėžio diagnozę išgirdusi Birutė: užplūdo visos emocijos vienu metu – siaubas, baimė, juokas

Nustatė per programą

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje kviečiami dalyvauti 50–74 metų (imtinai) amžiaus gyventojai, kuriems nepatvirtintas storosios žarnos piktybinis navikas.

Birutei (75 metų) per eilinį vizitą šeimos gydytojas pasiūlė pasitikrinti pagal patikros programą. „Aš sutikau. Padarė tyrimą, tai buvo 2021 m. sausį. Testas buvo teigiamas, tad teko važiuoti į V. Grybo gatvę Vilniuje, ten atliko kolonoskopiją. Pasirašiau sutikimą, kad pašalintų, jeigu ras, polipus. Po procedūros vyresnės kartos gydytojas pasakė, kad polipus pašalino, užtikrino, kad tikrai viskas gerai. Patenkinta ir laiminga išstriksėjau iš V. Grybo gatvės, – prisimena Birutė. – Tai buvo pirmas kartas, kai dalyvavau profilaktinėje programoje ir pasidariau tyrimą. Kitą dieną ryte, septintą valandą, gaunu žinutę. Galvoju, kas gi čia dabar? Tyrimo atsakymas – vėžys. Negaliu suprasti, ne mano tyrimas, apsiriko, tik vakar pasakė, kad viskas gerai. Užplūdo visos emocijos vienu metu: siaubas, baimė, juokas, nesupratimas. Juo labiau kad, kai dariau testą, šeimos gydytoja ramino. Sakė, nieko tokio, nesijaudink, gali būti tik hemorojus. O gauni atsakymą, kad ne viskas gerai.“

Birutei buvo diagnozuotas storosios žarnos vėžys. Ji tapo Nacionalinio vėžio centro Chirurginės onkologijos centro vadovo doc. dr. Audriaus Dulsko paciente.

„Konsiliumas, dabar vadinamas daugiadalyke specialistų komanda, skyrė gydymą: chemoterapiją ir spindulinę terapiją. Argumentavo, kodėl skiriamas būtent toks, o ne kitoks gydymas. Viską supratau. Vienu metu, kai pasakė, kad tai pirma stadija, suabejojau, ar reikia gydyti. Paklausiau: gal iš viso man nieko blogo nėra? Gal gydymas nereikalingas? Sako, ne, tikrai yra. Reikia gydymo. Po gydymo dar kartą perklausiau: gal nereikėjo gydymo?“ – apie kelionės gydant ligą pradžią pasakoja moteris.

Su pompa, kurią vadinau draugeliu, visur vaikščiojau. Tuo pačiu metu, kol gulėjau ligoninėje, taikytas spindulinis gydymas.

Susidraugauti su gydymu

Birutė ligoninėje gydėsi du kartus – 2021 m. kovą ir balandį: „Gydymą baigiau gegužės mėnesį. Buvo skirti du chemoterapijos kursai. Su pompa, kurią vadinau draugeliu, visur vaikščiojau. Tuo pačiu metu, kol gulėjau ligoninėje, taikytas spindulinis gydymas. Vėliau jau iš namų važiuodavau į spindulinę terapiją. Intensyvus gydymas taip ir baigėsi.“

Baigus intensyvų gydymą, Birutei buvo skirta ilgalaikė stebėsena. Iš pradžių kas tris mėnesius, vėliau kas pusmetį buvo atliekamas vėžio žymenų ir radiologinis tyrimai.

„Visi šie tyrimai buvo ir yra geri, jokių metastazių nėra. Be abejo, turiu ir pas ginekologą nueiti, ir plaučius patikrina. Jokių vaistų, daugiau jokių gydymų. Operuota nebuvau. Ar gydymas buvo sunkus? Viena galiu pasakyti – reikia susidraugauti su situacija, su gydymu. Šalutinių reiškinių nejutau, oda nuo spinduliavimo nenukentėjo. Nuo chemijos nepykino. Su savo draugeliu – pompa nueidavau kavos išgerti. Ligoninėje gulėjau per pandemiją – susitaikiau ir su tuo, kad nebus lankytojų, bendravimas su darbuotojais taip pat buvo labai ribotas. Turėjau knygą, telefoną ir išgyvenau tą laiką. Žinoma, skaičiuodavau minutes, kol baigsis 24 valandų pompa. Sunkiausia būdavo išbūti paskutinę valandą. Žiūrėdavau, kada gi čia baigsis, signaliuko laukdavau. Tačiau per parą sugebėdavau ir išsimiegoti. Net ir ant šono pasiversdavau. Miegojau gerai“, – prisiminimais iš ligoninės dalijasi Birutė.

Alternatyva: žmonės, nepatenkantys į 50–74 metų amžiaus ribas, testą slaptam kraujavimui išmatose nustatyti gali nusipirkti vaistinėse ir savarankiškai jį atlikti namuose. / freepik.com nuotr.

Svarbiausia – nepanikuoti

Svarbu žinoti, kad profilaktiškai tikrintis turi sveiki žmonės, nejaučiantys jokių požymių.

„Prieš ateidama į profilaktinę programą jokių simptomų nejaučiau. Tik tiek, kad mano viduriai visą gyvenimą būdavo užkietėję. Kas svarbiausia, jei diagnozuojama liga? Nereikia panikuoti. Nesakau, kad tai lengva. Sunkiausia buvo, kai grįžau namo. Gyvenu viena, o man skyrė į pilvą leidžiamų vaistų. Buvo baisu, galvojau, kaip galėsiu susileisti? Pirmą kartą važiavau į ligoninę ir prašiau slaugytojos, kad suleistų. Paskui pagalvojau, negi aš jau visai negaliu susitvarkyti su baime įdurti sau? Žinoma, panikos ataką teko patirti ne kartą. Išgerdavau valerijonų, kurie veikdavo, manyčiau, labiau psichologiškai. Tiesa, kai tik susirgau, ligoninėje mane konsultavo psichologas“, – prisimena Birutė.

Argumentavo, kodėl skiriamas būtent toks, o ne kitoks gydymas. Viską supratau. Vienu momentu, kai pasakė, kad tai pirma stadija, suabejojau, ar reikia gydyti.

Moters žodžiais, dabar jai svarbu, ką valgo: „Žinau, ko nereikia valgyti, kas laisvina vidurius. Vėlgi tai irgi individualu: vienas žmogus vieną produktą toleruoja geriau, kitas – blogiau. Nedarau iš to problemos. Jei planuoju kur nors važiuoti, žinau, ką geriau reikėtų valgyti.“

Birutė džiaugiasi, kad yra storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, kad onkologinė liga jai buvo diagnozuota ankstyvos stadijos, gydytojai buvo dėmesingi, o gydymas – sėkmingas.

„Gerai, kad pagal storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą atliekamas slapto kraujo tyrimas. Tas kraujas juk nesilieja, jo nematai, o tyrimas jau parodo kraują. Juk polipų tikrai nejaučiau. Pagalvoju, taip sutapo, kad po jubiliejaus nuėjau pasitikrinti. Žinau informaciją, kad tik pusė tų, kuriems derėtų, pasitikrina. Na, ką galima pasakyti – nesąmoningi žmonės“, – pastebi Birutė.