Stebinantis klinikinis tyrimas: šios pigios tabletės – potencialus vaistas nuo vėžio

Žarnyno vėžys, įskaitant tiesiosios ir storosios žarnos vėžį, yra viena iš agresyviausių ir sunkiausiai gydomų ligos formų, pasižyminti dideliu antrinių incidentų dažniu kitose kūno vietose, tai yra reiškinys, žinomas kaip metastazė.
Kasmet beveik du milijonai žmonių visame pasaulyje serga kolorektaliniu vėžiu, ir iš šių atvejų nuo 20 iki 40 proc. išsivysto metastazės.
Naujo klinikinio tyrimo, paskelbto „The New England Journal of Medicine“ žurnale, metu, Švedijos mokslininkai tyrė, kaip žmonės, turintys specifinę genetinę mutaciją, reaguoja į įprastą skausmą malšinantį vaistą, kuris gali kainuoti vos kelis centus už tabletę.
Jie ypatingą dėmesį skyrė žmonėms, turintiems mutaciją PIK3 signalizacijos kelyje – įmontuotame biologiniame „instrukcijų tinkle“, kuris nurodo ląstelėms, kaip reaguoti į tam tikrus streso veiksnius, ir kontroliuoja, kaip ląstelės auga ir dalijasi.
Kai šis signalizacijos kelias sutrinka arba yra sugedęs, jis gali priversti ląsteles toliau dalytis, o tai gali sukelti nekontroliuojamą ląstelių dauginimąsi ir vėžio išsivystymą, ypač žarnyne.
Jie surinko daugiau nei 3,5 tūkst. žarnyno vėžio pacientų iš 33 ligoninių Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje ir Suomijoje. Tyrimai atskleidė, kad maždaug 40 proc. jų turėjo PIK3 mutaciją.
Šie pacientai buvo atsitiktinai suskirstyti į grupes, ir po vėžio pašalinimo operacijų jiems tris metus buvo skiriama 160 mg aspirino per dieną.
Pacientams su genetine PIK3 mutacija, vartojusiems aspiriną, metastazių rizika sumažėjo 55 proc.
Tyrimo vadovė Anna Martling teigė, kad aspirinas gali būti naudojamas sumažinti ir kančias, ir vėžio gydymo išlaidas.
Ji sakė: „Aspirinas yra lengvai prieinamas visame pasaulyje ir itin nebrangus vaistas, palyginti su daugeliu šiuolaikinių vaistų nuo vėžio, o tai yra labai teigiamas dalykas. Aspirinas čia išbandomas visiškai naujame kontekste kaip tiksliosios medicinos gydymas. Tai yra aiškus pavyzdys, kaip galime naudoti genetinę informaciją, kad personalizuotume gydymą ir tuo pačiu sutaupytume tiek išteklių, tiek sumažintume kančių.“
Naujasis tyrimas buvo atliktas po ankstesnių stebėjimo tyrimų, kurie parodė, kad aspirinas gali sumažinti tam tikrų vėžių riziką.
Taip pat buvo teoriškai iškelta idėja, kad jis gali sumažinti pooperacinio atsinaujinimo riziką žarnyno vėžio pacientams, turintiems PIK3 mutaciją.
Tai buvo pirmasis atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas, patvirtinęs ryšį, ir mokslininkai mano, kad tai greičiausiai susiję su aspirino gebėjimu „sumažinti uždegimą ir padaryti vidinę aplinką mažiau palankią vėžio ląstelėms“.
Aspirinas yra vaistas, kurio sudėtyje yra acetilsalicilo rūgšties, ir jis vartojamas skausmui, karščiavimui ir uždegimui malšinti, o poveikis paprastai jaučiamas per 30 minučių.
Tačiau, dėl dažno šalutinio poveikio, įskaitant skrandžio problemas, patariama, kad žmonės, turintys skrandžio opų, kraujavimo sutrikimų ar astmos, turėtų vengti šio įprasto nereceptinio vaisto.
