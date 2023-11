Specialistai skambina pavojaus varpais: „šlykštukuose“ rasta nuodų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ėmėsi šlykštukais arba gleivių žaislais vadinamų žaislų. Pusė iš patikrintų žaislų šlykštukų gali būti nuodingi. Gleivių masėje rasta per daug boro. Boras gali pakenkti žmogaus sveikatai. Žaisdami su tokiais žaislais vaikai gali ir apsinuodyti, praneša LNK.

Plačiau apie tai papasakojo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė Dalia Malinauskienė.

– Ar saugūs šie žaislai?

– Vaikams šie žaislai labai patinka. Jie nėra brangūs. Vaikai juos patys nusiperka. Ar tai saugu, tai reikia daryti tyrimus. Tą ir padarėme. Šiemet atrinkome dvylika tokių žaislų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių regionų. Juos ištyrėme laboratorijoje. Net pusės žaislų sudėtyje rasta per didelė boro koncentracija, dėl to jie nėra saugūs. Per didelė boro koncentracija reiškia, kad vaikai, gavę šios medžiagos, gali apsinuodyti. Jei vaikai nenusiplauna rankų, boras patenka į burną. Gali pykinti, gali sudirgti akys. Jei ta medžiaga patenka į organizmą ilgesniam laikui, gali atsirasti įvairūs liekamieji reiškiniai, kadangi boras yra toksinė medžiaga.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar jūsų tarnyba yra gavusi konkrečių skundų dėl apsinuodijimo?

– Vartotojai visada mums gali pranešti. Tačiau šiuo atveju tyrimas buvo atliktas nuosava iniciatyva, o ne pagal skundus. Apskritai žaislai tokia pakankamai jautri prekių grupė. Jai skiriame daugiau dėmesio. Vaikai patys negali įvertinti tos rizikos. Iš esmės šie žaislai nėra skirti vaikams iki trijų metų. Tai turėtų būti nurodyta ant pakuotės. Tai, kad nėra nurodyta, yra pažeidimas. Tėvai irgi turi būt atidūs. Jei vyresni broliai ar seserys žaidžia su šiuo žaislu, o aplink yra mažesnių vaikų, tai reikia prižiūrėti, kad mažesnis vaikas nepaimtų. Mažesnis vaikas žaislą gali įsidėti į burną.

– Pusė tirtų šlykštukų yra nesaugūs. Ar jie bus išimami iš prekybos, draudžiami? Ar galima kažkur sužinoti, kad būtent tokios rūšies šlykšukai nesaugūs? Kaip tėvams atskirti ir nepakenkti vaikui?

– Kai nustatome nesaugų žaislą, pardavėjas yra įpareigotas išimti prekę iš rinkos ir ją sunaikinti. Jis privalo informuoti vartotojus, kad šie gali sugražinti šį konkretų žaislą pardavėjui. Net neturint kvito bus galima susigražinti pinigus. Jei vartotojai nori įsitikinti, kad turi būtent tą žaislą, tai mūsų tinklapyje skelbiami visi nesaugūs gaminiai. Labai svarbu, kad ant žaislo būtų CE ženklas. CE ženklas suteikiamas, kai atlikti tam tikri saugos reikalavimų bandymai. CE ženklas turi savo standartus, tačiau kartais jis būna klastojamas.

– Kokie kiti žaislai nesaugūs?

– Ant šios lėlytės pakuotės buvo nurodyta, kad žaislas skirtas vaikams nuo trijų metų. Mūsų specialistai žiūri ir pagal paskirtį. Tokį žaislą tikrai pirktų ir trimečiui vaikui. Kas tada būtų blogai? Ant lėlytės yra tokios sagutės. Bandymų metu, jos buvo tempiamos ir gana lengvai atsiskyrė. Vaikas gali lengvai praryti tokias mažas detales. Dabar visi mėgsta kalbančius, grojančius, šokančius žaislus. Dažnai ir minkštuose žaisluose būna baterijos. Baterijos yra ypač pavojingos, jei vaikas jas išims, praris. Baterijos turėtų būti taip įdėtos, kad vaikas taip lengvai jų nepasiektų. Reikia, kad būtų varžteliai. Atkreipkite dėmesį, kur tos baterijos yra, kai perkate žaislą.