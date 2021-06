Spalviniame sergamumo COVID-19 liga žemėlapyje trečdalio savivaldybių teritorijos – jau geltonos

Vilniuje, nors savaitinis naujų atvejų pokytis – 38 proc. mažesnis, santykinis sergamumas – 235,7 atv., Šiauliuose – 224,8 atv. – 100 tūkst. gyventojų (per pastarąją savaitę naujų atvejų 26,3 proc. mažiau), Kaune – 220,6 atv. (per savaitę – 37,3 proc. mažiau), Panevėžyje – per 2 savaites - 171,4 atv. – 100 tūkst. gyventojų (net 57,3 proc. mažiau per paskutinę savaitę), Klaipėdoje – 155 nauji koronaviruso atvejai per 14 pastarųjų dienų tekę 100 tūkst. gyventojų, iš jų per savaitę tų atvejų nustatyta 18 proc. mažiau.

Skiepijimo nuo COVID-19 apimtimis iš didžiųjų savivaldybių tebepirmauja Kaunas. Iki šio antradienio mieste bent viena vakcinos doze paskiepyta 45 proc. gyventojų, gretimame Kauno rajone – 41,5 proc. Vilniuje iki šiol paskiepyta 42,5 proc., Vilniaus r, - 30,2 proc., Panevėžyje – 42,4 proc., Šiauliuose – 37,5 proc., Klaipėdoje – 32,5 proc. gyventojų.

Informaciją apie koronaviruso situaciją Kauno mieste galite rasti čia.

Visoje Lietuvoje kol kas bent po vieną skiepą nuo koronaviruso infekcijos gavo 40,1 proc. gyventojų. Tačiau yra savivaldybių, kurios nepasižymi skiepijimo nuo mirtinai pavojingos ligos aktyvumu, – Šalčininkuose kol kas paskiepyta 21,9 proc., Visagine – 28 proc. gyventojų. O didelėmis skiepijimo apimtimis išsiskiria kurortinės savivaldybės – Neringa (77,4 proc.), Birštonas (54,7 proc.) –, kurios tuo pačiu išsiskiria ir mažu santykiniu sergamumu. Minimame pajūrio kurorte jis netgi – nulinis, o Birštone per 14 pastarųjų dienų patvirtinta 24,8 naujo COVID-19 ligos atvejo, tenkančio 100 tūkst. gyventojų.

Spalviniame sergamumo COVID-19 infekcija žemėlapyje daugumos savivaldybių teritorijos nudažytos rausvai arba raudonai, apie 20 teritorijų – tamsiau ar šviesiau geltonos. Bet vis dar tebėra viena juoda – Molėtų r. savivaldybės teritorija, – per savaitę naujų ligos atvejų čia nustatyta beveik 68 proc. daugiau, o dviejų savaičių laikotarpiu – 433 atv. 100 tūkst. gyventojų. Kiek švelnesnė situacija Ukmergės r. – 393 atv. (per savaitę – 19,22 proc. mažiau), Visagine – 287 atv. (savaitinis naujų atvejų pokytis – 25,8 proc. mažesnis).

Molėtų rajone per pastarąsias 7 dienas atlikus 404 tyrimus dėl COVID-19 infekcijos, ji nustatyta 12,4 proc. atvejų, Ukmergės r. – 4,1 proc. (iš 1475 tyrimų), Visagine – 2,5 proc. (iš 714 tyrimų). Tiek Neringoje, tiek Birštone, nors per savaitę atliekama po keliasdešimt ar kiek daugiau tyrimų, COVID-19 nefiksuojama.

Visoje Lietuvoje, kaip antradienį paskelbė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, per 7 dienas atlikus 129 369 tyrimus, liga patvirtinta 1,7 proc. atvejų. Kaune – 1,3 proc. (iš 20 979 tyrimų), Klaipėdoje – 1,3 proc. (10 706 tyr.), Vilniuje – 1,5 proc. (37 722 proc.), Panevėžyje – 1,5 proc. (3916 tyr.), Kauno r. – 1,6 proc. (3503 tyr.), Vilniaus r. – 2,2 proc. (3565 tyr.) bei Šiauliuose – 2,4 proc. (4347 tyr.).