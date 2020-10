Siūlo keisti izoliacijos tvarką: būtų privaloma grįžus iš didesnio sergamumo šalies

Ministras patvirtino, kad Vyriausybei trečiadienį bus teikiamas siūlymas keisti tvarką dėl paveiktų šalių sąrašo sudarymo: būtų atsisakoma dabartinio 25 koronaviruso atvejų 100 tūkst. gyventojų rodiklio.

„Sutarimas buvo pasiektas ir turėtų persikelti į Vyriausybės nutarimą, trečiadienį Vyriausybė tai svarstys, atsisakymas 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų rodiklio, vietoje to pasiūlyta šalis į paveiktų šalių sąrašą traukti tuo atveju, jei tos šalies sergamumo rodiklis viršytų mūsų šalies sergamumo rodiklį ne mažiau kaip 10 procentų“, – per spaudos konferenciją pirmadienį sakė A. Veryga.

„Atskirai būtų vertinamos trečiosios šalys, atsižvelgiant į jų testavimo apimtis, ir į kitus rodiklius, nes tikrai ne kiekvienu atveju galima pasitikėti šalių skelbiama informacija“, – teigė ministras.

Koronaviruso paveiktomis šalimis laikomos valstybės, kuriose sergamumas 100 tūkst. gyventojų siekia 25 atvejus. Iš paveiktų šalių atvykusiems ar per jas keliavusiems žmonėms, su tam tikromis išimtimis, yra privaloma izoliuotis 14 dienų.

Šiuo metu paveiktų šalių sąraše yra 96 valstybės.