Šios rudens gėrybės privalo būti jūsų lekštėje

– Kokios uogos dabar dera ir kuo jos mums naudingos?
– Vasarą lepinomės braškėmis, vyšniomis, įvairių rūšių serbentais, o rudenį sunoksta avietės, gervuogės, spanguolės. Iš tikrųjų, dar sode galima rasti ir šilauogių, vėlyvesnių agrastų. Visos šios mano minėtos uogos yra puikus folio rūgšties šaltinis, taip pat jose gausu vitaminų ir antioksidantų. Folio rūgštis palaiko raudonųjų kraujo kūnelių gamybą, dalyvauja ląstelių veikloje, DNR sintezėje. Tad uogos yra puikus folio rūgšties šaltinis. Be to, jose yra ir vitaminų C bei E – tai stiprūs antioksidantai, saugantys mūsų ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Uogose taip pat yra vitamino K, kuris reikalingas širdies veiklai, kaulams ir kraujo krešėjimui.
– Ar yra skirtumas, kurias konkrečiai uogas vartoti ir kokiais kiekiais? Pavyzdžiui, agrastas, šilauogė ar avietė – ar vienodai naudingos?
– Iš esmės visos šios uogos turi tas pačias naudingąsias medžiagas. Niekas tiksliai neskaičiavo, kur jų daugiau, o kur mažiau. Svarbiausia – visos jos yra labai vertingos.
– Tad rekomenduotumėte vartoti kasdien?
– Taip, iš tikrųjų taip. Kiekvieną dieną turėtų būti ne viena, o kelios porcijos uogų, daržovių ir vaisių.
– O kaip dėl slyvų? Šiemet jų labai daug, šakos net lūžta. Kuo jos naudingos?
– Slyvos, deja, dažnai nuvertinamos, nors turime labai daug įvairių jų rūšių – dydžių, spalvų, skonių. Tačiau slyvose gausu vertingų medžiagų: cinko, magnio, mangano, folio rūgšties, vitamino C. Be to, slyvos labai turtingos skaidulų, kurios palankiai veikia virškinimo sistemą ir padeda palaikyti reguliarų tuštinimąsi. Tad slyvos turėtų būti kasdien ant mūsų stalo.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– O burokėliai? Ne visi juos mėgsta, bet gal vis tiek verta?
– Burokėliai – tikras lobis. Jie turėtų būti lietuvių stalo dalis, tiek natūralūs, tiek sulčių pavidalu, ypač raudonųjų burokėlių sultys. Jie valo kraują, kepenis, juose yra geležies, vitaminų, antioksidantų. Žinoma, ne visi mėgsta burokėlių sultis – jas galima skiesti vandeniu, pagardinti, maišyti su kitomis daržovėmis. Tik nereikėtų manyti, kad burokėliai išspręs geležies stoką – jeigu yra rimtas hemoglobino ar feritino deficitas, vien burokėlių nepakaks. Bet jie tikrai naudingi ir net padeda reguliuoti svorį, nes skatina skrandžio sulčių išsiskyrimą, slopina apetitą.
Numeris vienas – paprikos kaip vitamino C šaltinis.
– Paprikos – ar mes pakankamai įvertiname jų naudą?
– Paprikos turtingos pirmiausia natūralaus vitamino C, kuris labai svarbus mūsų imuninei sistemai. Taip pat jose gausu stiprių antioksidantų – vitaminų E ir A. Tai ypač naudinga odai: skatina žaizdų gijimą, mažina uždegiminius procesus. Tačiau numeris vienas – paprikos kaip vitamino C šaltinis.
– Čia toks grožio eliksyras. Gal ši daržovė yra ta, kuri moterims labai naudinga ir netgi jaunystės šaltinis?
– Tai iš tikrųjų taip. Jei maitinsimės natūraliai ir subalansuotai, turėsime savo top 5 daržoves ir uogas – tai bus puiku.
– O cukinija? Kuo ji mums gera?
– Cukinija, be to, kad turi daug vandens, yra labai lengvai paruošiama, lengvai auginama ir lengvai virškinama. Joje yra B grupės vitaminų, kurie reikalingi nervų sistemos veiklai, smegenų funkcijoms palaikyti. Jei jaučiamas nuovargis ar silpnumas, cukinija gali būti naudinga. Be to, joje yra ir vitamino C bei antioksidantų.
– Ar geriau valgyti termiškai apdorotą ar žalią?
– Galima ir taip, ir taip. Apdorojant šiek tiek sumažėja naudingųjų medžiagų.
Naujausi komentarai