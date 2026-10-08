Šie įpročiai padės vaikams valgyti daugiau daržovių

Tyrėjai ieško naujų būdų, kaip pagerinti vaikų mitybos įpročius, ir rado keletą novatoriškų sprendimų, kaip paskatinti vaikus valgyti daugiau daržovių. BBC pateikė šešis paprastus patarimus, kuriuos galite išbandyti namuose.
Kuo anksčiau – tuo geriau
Pasak Marion Hetherington, biopsichologijos profesorės iš Lidso universiteto (JK), dar ankstyvoje vaikystėje atžaloms derėtų duoti valgyti kuo daugiau įvairių rūšių daržovių, mat geriausias laikas ugdyti vaiko skonį daržovėms yra ikimokyklinis amžius.
„Jei nepradėsite didinti daržovių suvartojimo iki penkerių metų amžiaus, bus [beveik] per vėlu, – teigė M. Hetherington. – Tai išties negailestinga žinia, bet iš tikrųjų jei jie praleido visą tą laiką daržovių nevalgydami, tai nėra neįmanoma, bet tai labai sunku.“
Tyrimai rodo, kad vaikams paprastai reikia kelių pakartotinų pabandymų, kol jie pripras ir ims valgyti konkretų maisto produktą.
Pirmiausia – daržovės
Pasakymas, kad maistas yra sveikas, ne visada gali suveikti, nes vaikai labiau linkę rinktis maistą, kuris apibūdinamas kaip skanus.
Ekspertai pataria atkreipti dėmesį į tai, kada valgio metu vaikams siūlote daržovių. Daržovių patiekimas valgio pradžioje – kai vaikas labiausiai išalkęs – padidina jų suvartojimo tikimybę.
„Vaikai dažnai valgo tai, kas jiems labiausiai patinka. O kai jie galiausiai prieina prie žirnelių, jie jų nebenori“, – aiškino M. Hetherington.
Didesnės sveikesnio maisto porcijos
Dar vienas būdas – tiesiog pakoreguoti patiekiamų produktų proporcijas.
Tai galite padaryti padidindami daržovių kiekį kaip garnyrą arba į padažus įtarkuodami daržoves, pavyzdžiui, morkas ir cukinijas.
Tyrimai rodo, kad žmonės linkę suvalgyti panašų maisto kiekį ir padidinti daržovių kiekį, kai pakeičiami mėsos ir daržovių porcijų santykiai. Nustatyta, kad padidinus vaisių ir daržovių kiekį vaiko lėkštėje 50 proc., padidėja tikimybė, kad daržoves jie suvalgys.
Pakeiskite daržovių išvaizdą
Taip pat naudinga keisti vaiko suvokimą apie maistą, kurį jis valgo. Susidūrę su daugybe pasirinkimų, vaikai rinksis tą maistą, kuris atrodo labiausiai pažįstamas ir patraukliausias.
Nustatyta, kad vaikai labiau linkę valgyti naujus maisto produktus, kai jie lėkštėje pateikti meniškai: tyrimai rodo, kad vaikai valgo daugiau vaisių ir daržovių, jei jie supjaustyti įdomiomis formomis, pavyzdžiui, drugelio, gėlės ar meškiuko.
Geras pavyzdys
Tėvų mityba vaidina didžiulį vaidmenį vaikų mitybos įpročiuose. Jei tėvai valgo nesveikus užkandžius, didesnė tikimybė, kad tai darys ir jų vaikai. Tėvai, kurie valgo greitą maistą arba praleidžia pusryčius, taip pat labiau linkę turėti vaikų, kurie elgiasi taip pat.
Naujojoje Zelandijoje atliktas moksleivių tyrimas parodė, kad sveikiau besimaitinančių tėvų vaikai valgė mažiau pyragų, šokolado ir kitų skanėstų. Savo ruožtu vaikai, kurių tėvai maitinosi sveikai, valgė daugiau vaisių ir daržovių.
Be to, valgymas kartu su šeima bent tris kartus per savaitę susijęs su sveikesniu kūno svoriu, geresniais mitybos įpročiais ir didesne tikimybe sveikiau maitintis, jei tai daro ir tėvai.
Pažinkite maistą
Anot tyrėjų, spaudimas vaikams valgyti tam tikrus maisto produktus gali lemti mažesnį maisto mėgavimąsi ir ne tokią sveiką mitybą. O apdovanojant vaikus skanėstais, kuriuose yra daug riebalų ar cukraus, galima padidinti jų potraukį tiems maisto produktams.
Vieno tyrimo duomenimis, leisti vaikams žaisti su maistu gali padėti sumažinti baimę naujovėms. Tyrėjai skatino vaikus liesti, uostyti ir atidžiai apžiūrėti įvarius ingredientus, įskaitant burokėlius ir avinžirnius, nesitikėdami, kad jie jų paragaus. Vaikai tapo atviresni nepažįstamiems ingredientams ir vėliau mieliau juos ragavo.
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