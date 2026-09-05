Šį virusą nešiojasi daugiau nei 90 proc. žmonių: jis gali smogti visai netikėtai

Virusas organizme lieka visam gyvenimui
Persirgus vėjaraupiais, t. y. pirmine vėjaraupių ir juostinės pūslelinės viruso infekcija, virusas visam gyvenimui lieka neaktyvus nervinėse ląstelėse.
Senstant imuninei sistemai arba jai nusilpus dėl ligos ar gydymo, virusas gali vėl suaktyvėti. Dažniausiai tuomet išsivysto juostinė pūslelinė.
Mažiausiai vienas iš trijų žmonių, kurių organizme yra šis virusas, per gyvenimą patiria jo reaktyvaciją.
Tačiau juostinė pūslelinė – tik viena iš galimų šio viruso suaktyvėjimo pasekmių. Jis gali sukelti ir būkles, primenančias kitas dažnas ligas.
Gali paveikti nervus, kraujagysles ir organus
Vėl suaktyvėjęs vėjaraupių ir juostinės pūslelinės virusas gali paveikti jutiminius nervus, kraujagysles ir įvairius organus, todėl jo sukeliami sutrikimai gali būti labai skirtingi.
Dažniausia reaktyvacijos forma – juostinė pūslelinė, pasireiškianti skysčio pripildytomis pūslelėmis vienoje veido ar kūno pusėje.
Viena jos komplikacijų – poherpetinė neuralgija, kai stiprus ir varginantis skausmas išlieka net išnykus bėrimui.
Šis virusas taip pat gali sukelti Ramsay Hunto sindromą, kai juostinė pūslelinė pažeidžia ausies sritį ir vienoje veido pusėje išsivysto paralyžius.
Virusas gali būti susijęs ir su insultu, regėjimo praradimu, paralyžiumi bei pilvo skausmais. Šios komplikacijos gali atsirasti tiek esant bėrimui, tiek ir be jo.
Juostinė pūslelinė gali kartotis, ypač žmonėms, turintiems dar nenustatytų imuninės sistemos sutrikimų.
Net ir tais atvejais, kai virusas sukelia tipišką juostinę pūslelinę, ją patyrusiems žmonėms nustatoma didesnė insulto, širdies ir kraujagyslių įvykių bei demencijos rizika.
Kai kurios komplikacijos gali pasireikšti ir vėjaraupiais sergantiems vaikams. Tyrėjų teigimu, iki trečdalio vaikų arterinių išeminių insultų gali būti susiję su vėjaraupių ir juostinės pūslelinės virusu.
Liga gali vystytis ir be jokio bėrimo
Viena didžiausių problemų – suaktyvėjęs virusas ne visada sukelia odos bėrimą.
Kai virusas reaktyvuojasi nervų sankaupose, jis gali nervais nukeliauti odos link ir sukelti juostinę pūslelinę. Tačiau jis gali sklisti ir gilyn į organizmą – paveikti kraujagysles bei vidaus organus. Kartais virusas plinta abiem kryptimis.
Kai infekcija plinta organizmo viduje, tačiau ant odos neatsiranda jokio bėrimo, ją nustatyti ir gydyti tampa gerokai sunkiau.
„Vėjaraupių ir juostinės pūslelinės virusas yra nepaprastai klastingas, nes gali sukelti ligas įvairiose kūno vietose ir nebūtinai apie savo buvimą praneša bėrimu“, – sakė Kolorado universiteto Anschutz medicinos mokyklos neurologijos ir oftalmologijos profesorė Maria Nagel.
Pasak jos, viena dažniausiai nepastebimų šio viruso sukeltos infekcijos formų be bėrimo yra vadinamoji „zoster sine herpete“, kartais vadinama „vidine juostine pūsleline“.
Tokiu atveju pacientą gali kamuoti stiprus deginantis skausmas vienoje kūno pusėje, nors vaizdiniai tyrimai nerodo jokių pakitimų.
„Kol nenustatoma vėjaraupių ir juostinės pūslelinės viruso infekcija, tikroji paciento skausmo priežastis lieka negydoma“, – pabrėžė M. Nagel.
Diagnozuoti gali būti sudėtinga
Vėjaraupius ir tipišką juostinę pūslelinę paprastai diagnozuoti nesunku.
Vėjaraupiams būdingas plačiai išplitęs pūslelinis bėrimas, o juostinė pūslelinė dažniausiai pasireiškia vienoje kūno pusėje, konkrečioje srityje.
Tačiau kitų šio viruso sukeltų ligų diagnostika gali būti gerokai sudėtingesnė.
„Gydytojai turi žinoti, kad neurologinės ir sisteminės vėjaraupių ir juostinės pūslelinės viruso sukeltos ligos gali pasireikšti be bėrimo arba net praėjus keliems mėnesiams po jo“, – sakė M. Nagel.
Pasak specialistės, jeigu žmogui atsiranda sunkiai paaiškinama neurologinė ar sisteminė liga, paveikianti vieną kūno pusę, reikėtų apsvarstyti vėjaraupių ir juostinės pūslelinės virusą kaip galimą priežastį net ir tada, kai nėra akivaizdžių juostinės pūslelinės požymių.
Tokiais atvejais gali prireikti specialių kraujo arba smegenų skysčio tyrimų, padedančių aptikti viruso požymius.
Šio viruso sukeltoms infekcijoms gydyti vartojami antivirusiniai vaistai. Sunkios arba po organizmą išplitusios infekcijos atveju gali prireikti į veną leidžiamų antivirusinių preparatų.
Vakcinacija gali sumažinti riziką
Vakcinacija gali sumažinti užsikrėtimo vėjaraupių ir juostinės pūslelinės virusu bei jo reaktyvacijos riziką. Tam naudojama vakcina nuo vėjaraupių ir rekombinantinė vakcina nuo juostinės pūslelinės.
Vis dėlto prieš skiepijantis svarbu įvertinti galimas kontraindikacijas, pavyzdžiui, tuo metu aktyvią juostinę pūslelinę ar tam tikras kitas sveikatos būkles.
Nepaisant to, kad šis virusas paplitęs beveik visame pasaulyje, mokslininkams dar trūksta žinių apie įvairias jo sukeliamas ligas ir jų gydymą.
„Labai trūksta gydytojų ir mokslininkų, kurie specializuotųsi neurologinėse ir sisteminėse vėjaraupių ir juostinės pūslelinės viruso infekcijos apraiškose“, – sakė M. Nagel.
Pasak jos, norint atpažinti tokias infekcijas būtina suprasti, kad vėjaraupių ir juostinės pūslelinės virusas gali elgtis visiškai kitaip, nei įprasta juostinės pūslelinės forma.
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