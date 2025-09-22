Ši sistema – tinkamai neišnaudojama: galėtų mažinti eiles pas gydytojus?

Daugiau apie tai kalbėjo valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Lina Balėnaitė.
– Kodėl, jūsų vertinimu, išankstinė pacientų registracija iki šiol neveikia taip, kaip turėtų veikti?
– Yra kelios priežastys. Visų pirma, pacientų registravimo sistema yra pakankamai sudėtinga naudoti tiek pačioms įstaigoms, tiek pacientams. Toje registracijos sistemoje yra parodomi ne visi laikai.
– Kodėl?
– Dėl įvairių priežasčių. Įstaigos turėtų atskleisti gydytojų darbo grafikus keturiems mėnesiams į priekį ir taip pat atverti 80 proc. laikų. Tačiau yra atverta apie 50 proc. laikų. Kai kurios įstaigos yra prisiregistravusios informacinėje išankstinėje sistemoje, tačiau turi ir savo vidines sistemas, ten jos nurodo skirtingus laikus. Priežastys yra įvairios. Įstaigos nurodo, kad joms yra pakankamai sudėtinga registruotis išankstinio registravimo sistemoje. Taip pat nurodo, kad būna atvejų, kai ta sistema stringa, ir tai apsunkina registraciją. Jiems yra greičiau, nes jie turi savo informaciją.
Tuo tarpu pradinė išankstinės registracijos sistemos siekiamybė buvo padaryti taip, kad kaip galima daugiau laikų būtų atverta ir suteikti galimybę pacientams, jeigu savo gydymo įstaigoje gydytojo specialisto neranda tuo laiku, kuris jiems patogus, kad jie galėtų greičiau surasti gydytoją kitoje gydymo įstaigoje. Kai nėra atverti visi tie laikai, ši funkcija neveikia taip, kaip galėtų.
73 proc. apklaustų gyventojų sako, kad eilės pas gydytojus yra ilgos. Galima sakyti, kad tai yra nuostata, įsitikimas, jie taip galvoja, bet jie taip ir elgiasi, kaip galvoja. Pavyzdžiui, mūsų tyrimas, atliktas 2018 metais, parodė, kad 19 proc. susirgusių nesikreipia į gydytojus dėl to, kad eilės ilgos. Šį kartą atliktas tyrimas rodo, kad tokių jau yra 30 proc.
– Ką valstybė galėtų pakeisti ir ką įgyvendinti, kad viskas veiktų efektyviau?
– Reikėtų, kad visos gydymo įstaigos, kurios turi sutartį su išankstine pacientų registravimo sistema, registruotų visus laikus. Tada tikslas galėtų būti pasiektas – atveriami visi 80 proc. laikų, kaip numatyta teisės aktuose. Visiems būtų lengviau. Na, žinoma, skambinančių vis tiek bus. Pavyzdžiui, vilniečiai – 52 proc. apklaustųjų – nurodo, kad jie visada registruojasi tik per informacinę sistemą, tuo tarpu kaimiškose vietovėse tokių, kurie visada registruojasi per informacines sistemas, yra apie 22 proc. Tai priklauso nuo amžiaus, taip pat ir nuo pačių įstaigų – įstaigos gali raginti žmones registruotis, informuoti apie tai.
– Dar kalbant apie tai, kad įstaigos neatveria visų galimų – 80 proc. – laikų. Galbūt nėra tam galimybių, yra personalo trūkumas. Kokios dar priežastys gali lemti, kad laikai savotiškai „slepiami“?
– Yra įvairios priežastys. Pavyzdžiui, sunku atverti keturis mėnesius į priekį, nes būna, kad gydytojai suserga ar nutinka kokių nors kitų priežasčių, dėl kurių jie negali dirbti. Tada reikia organizuoti pavadavimą. Na, yra įvairių dalykų. Kaip kalbėjome pradžioje, tam tikri įpročiai užtrunka, kol susiformuoja, atsiranda pasitikėjimas sistema. Kai sistema tampa draugiškesnė, reikia mažiau mygtukų paspausti, kad rastum tai, ko tau reikia.
