 Sergantiems lėtinėmis ligomis vaikams – nuoseklesnė priežiūra

Sergantiems lėtinėmis ligomis vaikams – nuoseklesnė priežiūra

2026-09-16 15:55
Pranešimas spaudai

Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino vieningą tvarką, kaip turi būti stebima jaunatviniu artritu ir sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis sergančių vaikų sveikatos būklė. Pirmą kartą nustatyti konkretūs vaikų reumatologo ir oftalmologo konsultacijų intervalai – priklausomai nuo ligos aktyvumo, vaikai turės būti tikrinami kas pusmetį arba kartą per metus.

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<span>Sergantiems lėtinėmis ligomis vaikams – nuoseklesnė priežiūra</span>
Sergantiems lėtinėmis ligomis vaikams – nuoseklesnė priežiūra / Asociatyvi magnific nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Iki šiol atskiro šios grupės pacientų stebėjimo reglamentavimo nebuvo – gydytojai vaikų sveikatos būklę stebėdavo individualiai. 

Naujasis reglamentavimas pirmą kartą nustato bendras stebėjimo sąlygas, ligų sąrašą ir sveikatos būklės tikrinimo periodiškumą.

Pagal naują tvarką, jaunatviniu artritu arba sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis sergančius vaikus gydytojas vaikų reumatologas turės apžiūrėti kartą per 3–6 mėnesius, jeigu liga yra vidutinio ar didelio aktyvumo arba vaikui taikomas gydymas ligą modifikuojančiais vaistais. 

Kai liga yra mažai aktyvi ir ligą modifikuojantys vaistai netaikomi, vaiko būklė bus tikrinama kas 6–12 mėnesių.

Vaikų, sergančių jaunatviniu artritu, sveikatos būklę taip pat stebės gydytojas oftalmologas, taikant tokius pačius stebėjimo intervalus.

Atskiras stebėjimas numatytas ir vaikams, sergantiems iridociklitu (akies rainelės ir krumplyno uždegimu) – jų sveikatos būklė oftalmologas tikrins kas 3–6 mėnesius.

Naujosios tvarkos tikslas – užtikrinti nuoseklesnę vaikų, sergančių lėtinėmis ligomis, priežiūrą ir padėti laiku pastebėti sveikatos būklės pokyčius. Reguliarus stebėjimas leidžia gydytojams vertinti ligos eigą, o prireikus – laiku koreguoti gydymą. Taip siekiama užkirsti kelią ligos progresavimui ir negrįžtamų komplikacijų išsivystymui.

Naujoji tvarka parengta atsižvelgus į Vaikų artrito asociacijos siūlymus ir įsigalios nuo lapkričio 1 dienos.

Šiame straipsnyje:
Vaikai
ligos
sveikatos patikra
lėtinės ligos
gydytojas

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