Sergantieji cukriniu diabetu dalį specialisto konsultacijų galės gauti nuotoliu

Anot jos, Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašas atnaujintas atsižvelgiant į šiuolaikines tarptautines diabeto priežiūros rekomendacijas, sveikatos technologijų pažangą bei didėjančias slaugytojų diabetologų kompetencijas.
Atnaujintoje tvarkoje pirmą kartą aiškiai reglamentuojamas nuotolinių slaugytojo diabetologo konsultacijų teikimas. Pirmoji konsultacija ir toliau išliks kontaktinė.
„Teisės aktų pokyčiais siekiame, kad sergantieji cukriniu diabetu gautų šiuolaikiškas, jų poreikius atitinkančias ir lengviau prieinamas paslaugas. Galimybė dalį slaugytojo diabetologo konsultacijų gauti nuotoliu padės trumpinti eiles prie specialistų durų, taupys pacientų laiką ir leis jiems sklandžiau derinti ligos savikontrolę su kasdieniu gyvenimu. Kartu tai padės išvengti sunkių komplikacijų bei išvengiamų hospitalizacijų“, – pranešime cituojamas sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Pasak SAM, atnaujintoje tvarkoje sudarytos sąlygos pacientams gauti konsultacijas naudojant šiuolaikines garso ir vaizdo ryšio priemones bei nuotoliniu būdu konsultuojantis su slaugytojais diabetologais dėl glikemijos duomenų stebėsenos rezultatų.
Taip pat patikslintos gydomojo pedikiūro ir išplėstos diabetinės pėdos priežiūros indikacijos. PSDF lėšomis per metus bus apmokama iki šešių gydomojo pedikiūro paslaugų ir iki 30 diabetinės pėdos priežiūros paslaugų.
Šiais pokyčiais taip pat nustatyti atnaujinti minimalūs pacientų mokymo reikalavimai programoms: jos turės būti struktūruotos, informatyvios, pacientui suprantamos ir individualizuotos atsižvelgiant į paciento sveikatos raštingumą, psichologines savybes, emocinę būklę, socialinę aplinką, gretutines ligas, motyvaciją, elgsenos pokyčių poreikį bei galimas savikontrolės technologijas.
Kartu pakoreguoti ir reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigose esančioms slaugytojų diabetologų darbo vietoms – patalpoms, įrangai bei medicinos priemonėms, reikalingoms tiek kontaktinėms, tiek nuotolinėms paslaugoms užtikrinti.
Atnaujintas Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašas įsigalios nuo sausio 1 dienos.
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