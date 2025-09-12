Senjorų namai: artimųjų išdavystė ar didžiausia dovana?

A. Zinkaus teigimu, mūsų artimiesiems gyventi tokioje bendruomenėje gali būti gera, o šis sprendimas tikrai nereiškia, jog jų nemylime.
„Mano nuomone, senjorų namai yra pats geriausias dalykas, kas gali nutikti garbingo amžiaus žmonėms. Ypatingai, jeigu tai yra sudėtinga senatvė, nes ji būna visokia. Aš ir pats tikėjau stereotipu, kad į senelių namus vaikai atiduoda savo tėvus, nes jų nemyli, nenori jais rūpintis, tingi ar negali. Taip galvojau, kol nesusidūriau su šia įstaiga. Man nei pusmečio neprireikė, kad savo nuomonę pakeisčiau. Yra visiškai priešingai. Reikia laiko, kad stereotipai išnyktų ir visuomenė suprastų“, – teigė vyras.
Pasak „Vievio namai“ vadovo, norint tinkamai pasirūpinti garbingo amžiaus žmogumi, kartais reikia turėti daug specifinių įgūdžių. Senelių globos namai – būtent ta vieta, kur galima užtikrinti orią, pagarbią ir visus būtinuosius poreikius užtikrinančią priežiūrą.
„Žmonės galvoja, kad jie geriausiai žino, kaip savo artimajam padėti. Drįsčiau su tuo nesutikti. Tam reikalingos specifinės žinios ir priemonės, specialistų komanda. Nemanau, kad aš pats tinkamai galėčiau pasirūpinti sunkia demencija ar alzheimeriu sergančiu žmogumi. Tu turi žinoti, kaip prie jo prieiti, turi žinoti kokie jo poreikiai. Reikia išmanyti ir vaistus. Jeigu žmogus turi kokių fizinių sutrikimų, tai reikia mokėti jį tinkamai paversti. Senjorų namuose suteikiama tinkama priežiūra ir pagalba. Be to, žmonės ten dirba visą parą“, – kalbėjo vyras.
A. Zinkus pabrėžia, kad rūpinantis artimuoju reikėtų nepamiršti ir savęs, o ir finansų tam reikia tikrai daug.
„Jeigu kalbame apie sunkią artimojo sveikatą, tai kur tada mūsų asmeninis gyvenimas? Mūsų darbas, šeima. Pripažinkime, tam reikalingi ir nemaži finansai. Negali mesti ir palikti visko. Tai kodėl nepasinaudojus galimybe, kai tokia yra. Tavo artimajam niekas nenori pakenkti. Pasiūlymas gyventi senjorų namuose, mano nuomone, parodo dar didesnį rūpestį ir norą užtikrinti geriausią priežiūrą“, – savo nuomone dalinosi „Vievio namų“ vadovas.
A. Zinkus pasakoja, kad šiuo metu jo pagrindinis siekis – paslaugų kokybė. Šioje srityje tenka susidurti su nemažai iššūkių, o tobulėti norisi visada.
„Susiduriame su tam tikrais sunkumais, ypatingai darbo rinkos srityje, kai darbuotojus reikia pritraukti ir juos išlaikyti. Suprantame, kad sritis yra pakankamai jautri, darbas nėra paprastas. Visuomenė pas mus sensta pakankamai sparčiai, tad paslaugų poreikis auga gana greitai. Žmonių, pasiryžusių veikti ir atsiduoti šitam darbui, procentas nėra labai didelis. Prognozės ateičiai nėra labai pozityvios, žiūrint net nacionaliniu lygmeniu.
Mano pirminis žingsnis būtų suburti stiprią ir savarankišką komandą. Į tai žiūrime labai atsakingai, todėl vertiname kiekvieną naujai prisijungusį žmogų. Tai vis tiek siejasi ir su kitu žmogumi, todėl turime labai įsivertinti. Mano noras būtų turėti stiprią ir savimi pasitikinčia komanda, kuri pati jaustųsi gerai. Kai darbuotojas jaučiasi gerai, tai gerai jausis ir mūsų gyventojas“, – apie ateities planus kalbėjo vyras.
Jaunasis senjorų namų vadovas teigia, kad žmonės dažnai painioja globos ir slaugos namus. Atrodo lyg ir panašiai, bet tai visiškai skirtingos sritys.
„Pas mus palatų nėra, gyventojai gyvena kambariuose. Mes kuriame bendruomenę ir norisi turėti tą namų jaukumą, kur kiekvienas galėtų būti savimi. Norisi, kad žmonės jaustųsi kaip namuose, o ne kažkokioje įstaigoje. Mano globos namuose mes švenčiame šventes, atvažiuoja artimieji aplankyti. Valgome, miegame ir linksminamės kaip visi. Pasitaiko atvejų, kai geros sveikatos senjorai nusprendžia gyventi pas mus, nors galėtų būti vieni. Taip yra todėl, nes nori gyventi kartu su bendruomene ir nesijausti vieniši“, – pabrėžė A. Zinkus.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
