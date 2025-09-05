Seksualinė fantazija virto realybe: chirurgas tyčia amputavo savo kojas

49-erių kraujagyslių chirurgas Neilas Hopperis iš Kornvalio apylinkės (Anglija) apgaulės būdu pareikalavo šimtų tūkstančių svarų sterlingų kompensacijos, teigdamas, kad sužalojimus „sukėlė sepsis“.
N. Hopperis iš draudimo bendrovių iš viso gavo apie 466 tūkst. svarų sterlingų (apie 538 tūkst. eurų) išmokų, rašo „Sky News“.
Truro karūnos teismas išgirdo, kad N. Hopperis sausuoju ledu užšaldė kojas iki tokio lygio, kad jos nebebuvo gyvybingos ir reikėjo amputacijos. Pasirodo, tai buvo sena vyro svajonė, kėlusi jam seksualinį pasitenkinimą.
Jis prisipažino kaltu dėl dviejų kaltinimų sukčiavimu pateikiant melagingą informaciją ir trijų kaltinimų dėl ekstremalių pornografinių vaizdų, susijusių su Mariuso Gustavsono valdoma svetaine, laikymo.
Prokuroras Nicholas Lee teismui papasakojo, kad N. Hopperis iš svetainės nusipirko tris vaizdo įrašus, kuriuose matyti vyrai, savo noru šalinantys lytinius organus.
Teisėjas Jamesas Adkinas skyrė N. Hopperiui 1 metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę už sukčiavimo kaltinimus ir dar 10 mėnesių už kaltinimus dėl pornografinių vaizdų.
J. Adkinas teigė, kad 2019 m. balandį N. Hopperis tyčia užšaldė blauzdas, „vadovaudamasis pono Gustavsono nurodymais“.
Medikai nusprendė, kad jo pėdų išgelbėti nebeįmanoma ir tų pačių metų gegužę jas amputavo.
N. Hopperis buvo identifikuotas atlikus tyrimus dėl M. Gustavsono, kuris vadovavo ekstremalių kūno modifikacijų tinklui.
„Iš žinučių akivaizdu, kad ponas Hopperis norėjo amputuoti savo galūnes ir apie tai visada svajojo“, – sakė prokuroras N. Lee.
N. Hopperio advokatas Andrew Langdonas teigė, kad jo klientas save tapatina su kūno vientisumo identieto sutrikimu, kai žmogus jaučia stiprų norą amputuoti vieną ar daugiau sveikų galūnių.
Anot BBC, M. Gustavsonas pernai buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos (minimali bausmė – 22 metai) už vadovavimą ekstremalių kūno modifikacijų ringui.
