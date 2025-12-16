Seimas linkęs pakeisti valstybės lėšomis draudžiamų gyventojų PSD įmokos skaičiavimo tvarką

Antradienį parlamentarai po svarstymo bendru sutarimu pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms nesieti PSD įmokos su minimalia mėnesine alga (MMA).
Jei Seimas pritartų, nuo 2027-ųjų valstybės lėšomis draudžiamų asmenų PSD įmoka būtų susieta su dirbančiojo įmoka ir sudarytų 50 proc. jo PSD įmokos.
Nuo 2028 m. siūloma šią įmoką kiekvienais metais didinti 5 proc. punktais, kol ji pasieks 75 proc. užpraeitų metų vieno dirbančiojo vidutinės metinės PSD įmokos dydį.
Seimo Sveikatos reikalų komiteto (SRK) pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė sakė, kad priėmus įstatymo pataisas sumažės dirbančiųjų ir valstybės lėšomis draudžiamųjų gyventojų PSD įmokų skirtumas.
Jos teigimu, šiuo metu valstybė, biudžeto lėšomis drausdama labiausiai pažeidžiamas žmonių grupes, skiria neadekvačiai mažas PSD įmokas, kurios nepatenkina sveikatos sistemos išlaidų ir poreikių.
Todėl SRK pirmininkė antradienį iš Seimo tribūnos paragino kolegas palaikyti įstatymo pataisas, kurios leis, anot jos, finansiškai sustiprinti sveikatos sistemą.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo 2027 metų.
ELTA primena, kad valstybė biudžeto lėšomis šiuo metu draudžia 23 socialiai jautriausias gyventojų grupes. Pensininkai sudaro 45 proc. visų valstybės biudžeto lėšomis draudžiamų asmenų, bedarbiai – 10 proc., vaikai, moksleiviai ir studentai – 4 proc. Taip pat valstybės biudžeto lėšomis draudžiamos nėščiosios, motinos/tėvai kol jų vaikams sukaks 8 metai. Be to, draudžiami du ir daugiau vaikų iki jų pilnametystės auginantys tėvai, negalią turintys asmenys, politiniai kaliniai ir tremtiniai, gynusieji Lietuvos nepriklausomybę ir nukentėjusieji, tam tikromis ligomis sergantys gyventojai.
Naujausi komentarai