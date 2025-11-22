 Seimas leido medikams konsultuoti nuotoliu ne darbo vietoje

Seimas leido medikams konsultuoti nuotoliu ne darbo vietoje

2025-11-22 22:20
BNS inf.

Seimas šią savaitę priėmė Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisas, kuriomis nuspręsta nuo kitų metų liepos įteisinti galimybę medikams teikti nuotolines paslaugas dirbant už sveikatos priežiūros įstaigos ribų.

Seimas leido medikams konsultuoti nuotoliu ne darbo vietoje
Seimas leido medikams konsultuoti nuotoliu ne darbo vietoje / I. Gelūno / BNS nuotr.

Už šiuos pakeitimus vieningai balsavo 97 Seimo nariai.

Tvarka teikti paslaugas iš nutolusių darbo vietų galios gydytojams, odontologams, slaugytojams, akušeriams, burnos priežiūros ir kitiems sveikatos specialistams.

Pagal priimtus pakeitimus, nuotolinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos galės būti teikiamos tais atvejais, kai fizinis kontaktas tarp gydytojo ar kito asmens sveikatos priežiūros specialisto ir paciento dėl teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pobūdžio bei paskirties nereikalingas.

Pavyzdžiui, medikui dirbant keliose gydymo įstaigose, jis galės konsultuoti visus jam priskirtus pacientus, o ne tik tos gydymo įstaigos, kurioje jis fiziškai tuo metu yra.

Nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus nustatys sveikatos apsaugos ministras.

Sveikatos apsaugos ministerija tikisi, kad pakeitimai pagerins paslaugų prieinamumą, ypač regionuose, kur trūksta medicinos personalo.

Iki pasikeitimų tvarka numatė, kad gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai paslaugas gali teikti tik konkrečioje sveikatos priežiūros įstaigoje.

Ministerija yra teigusi, jog tokia tvarka riboja įstaigų vadovų galimybes suderinti skirtingus paslaugų teikimo būdus pacientams, taip pat yra sudėtinga užtikrinti medikų teisę dirbti nuotoliniu būdu.

Šiame straipsnyje:
medikai
nuotolinės paslaugos
ne darbo vieta

Naujausi komentarai

Komentarai

Komentarai

briks
Taigi leidimai VISIEMS MEDIKAMS. Tai reiškia, kad poliklinikose ir ligoninėse jų š vis neberasime, nors jau ir dabar jų ten nėra. cha cha
1
0
olialia
Ale man patinka. Akušeriai gydys moteriškas ligas ir priims kūdikius gimdymo metu nuotoliniu būdami ne darbe, o restorane. Odontologai irgi gydys dantis nuotoliniu, būdami parduotuvėje. Tegyvuoja progresas. Kuo skubiau leiskit chirurgams nuotoliniu būdu daryt širdies ir smegenų operacijas.
1
0
Visi komentarai (2)

