Seimas imasi siūlymo visuose biomedicininiuose tyrimuose taikyti žalos be kaltės modelį

Pakeitimus pristatęs sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, jog dabartinė sistema riboja biomedicininių tyrimų atlikimą, tad pakeitimais siekiama pacientams tokius tyrimus padaryti prieinamesnius.
„Lietuva pagal atliekamų biomedicininių tyrimų apimtis atsilieka nuo Vakarų Europos šalių. Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų skaičius nuo 2019 metų sumažėjo beveik per pusę ir šiuo metu jų tėra apie 50 per metus. Dalyvavimas tokio pobūdžio tyrimuose pacientams suteikia galimybę gauti gydymą naujaisiais vaistais ir gydymo metodais dar prieš juos pateikiant į rinką“, – kalbėjo jis.
„Šiuo metu žalos atlyginimas tyrimų dalyviams yra sudėtingas, priklausomas nuo civilinės atsakomybės įrodinėjimo, o nustatyta minimali draudimo suma ne visada užtikrina visišką žalos atlyginimą. Taip pat numatyti pertekliniai reikalavimai klinikinių vaistų preparatų tyrimų vykdytojams ir biobankų veiklos ribojimai, trukdantys moksliniams tyrimams bei biobankų kokybės užtikrinimo procesams“, – tikino ministras.
Žalos be kaltės modelis būtų taikomas visiems žalą galintiems sukelti biomedicininiams tyrimams, kurie turėtų būti vykdomi tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Taip pat siūloma patikslinti tyrimų apibrėžtį ir diferencijuoti leidimų tyrimams atlikti išdavimo terminus.
Siekiant sumažinti finansinę naštą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir užtikrinti sąskaitos tvarumą, numatomas lankstesnis įmokų dydžio nustatymo mechanizmas.
Maksimalus įmokos dydis siektų 0,2 proc. nuo pajamų, mažiausias – 100 eurų, o konkretų įmokos dydį kasmet nustatytų Vyriausybė, kad sąskaita būtų subalansuota.
Į pajamas, nuo kurių skaičiuojama įmoka, siūloma įtraukti ir pajamas, gautas už biomedicininius tyrimus. Užsakovams ir tyrėjams papildomų įmokų mokėti nereikėtų, nes jas jau moka asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
Projektu numatoma suteikti teisę į žalos atlyginimą žuvusio vaisiaus tėvui ir asmeniui, patyrusiam mirusio paciento laidojimo išlaidų.
Taip pat siūloma aiškiai nustatyti, kokiais atvejais tiriamojo sveikatos pakenkimas ar mirtis laikoma žala, dėl kurios galima kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją.
Pataisomis siekiama nustatyti 5 proc. metinę žalos išmokėjimo ribą ir išmokų eiliškumą, kai žalos suma viršija šią ribą. Taip pat būtų sudaryta galimybė susigrąžinti nepagrįstai išmokėtas žalos atlyginimo sumas.
Be to, norima nustatyti, kad pagal komisijos sprendimą žalos atlyginimas būtų išmokamas tik tuo atveju, jei asmuo nesikreipė į teismą. Jeigu jis kreipėsi į teismą, išmoka būtų mokama tik įsiteisėjus teismo sprendimui.
Žalos pacientų sveikatai prevencijos funkciją siūloma perduoti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai, kuri šią funkciją jau iš dalies atlieka.
Po pateikimo pataisoms pritarė 89 parlamentarai, prieš buvo trys, tiek pat susilaikė.
Sveikatos apsaugos ministerijos skaičiavimais, papildomų valstybės biudžeto lėšų projektams įgyvendinti nereikėtų, tačiau padidėtų sąskaitos išlaidos. 2028 metais, kai būtų steigiama informacinė sistema, papildomai reikėtų 1,57 mln. eurų, vėlesniais metais – nuo 620 tūkst. iki 775 tūkst. eurų per metus.
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