 SAM: po audros elektros netekę gyventojai gali pakartotinai gauti šaltai laikomų vaistų

SAM: po audros elektros netekę gyventojai gali pakartotinai gauti šaltai laikomų vaistų

2026-08-28 17:35
BNS inf.

Po praėjusią savaitę kilusios audros elektros tiekimo sutrikimų paveikti gyventojai, netekę šaltai laikomų vaistų, gali juos įsigyti pakartotinai, penktadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

<span>SAM: po audros elektros netekę gyventojai gali pakartotinai gauti šaltai laikomų vaistų</span>
SAM: po audros elektros netekę gyventojai gali pakartotinai gauti šaltai laikomų vaistų / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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Kaip teigiama pranešime, dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugūs, todėl, jei elektros tiekimo sutrikimo metu nebuvo užtikrinta būtina jų laikymo temperatūra, tokių vaistų vartoti negalima, juos būtina pristatyti į vaistinę saugiai sunaikinti.

„Suprantame, kad stichijos padariniai gyventojams galėjo sukelti nenumatytų rūpesčių. Prašome gyventojų įvertinti, ar vaistai, kuriuos privaloma laikyti šaldytuve, dar tinkami vartoti, konsultuotis dėl to su specialistais. Jei reikia, juos galima įsigyti pakartotinai, nuotoliu gaunant receptą, taip pat yra galimybė atgauti išleistus pinigus“, – teigė ministras Linas Kukuraitis.

Pasak SAM, netekę reikalingų preparatų gyventojai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar gydantį specialistą dėl pakartotinio recepto. Gydytojas, išrašydamas tokį receptą, turi pažymėti žymą „Specialisto sprendimas“.

Su tokiu receptu, priklausomai nuo individualios situacijos, dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė.

Ministerijos teigimu, jei gyventojui tenka padengti dalį ar visą kainą savo lėšomis, rekomenduojama išsaugoti mokėjimo kvitus ir juos pateikti Energijos skirstymo operatoriui (ESO), civiline tvarka kreipiantis dėl išlaidų kompensavimo.

Specialistai taip pat primena elektros atjungimo atveju stengtis kuo rečiau darinėti šaldytuvo dureles, kad jame kuo ilgiau išliktų reikiama temperatūra, o kilus mažiausiai abejonei dėl vaisto saugumo – pasitarti su vaistininku arba gydytoju.

Kaip rašė BNS, per savaitgalį siautusią audrą elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.

Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams Vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu.

Šiame straipsnyje:
vaistai
šaltai laikomi vaistai
audros pasekmės

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