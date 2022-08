SAM: nuo rugsėjo 1-osios visos gydymo įstaigos duomenis privalo tvarkyti e. sveikatos sistemoje

Tądien įsigalioja pernai gruodį Seimo priimtas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimas, įpareigojantis teikiant su sveikatinimo veikla susijusias paslaugas privalomai naudotis Valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (ESPBI IS), paprastai vadinama e. sveikatos sistema. Gydymo įstaigoms, kurios ir toliau nesinaudos e. sveikatos sistema pacientų sveikatos duomenims tvarkyti, gali būti ribojamos arba stabdomos licencijos.

Siekdama užtikrinti gyventojams kokybiškas ir šiuolaikiškas sveikatos priežiūros paslaugas, SAM jau nuo 2018 m. kovo 1 d. įpareigojo gydymo įstaigas pacientų sveikatos duomenis tvarkyti e. sveikatos sistemoje. Dauguma jų tai daryti pradėjo laiku, dalis prisijungė palaipsniui, tačiau dalis įstaigų, ypač teikiančių odontologijos paslaugas, iki šiol nesinaudoja e. sveikatos sistema.

Atkreipiame dėmesį, kad vieningos e. sistemos naudojimas yra reikšmingas faktorius, užtikrinantis kokybiškas, šiuolaikines sveikatos priežiūros paslaugas pacientams: vienoje vietoje saugoma ir elektroniniu būdu pasiekiama svarbiausia paciento sveikatos informacija (diagnozės, vartojami vaistai, atlikti tyrimai, tam tikros pažymos ir pan.) palengvina sveikatos priežiūros specialistų darbą, padeda priimti greitesnius sprendimus dėl gydymo, sudaro galimybę pacientams sekti savo sveikatos būklę.

Norėdamos teikti ir gauti duomenis iš e. sveikatos sistemos bei naudotis Išankstinės pacientų registracijos informacine sistema (IPR IS), gydymo įstaigos turi pasirašyti sutartį su ESPBI IS ir IPR IS pagrindiniu tvarkytoju – Registrų centru. Įstaigoms, kurios dar nesinaudoja e. sveikatos sistema ir IPR IS, rekomenduojame nedelsti ir kreiptis į Registrų centrą tel. 8 5 236 4577 arba el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.